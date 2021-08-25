Как сохранить баланс между семьей и работой? Советы успешных женщин Казахстана

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Сложно ли совмещать семью и карьеру? В честь Дня матери в Казахстане, LG запускает серию интервью с успешными казахстанскими женщинами, которым несмотря на трудности удалось совместить эти две, казалось бы, диаметрально противоположные области.
Цель проекта – вдохновить всех казахстанских мам следовать за своей мечтой, на примере наших героинь, которые доказывают, что совмещать семью и любимое дело возможно, хоть и не всегда легко.
В серии интервью приняли участие Виктория Станевич, Ольга Ким, Асем Нурсеитова и Лайла Султанкызы. Давайте познакомимся с ними.
Виктория Станевич – абсолютная чемпионка мира и Европы по макияжу, международный судья и тренер, основатель Академии макияжа и собственного косметического бренда. Помимо достижений в бьюти-индустрии, Виктория заботливая жена и мама троих детей.
Ольга Ким – мама троих детей и создатель бренда ювелирных украшений Brosh Jewellery, который известен далеко за пределами Казахстана.
В интервью Ольга расскажет, как создать успешный бренд и параллельно воспитывать детей.
Асем Нурсеитова – яркий пример женщины, в режиме постоянной многозадачности. Асем воспитывает троих детей, создает украшения, занимается продвижением корейской косметики на казахстанском рынке и активно участвует в жизни города в статусе члена управления общественного здоровья Алматы. В интервью, Асем расскажет о том, как ей удается все совмещать и поделится советами, как все успеть.
Лайла Султанкызы – одна из самых ярких звезд казахстанского телевидения. Лайла журналист, телеведущая, заслуженный деятель Казахстана и один из лучших медиа-менеджеров. Помимо шоу-бизнеса, Лайла не менее успешно справляется с ролью мамы двоих детей и любящей жены.
Этой серией интервью мы хотим вдохновить всех женщин следовать за своей мечтой, не сдаваться и не опускать руки, если что-то не получается. Помимо интервью, в честь Дня матери, LG запускает конкурс в Instagram для своих подписчиков. У каждого участника, поздравившего маму в комментариях, будет возможность выиграть маску с очистителем воздуха LG PuriCareTM, которая улавливает до 99,9% бактерий и вирусов во время дыхания1, благодаря двум воздушным фильтрам HEPA (High Efficiency Particulate Air). Условия конкурса можете прочитать на странице LG Electronics в Instagram.
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1 Эффективность удаления бактерий 99,0% / Эффективность удаления бактерий очистителем 93,5% (※ Протестировано на бактериях: S. epidermidis (KCCM 40416 / ATCC 12228))
Эффективность удаления вирусов 99,7% / Эффективность удаления вирусов очистителем 97,3% (※ Протестировано на : Вирус бактериофага Phi X 174; хозяин: E.coli C (ATCC 13706-B1))
Удаление аллергенов пыльцы очистителем 99,1% ( пыльца Humulus japonicas)
Рабочие характеристики были проверены посредством внутреннего тестирования, проведенного под наблюдением TUV Rheinland Korea (дата: 11 мая 2020 г.)