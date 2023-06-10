Как ухаживать за индукционной варочной поверхностью

Дизайнеры часто рекомендуют их своим клиентам – такие поверхности легко интегрировать в общий интерьер практически любой кухни, они просты и удобны в использовании и ускоряют процесс готовки.



Например, индукционная варочная поверхность LG Studio с 4 конфорками и функцией Power Boost позволяет значительно сократить срок нагревания всех включенных зон до нужной температуры, подавая на них большую мощность. Все функции этой плиты регулируются в одно касание с помощью сенсорной панели управления. А автоматический таймер отключит подогрев в заданное время, поэтому вам не придется постоянно поглядывать на часы, ожидая приготовления блюда.



Еще один важный плюс – индикатор остаточного тепла. Благодаря этой функции вы точно будете знать, когда конфорки полностью остыли и к ним можно безопасно прикасаться. Стильный и минималистичный дизайн LG Studio был разработан с учетом возможности встраивать эту варочную поверхность в рабочую зону без привязки к определенному стилю – вы сможете менять интерьер кухни, сохраняя вашу любимую плиту. Но чтобы индукционная варочная панель служила долго и сияла как в день покупки, за ней нужно правильно ухаживать.



1. Протирайте после каждого приготовления пищи. Дождитесь, пока поверхность полностью остынет и протрите ее сухой (или влажной при более сильных загрязнениях) салфеткой из микрофибры. 2. Используйте для мытья индукционной плиты только специальные средства, либо средства для мытья окон или стеклянной посуды. 3. Не мойте индукционную поверхность с помощью абразивных порошков и грубых или металлических губок, а также не используйте сильнодействующую бытовую химию. 4. Если вы рассыпали на плиту крупу, соль или сахар, аккуратно уберите их с помощью сухой мягкой салфетки, чтобы они не поцарапали поверхность. 5. Будьте осторожны, когда используете сахар и продукты с его содержанием. Это же касается легкоплавких материалов, вроде пластика и полиэтилена. Если они попадают на разогретую поверхность, убирать их нужно сразу, чтобы они не прилипли к поверхности – удалять их очень сложно. 6. Используйте только специальную посуду для индукционных плит и никогда не двигайте сковороды или кастрюли по поверхности – поднимайте, чтобы переставить. 7. Посуда, которую вы ставите на плиту, не должна быть сильно холодной или мокрой, иначе со временем структура верхнего покрытия изменится и на нем появятся трещины.



Как мыть индукционную плиту



Лучше всего использовать для мытья индукционных плит специальные средства. Они бывают кремообразные и жидкие с содержанием особых веществ, которые создают невидимую пленку при нанесении. Это важно, чтобы остатки пищи не прилипали к поверхности и их можно было легко удалить. Средство нужно аккуратно нанести на полностью остывшую панель, подождать пару минут и удалить загрязнения с помощью влажной салфетки из микрофибры или мягкой губки. В особо сложных случаях используйте специальный скребок для стеклокерамики, который не поцарапает поверхность. После еще раз пройдитесь по поверхности влажной салфеткой и насухо вытрите плиту.



Если под рукой не оказалось специального средства, можно помыть индукционную плиту гелем или кремом для мытья стеклянной посуды. Правда, процесс займет чуть больше времени. Нанесите с помощью салфетки или мягкой губки средство, равномерно распределив по всей поверхности. Оставьте минимум на 10 минут, а затем аккуратно смойте мокрой тряпочкой. Когда гель или крем будет полностью удален, протрите панель бумажным или хлопковым полотенцем, чтобы не было разводов.



Также вы можете очистить индукционную плиту с помощью средства для мытья окон. Но не распыляйте его сразу на поверхность – сначала на салфетку из микрофибры, а потом на поверхность панели. Аккуратно протрите всю поверхность, затем пройдитесь по ней смоченной в чистой воде салфеткой и досуха вытрите бумажным полотенцем. Такой способ подойдет для незначительных загрязнений.



Еще один вариант, который выручит, если нужно удалить не очень сложные загрязнения – меламиновые губки. Их нужно использовать без какого-либо дополнительного средства, просто смочив водой. Убедитесь, что на поверхности не осталось каких-либо крошек и с небольшим усилием пройдитесь влажной губкой по всей плите. Чтобы после не осталось разводов, протрите панель бумажным полотенцем или салфеткой из микрофибры.



Важно: никогда не оставляйте на плите влажные разводы, иначе со временем их будет практически невозможно вывести.





Придерживаясь этих несложных правил по уходу за индукционной варочной поверхностью, вы продлите срок ее службы и защитите себя от лишних трат на ремонт или замену.



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