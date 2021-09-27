Одно приложение для управления всей техникой

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Любые домашние дела становятся проще, когда есть помощник. Сегодня это не обязательно должен быть человек. Приложение LG ThinQ обеспечит полный контроль вашего умного дома. Вы можете управлять всей подключенной к приложению техникой, где бы вы ни находились.
Установите приложение LG ThinQ на мобильный телефон и выполняйте запуск, остановку и проверку состояния стиральной и сушильной машины, управляйте телевизором, холодильником, кондиционером, стайлером для одежды, очистителем воздуха или умной колонкой.
По дороге с работы домой дайте команду кондиционеру установить комфортную для вас температуру, а климатической системе поставьте задачу увлажнить и очистить воздух – создавайте особую атмосферу в вашем доме. Стиральная машина запустит нужную программу без вашего физического присутствия, вам останется лишь достать постиранные вещи и высушить их с помощью сушильной машины, которая получит информацию о типе ткани от стиральной машины.
Приложение безостановочно отслеживает состояние подключенных бытовых приборов и моментально уведомит вас о каких-либо проблемах или неисправностях в случае их возникновения.
Вы можете также управлять домом через программу на телевизоре или с помощью голосовых команд и умной колонки с Алисой. Голосовой ассистент поможет вам управлять всеми устройствами в вашем доме. Запускайте работу стайлера для одежды или очистителя воздуха, не отвлекаясь от работы за компьютером или просмотра телевизора. Кстати, голосовые запросы помогут организовать досуг в считанные секунды – LG ThinQ выдаст вам рекомендации по фильмам, телепрограммам или каналам на основании того, что вы чаще всего смотрите. Отдавайте голосовые команды технике и наслаждайтесь жизнью.
Скачайте приложение LG ThinQ, оснащенное интеллектуальными функциями и следуйте инструкции ниже для регистрации и добавления устройств.
Вот так просто! Теперь вы сможете запускать нужные вам функции и наблюдать за выполнением работы. С надежными помощниками жизнь становится лучше.