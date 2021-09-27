Одно приложение для управления всей техникой

Любые домашние дела становятся проще, когда есть помощник. Сегодня это не обязательно должен быть человек. Приложение LG ThinQ обеспечит полный контроль вашего умного дома. Вы можете управлять всей подключенной к приложению техникой, где бы вы ни находились.



Установите приложение LG ThinQ на мобильный телефон и выполняйте запуск, остановку и проверку состояния стиральной и сушильной машины, управляйте телевизором, холодильником, кондиционером, стайлером для одежды, очистителем воздуха или умной колонкой.

По дороге с работы домой дайте команду кондиционеру установить комфортную для вас температуру, а климатической системе поставьте задачу увлажнить и очистить воздух – создавайте особую атмосферу в вашем доме. Стиральная машина запустит нужную программу без вашего физического присутствия, вам останется лишь достать постиранные вещи и высушить их с помощью сушильной машины, которая получит информацию о типе ткани от стиральной машины.

Приложение безостановочно отслеживает состояние подключенных бытовых приборов и моментально уведомит вас о каких-либо проблемах или неисправностях в случае их возникновения.

Вы можете также управлять домом через программу на телевизоре или с помощью голосовых команд и умной колонки с Алисой. Голосовой ассистент поможет вам управлять всеми устройствами в вашем доме. Запускайте работу стайлера для одежды или очистителя воздуха, не отвлекаясь от работы за компьютером или просмотра телевизора. Кстати, голосовые запросы помогут организовать досуг в считанные секунды – LG ThinQ выдаст вам рекомендации по фильмам, телепрограммам или каналам на основании того, что вы чаще всего смотрите. Отдавайте голосовые команды технике и наслаждайтесь жизнью.

Скачайте приложение LG ThinQ, оснащенное интеллектуальными функциями и следуйте инструкции ниже для регистрации и добавления устройств.

Вот так просто! Теперь вы сможете запускать нужные вам функции и наблюдать за выполнением работы. С надежными помощниками жизнь становится лучше.