Как выбрать посуду для микроволновой печи: советы и рекомендации

Чтобы обеспечить безопасный и эффективный процесс приготовления пищи в микроволновой печи, необходимо подобрать подходящую посуду. В этой статье мы рассмотрим ключевые критерии правильного подбора посуды, а также рекомендации по использованию и уходу за ней.

Что нужно учитывать при выборе столовых предметов

При использовании слишком большой или нестандартной посуды в СВЧ-печи пища может разогреться неравномерно, поэтому необходимо принимать во внимание ее размеры и форму. Например, в печи LG NeoChef™ MH6336GIB Вы можете использовать более габаритные варианты – большой объем устройства позволяет размещать в нем широкие блюда, несмотря на его компактность.

Старайтесь не использовать посуду, в которой содержатся компоненты из металла или декорирование с металлическими включениями. Эти элементы могут вызывать искры внутри микроволновой печи, что может повлечь ее неисправность. Предпочтительными материалами являются стекло, керамика или определенные виды пластика, указанные как безопасные для нагрева. Разберем подробнее:

Какую посуду можно ставить в микроволновую печь

- Стекло. Стеклянная посуда – это один из самых универсальных и безопасных вариантов. Она равномерно пропускает микроволновые излучения и не вступает в реакцию с пищей. Также используя печь MS2042DY LG Renaissance Вы можете быть уверены в том, что Ваши блюда сохранят свой вкус – смарт-инвертор LG контролирует температуру, чтобы обеспечить равномерный разогрев и размораживание еды.

- Керамика. Высококачественная керамическая посуда тоже хорошо подходит для микроволновой печи. Она обладает хорошей термической устойчивостью – это значит, что она выдерживает нагрев до довольно высоких температур.

- Пластик. При выборе пластиковой посуды, например, контейнеров, убедитесь, что она изготовлена из материалов, которые подходят для использования в СВЧ-печах. Старайтесь не ставить в печь пластиковые тары, содержащие Бисфенол-А (BPA), так как он может переходить в пищу при нагревании и оказать отрицательное влияние на Ваше здоровье.

Какую посуду нельзя ставить в МВ-печь

- Металлическая посуда. Этот материал устойчив к воздействию микроволн, поэтому пища в металлических тарелках и мисках не разогреется. Кроме того, есть вероятность, что металлическая посуда создаст искры внутри прибора, тем самым вызвав его неисправность.

- Посуда с декоративными узорами. Например, блюдца с узорами из позолоты. В таких емкостях могут содержаться металлические частички, которые также могут вызвать поломку микроволновой печи.

- Хрусталь. Хрустальную посуду не следует использовать в МВ-печи, так как она имеет неоднородную структуру. Также в ее составе могут содержаться свинец и серебро – металлы, которые могут привести к поломке устройства.

- Одноразовые тары. Посуда для одноразового использования может расплавиться в микроволновой печи.

Советы по эксплуатации посуды в микроволновой печи

Важно следовать инструкциям от производителя по использованию различных типов посуды. Помимо отказа от эксплуатации емкостей с металлическими элементами, не используйте посуду, которая треснула или повреждена. После использования СВЧ-печи рекомендуется тщательно вымыть приборы в теплой мыльной воде и осмотреть на наличие повреждений.

Выбор подходящей посуды играет важную роль в обеспечении безопасности и эффективности подогрева и приготовления пищи.

В микроволновых печах LG NeoChef можно не только разогреть и разморозить продукты, а также готовить полезный домашний йогурт, растапливать масло или шоколад, запекать блюда, делать во фритюрнице картофель фри или хрустящие крылышки. А в отдельных моделях можно также приготовить на гриле мясо, рыбу и овощи.