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Оптимально подобранный саундбар — это не только весомое дополнение к возможностям вашего телевизора, а и качественно новый уровень погружения в любимый контент - от просмотра кино до видеоигр. Как правильно подобрать саундбар, исходя из ваших задач, бюджета и экологичности упаковки? Расскажем в этой статье.
Компактное решение с безупречным звучанием
LG Eclair QP5 — это компактный саундбар, который позволит обустроить настоящий домашний кинотеатр с впечатляющей мощностью звука Dolby Atmos в вашем доме. Саундбар идеально впишется в любой интерьер — его безупречный дизайн и мобильность комфортно дополнят ваше пространство. Вечер с любимыми за просмотром сериалов и кино станет настоящим событием, благодаря реалистичному и захватывающему звуку саундбара LG Eclair QP5.
Ключевые характеристики
Двунаправленный сабвуфер с низким уровнем вибрации обеспечивает чистый и мощный звук, без искажений и дрожания динамика. Наслаждайтесь просмотром фильмов при любой громкости, не боясь потревожить соседей.
Обновленный AI Sound Pro: LG Eclair QP5 оснащен специальным алгоритмом, способным различать и оптимизировать звук по жанрам, чтобы каждая звуковая дорожка дарила вам максимум впечатлений.
Технология MERIDIAN: саундбары LG оснащены передовыми решениями в области звуковых технологий, разработанных в партнерстве с престижным британским брендом MERIDIAN, навсегда изменившем представления людей о возможностях и качестве звука.
Домашний кинотеатр с эффектом полного погружения
Достойную конкуренцию звуку в кинотеатрах может составить саундбар LGSP11RA. Технология высокого разрешения Hi-res воспроизводит оригинальный звук с максимальной точностью, позволяя вам различать малейшие оттенки и детали в звуковой дорожке. Саундбар оснащен системой калибровки звука под габариты помещения и способен исправлять даже самые незначительные искажения от предметов в комнате. Также в LG SP11RA используются тыловые динамики, благодаря которым звук, отражаясь от стен и потолка, создает захватывающее объемное звучание, полностью погружая вас в звуковую сцену.
Ключевые характеристики
Звук высокого разрешения: 24 бита/192 кГц позволяют саундбару LG SP11RA максимально точно и без потерь воспроизводить оригинальный звук.
7.1-канальный звук с мощностью 770 Вт создают мощное и объемное звучание.
Технология MERIDIAN: LG SP11RA оснащен системой передовой цифровой обработки сигналов DSP, с которой вам гарантирован эффект полного погружения.
Саундбар, созданный с заботой о природе
Продуманный дизайн саундбаров LG не только отвечает требованиям самых взыскательных меломанов, а и является примером экологичного подхода к производству. В саундбарах линейки LG SP7Y используется ткань, созданная из переработанных пластиковых бутылок — полиэфирный трикотаж, а верхняя и нижняя части корпуса выполнены из переработанного пластика. Начиная с 2021 года во внутренней упаковке саундбаров LG пластиковые пакеты и пенополистирол были заменены на экологически чистую переработанную целлюлозу.
Ключевые характеристики
Dolby Atmos® / DTS:X™: 5.1-канальный звук позволяет максимально полно погрузиться в звуковую сцену.
Технология Meridian - саундбары LG разработаны в партнерстве с Meridian - пионерами в области звуковых технологий высокого разрешения.
Hi-Res аудио 24 бит/96 кГц. - наслаждайтесь первоклассным воспроизведением звука.
Выберите свой саундбар из широкого ассортимента LG и создайте беспрецедентно качественное звучание прямо у себя дома.
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