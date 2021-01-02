Согрейте ваш дом в холодное время года

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Температура в доме напрямую влияет на чувство комфорта, уюта и хорошего самоощущения.
В холодное время года проблема поддержания оптимальной температуры в доме актуальна для многих семей. Для решения этого вопроса имеется много устройств, с помощью которых поздней осенью или зимой в жилище создается комфортный микроклимат. Одним из таких обогревающих приборов является кондиционер от компании LG Electronics (LG). Бытовые кондиционеры LG могут охлаждать и обогревать Ваш дом.
Более того, некоторые модели кондиционеров LG DUALCOOL оснащены интеллектуальными функциями, которыми можно управлять онлайн с помощью приложения LG ThinQ™. Вы можете изменять микроклимат помещения, отслеживать статус кондиционера и управлять режимами работы и температурой в помещении со своего смартфона. При этом, можно настраивать параметры работы кондиционера таким образом, что он будет функционировать в соответствии с Вашим образом жизни. Приложение LG ThinQ™ на основе местоположения владельца и актуальных данных о погоде предложит включить обогрев или же охлаждение помещения, чтобы к Вашему приходу температура жилого пространства была максимально комфортной.
Обогрев дома кондиционером может показаться немного странным и непривычным. Если отбросить стереотипы и проанализировать вопрос, становится ясным, что такой способ обогрева имеет несколько преимуществ:
Для безопасной и надежной работы кондиционера в холодное время года, следует учитывать один важный нюанс. Нужно очень осторожно и внимательно выставлять рабочие характеристики кондиционера. При неправильной эксплуатации могут пострадать дренажная система и компрессор. Например, нельзя включать кондиционер при слишком низкой уличной температуре – это может привести к обледенению внешнего блока сплит-системы и его поломке.
В первую очередь, пожалуйста, убедитесь, что Ваша модель кондиционера LG поддерживает режим обогрева. Информация об этом есть в руководстве пользователя. Если кондиционер поддерживает обогрев, то нужно сделать следующее:
После этого включится вентилятор кондиционера, а затем воздух начнет нагреваться. Через 5–10 минут Вы заметите, что в помещении становится теплее.
Дом должен быть уютным для своих хозяев, особенно в холодные месяцы, когда мы проводим так много времени в помещении. Для любого из нас очень важно ощущать в своем доме чувство комфорта, покоя и тепла. Техника LG всегда поможет Вам создать нужную атмосферу в Вашем доме.
- Это дешевле. Кондиционер может производить в несколько раз больше тепла при одном и том же расходе электроэнергии, в сравнении с электрокотлом;
- Это безопасно для Вашей семьи. В отличие от электрических обогревателей кондиционер размещается в недоступном для детей месте, что сводит к минимуму риск ожога и других неприятностей;
- Это гораздо быстрее. Кондиционер может прогревать помещения очень эффективно и быстро, а самое главное – практически бесшумно и дистанционно.
1. Нажмите кнопку «On/Off».
2. Нажмите кнопку «HEAT» (тепло).
3. При отсутствии кнопки «HEAT» нажимайте кнопку «MODE» (переключение режимов) до появления на дисплее пиктограммы солнца или надписи «HEAT»
4. С помощью кнопок «+» и «–» настройте нужную температуру — выше той, что сейчас в помещении.