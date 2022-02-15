Новейший холодильник LG Signature Kitchen Suite — воплощение инноваций в области хранения продуктов

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LG представила новый встраиваемый холодильник Signature Kitchen Suite French-Door на выставке оборудования для ванных комнат и кухонь Kitchen & Bath Industry Show (KBIS) 2022, которая проходила с 8 по 10 февраля в Орландо, штат Флорида (США). Холодильник French-Door шириной более 120 см – последнее дополнение к бренду встраиваемой кухонной техники LG премиум-класса. Продукт может похвастаться функциональностью и удобством, благодаря выдвижным ящикам и элегантному дизайну, сочетающему превосходный стиль и простоту использования.
Выдвижные ящики нового холодильника поддерживают широкий диапазон температур от -21 до 5°C, предлагая пять индивидуальных настроек хранения для различных продуктов и потребностей пользователя, включая режимы «Охлажденное вино», «Деликатесы», «Напитки», «Мясо и морепродукты» и «Морозильная камера». Ящики LG Lift and Go™ и полностью регулируемые дверные корзины еще больше расширяют возможности использования усовершенствованного холодильника, облегчая доступ к продуктам. Отдельные отсеки морозильной камеры обеспечивают дополнительное полезное пространство для хранения замороженных продуктов при низкой и стабильной температуре до тех пор, пока они не потребуются
Встраиваемая модель Signature Kitchen Suite оснащена универсальным интегрированным дизайном Signature Fit™, который позволяет устанавливать холодильник фронтальной частью вперед или вровень с кухонными шкафами. Ящики холодильника идеально совпадают со стандартной высотой столешницы, что дает возможность легко интегрировать холодильник в кухонную обстановку. Изысканный холодильник LG French-Door доступен в вариантах из нержавеющей стали и с возможностью использования панелей.
Благодаря двум компрессорам и металлическому корпусу, этот вместительный холодильник обеспечивает идеальные условия для хранения всех видов продуктов. Помимо минимизации колебаний температуры для сохранения свежести продуктов в течение длительного времени, модель сертифицирована ENERGY STAR® за экономное потребление электроэнергии. Более того, в новой экологичной модели используется хладагент R600A Iso-Butane с более низким потенциалом глобального потепления (GWP), что позволяет снизить воздействие на окружающую среду без ущерба для производительности.
48-дюймовый холодильник Signature Kitchen Suite French-Door, оснащенный множеством тщательно продуманных и легко интегрированных функций, обеспечивает по-настоящему удобный пользовательский опыт. Благодаря подключению Wi-Fi, пользователи могут легко управлять прибором и контролировать его работу удаленно с помощью других интеллектуальных устройств. Кроме того, ThinQ Care, популярное проактивное решение LG по обслуживанию клиентов, предлагает пользователям полезные советы по техническому обслуживанию для эффективной работы прибора, а также рекомендации по устранению потенциальных проблемах до их возникновения. Удобство использования поддерживается еще и двойным ледогенератором с функцией Craft Ice™, встроенным диспенсером для воды с фильтрацией и мягкой светодиодной подсветкой, интуитивно понятными цифровыми элементами управления, адаптивной разморозкой и специальными режимами, включая Ice Plus и Sabbath Mode.
«Наш холодильник Signature Kitchen Suite, представленный на выставке KBIS, включает в себя отмеченные наградами инновации LG, обеспечивающие непревзойденную функциональность, выдающуюся производительность и стильный дизайн», – сказал Лю Дже-чхол, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. «Мы рады, что смогли стать частью выставки KBIS в этом году, потому что ни с чем нельзя сравнить возможность увидеть этот впечатляющий холодильник вживую».