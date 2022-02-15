Новейший холодильник LG Signature Kitchen Suite — воплощение инноваций в области хранения продуктов

48-дюймовый холодильник Signature Kitchen Suite French-Door, оснащенный множеством тщательно продуманных и легко интегрированных функций, обеспечивает по-настоящему удобный пользовательский опыт. Благодаря подключению Wi-Fi, пользователи могут легко управлять прибором и контролировать его работу удаленно с помощью других интеллектуальных устройств. Кроме того, ThinQ Care, популярное проактивное решение LG по обслуживанию клиентов, предлагает пользователям полезные советы по техническому обслуживанию для эффективной работы прибора, а также рекомендации по устранению потенциальных проблемах до их возникновения. Удобство использования поддерживается еще и двойным ледогенератором с функцией Craft Ice™, встроенным диспенсером для воды с фильтрацией и мягкой светодиодной подсветкой, интуитивно понятными цифровыми элементами управления, адаптивной разморозкой и специальными режимами, включая Ice Plus и Sabbath Mode.

