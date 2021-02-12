LG доказывает, что комфорт в помещении и экологичность могут сосуществовать вместе

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Забота об экологии заключается в стремлении использовать меньше ресурсов, производить меньше отходов и делать все возможное, чтобы сохранить здоровую планету для будущих поколений. LG Electronics решает эту задачу и продолжает предпринимать шаги по снижению воздействия на окружающую среду с помощью масштабной программы, основанной на принципах ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance). Наряду с амбициозной инициативой Zero Carbon 2030 и целью полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году, LG предлагает инновационные решения, которые помогут потребителям жить в гармонии с природой уже сегодня.
Недавно LG получила возможность продемонстрировать экологически безопасную экспозицию современных решений в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на Korea Energy Show 2021, крупнейшей ежегодной выставке в сфере энергетики и энергоэффективных решений в Южной Кореи. Вместо того, чтобы тратить новые ресурсы на временную экспозицию, LG использовала сборные транспортные контейнеры и переработанные материалы, такие как древесные отходы, для создания уникального и визуально интересного пространства.
На выставке был представлен полный спектр высокоэффективных решений LG в области отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК), которые подходят для жилых помещений, офисов, школ и других пространств. Изюминкой выставки стал новый коммерческий кондиционер, обладающий большей эффективностью благодаря искусственному интеллекту.
Последние решения LG в области ОВиК используют интеллектуальные технологии, которые помогают улучшить качество воздуха в помещении при одновременном снижении энергопотребления. Потолочный 1-поточный кассетный внутренний блок кондиционера LG с комплексной системой очистки воздуха очищает, охлаждает и нагревает воздух, обеспечивая комфортные условия круглый год.
Также на выставке были представлены и другие инновации LG, например, система накопления энергии (ESS) и система управления энергопотреблением здания (BECON) – эффективная комбинация, которая вместе создает комплексное решение по управлению. Кроме того, на выставке был продемонстрирован 4-поточный кассетный блок LG DUAL Vane, в котором используется технология UVnano и антибактериальный дренажный поддон для поддержания чистоты прибора и производимого воздушного потока.1
LG представила первую систему кондиционирования с гибридным тепловым насосом GHP – эффективный вариант для образовательных и государственных учреждений с точки зрения экономии. Гибридное решение LG сочетает в себе преимущества электрических и газовых систем контроля климата, обеспечивая высокую производительность при снижении затрат на охлаждение и обогрев.2
Чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, LG начала использовать переработанные материалы для упаковки наружных блоков систем кондиционирования. Вместо пенополистирола LG выбрала вспененный полипропилен, поскольку он обеспечивает улучшенную амортизацию и защиту продукции. По оценкам LG, переход на многоразовый вспененный полипропилен для всей упаковки кондиционеров сократит ежегодное потребление бумаги на 85 тонн, а полистирола – на 19 тонн.
После завершения выставки Korea Energy Show 2021 LG подарила выставочные контейнеры Habitat Korea, южнокорейскому филиалу международной некоммерческой организации Habitat for Humanity. Переоборудованные контейнеры будут использоваться организацией в качестве специализированного учебного центра.
Как показывают эффективные, экологически безопасные решения LG в области ОВиК, создание здоровой, комфортной внутренней среды не должно осуществляться в ущерб экологичности. Благодаря инновациям, которые тщательно учитывают потребности клиентов и благополучие планеты, LG помогает создать светлое и лучшее будущее.
1 Испытание, проведенное Институтом тестирования и исследований FITI, подтвердило, что кассетный внутренний блок LG DUAL Vane способствовал сокращению бактерий стафилококка и кишечной палочки на 99%.
2 Исходя из нагрузки охлаждения/нагрева 52 л.с. (GHP 32 л.с. и Multi V 20 л.с.) и соответствующего источника энергии (электричество или газ), гибридный тепловой насос LG GHP может сэкономить до 28% стоимости энергии (электричество и газ вместе взятые) по сравнению с затратами на энергию при использовании только Multi V. Стоимость эксплуатации может варьироваться в зависимости от условий нагрузки, климата и других факторов окружающей среды.