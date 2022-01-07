Свежий и чистый воздух круглый год с кондиционером LG DUALCOOL: как это устроено и работает

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Проявляя повышенную заботу о здоровье своих родных и близких, многие городские жители задумываются о приобретении дополнительного устройства для очистки воздуха в помощь кондиционеру. Такой подход действительно эффективен для фильтрации загрязненного воздуха в доме, но с решением одного вопроса приносит ряд других проблем – таких как двойной расход электричества, двойной шум, и, наконец, двойные затраты на покупку кондиционера и очистителя воздуха.
LG предлагает кондиционер LG DUALCOOL AP12RT с современными возможностями для создания комфортного климата и гармоничной экосистемы дома, предлагая очистку воздуха, трехэтапный алгоритм обнаружения и ликвидации загрязнений, наглядный дисплей с несколькими показателями состояния воздуха, а также подключение к системе «умного дома» LG ThinQ.
Кондиционер DUALCOOL AP12RT является системой класса «три в одном» (охлаждение, обогрев и очистка воздуха) и рассчитан на работу в помещениях площадью до 36 квадратных метров. Помимо создания микроклимата, устройство отфильтровывает из воздуха мелкую пыль, микробы и аллергены, такие как PM 1.0.
Превращение городского воздуха в горный эликсир
Термином PM 1.0 в технической литературе называют мелкодисперсные частицы разных веществ, имеющие диаметр 1 микрометр (мкм) и менее. Для сравнения: толщина человеческого волоса составляет 100 мкм, и в случае с PM 1.0 мы говорим о частицах пыли размером в 50 раз меньше.
Наличие множества таких микроскопических частиц пыли в атмосфере можно назвать типичным случаем для крупных городов. Вне зависимости от происхождения – дорожного, строительного, промышленного, такая мелкая пыль опасна тем, что в отличие от крупных частиц, оседающих в носу, рту или горле, она проникает гораздо глубже и доходит до легких и бронхов.
Главным преимуществом кондиционера LG DUALCOOL является наличие встроенного «умного» датчика пыли PM 1.0, который автоматически в режиме реального времени определяет концентрацию микрочастиц пыли в воздухе размером до 1 мкм. Данные о концентрации пыли отображаются как количественно, так и с помощью специального дисплея одним из четырех цветов, где наибольшему загрязнению воздуха соответствует красный, грязному – оранжевый, менее грязному – желтый, и чистому воздуху – зеленый индикатор. По мере изменения цвета значков можно наблюдать прогресс в очистке воздуха и достижении комфортных показателей.
После определения концентрации загрязняющих веществ в воздухе, датчик PM 1.0 отправляет информацию распылителю (диффузору) ионов. Он, в свою очередь, генерирует и распыляет до 5 миллионов заряженных частиц, которые, благодаря принципу электростатического заряда, соединяются с частицами пыли и далее притягиваются специальным магнитным фильтром в верхней части кондиционера.
На следующем этапе в дело вступает микро-пылевой фильтр кондиционера, очищая воздух до 99,9% . Система LG также отфильтровывает мельчайшие вдыхаемые частицы (до PM 0.3), которые могут вызвать респираторные заболевания. Эффективность данной системы в 12 раз превосходит показатели фильтров, ранее используемых в устройствах LG. Такая глубокая очистка позволяет дышать дома воздухом таким же чистым, как на природе.
Высокая эффективность и серьезная экономия энергии
Комплекс новых технологий, реализованных в кондиционере, включая особую конструкцию и механизмы жалюзи, позволяет избежать перепадов температур в разных зонах одного помещения и создать равномерное распределение охлаждаемого воздуха без сквозняков и «мертвых зон».
Кондиционер DUALCOOL AP12RT выполнен на базе двойного инверторного компрессора DUAL Inverter Compressor™ с 10-летней гарантией от производителя. Инверторный компрессор непрерывно регулирует свою скорость для поддержания необходимого уровня температуры, при этом высокая частота вращения компрессора позволяет снизить энергопотребление на 70% и сократить время достижения заданных температур на 40% по сравнению с обычным компрессором .
Благодаря уникальной технологии LG с использованием наклонного вентилятора и компрессора DUAL Inverter Compressor™, уровень шума кондиционера в рабочем режиме не превышает 21 дБ. Это настолько тихо, что не будет побеспокоит домочадцев даже во время сна и отдыха.
Удобно, практично, интеллектуально
DUALCOOL AP12RT имеет компактный современный дизайн кондиционера LG, с возможностью несложного монтажа – вне независимости от места и количества человек, задействованных в процессе установки. Пользователям доступна возможность регулировки направления движения воздуха с одним из шести положений лопастей, а также универсальная функция автоматической очистки для предотвращения скопления бактерий и образования грибка на теплообменнике.
При включении режима комфортного сна кондиционер обеспечивает максимально комфортный микроклимат, автоматически настраивая три разные функции – непрямой поток воздуха, выключение через 7 часов и логику мягкого обдува во время сна.
В помещениях с высокой влажностью пригодится технологи Jet Dry, которая ставит в приоритет осушение воздуха для придания свежести и удаления лишней влаги. Для быстрого обогрева жилья в холодную погоду предусмотрен режим оптимального распределения теплого воздуха с помощью четырехстороннего автоповорота.
LG DUALCOOL является полноценным компонентом экосистемы домашнего умного дома LG. С помощью панели управления на телевизоре или бесплатного приложения LG ThinQ™ для смартфонов можно настроить параметры кондиционера в соответствии со своим образом жизни – например быстро установить температуру, распределить график и предпочтительный режим работы. С помощью приложения LG ThinQ™ также можно проводить удаленный мониторинг энергопотребления.
1 Согласно заключению TÜV, эффективность удаления частиц PM0.1 (0,1 мкм) составляет 99,9%.
2Гарантия высокой скорости охлаждения и энергосбережения от TUV Rheinland (US-W242Kxy0/TS-H2465DA0)