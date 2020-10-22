Старт продаж долгожданного сворачивающегося OLED-телевизора LG - поворотный пункт в истории ТВ

СЕУЛ, 22 октября 2020 г. - Компания LG Electronics (LG) объявила о поступлении в продажу первого в мире сворачивающегося телевизора LG SIGNATURE OLED R (модель RX) в Южной Корее в семи магазинах бытовой электроники премиум-класса, расположенных в крупных центрах по всей стране. Новаторский телевизор будет доступен для покупки по розничной цене 100 миллионов вон (87 000 долларов США).



LG SIGNATURE OLED R - это сама эксклюзивность, это шедевр, который оценят покупатели, требующие самого лучшего и понимающие истинную ценность революционных инноваций. Этот телевизор представляет собой не только исключительное инженерное и ориентированное на пользователя дизайнерское решение, но и является произведением искусства, которое украсит любое пространство и сделает полнее любой образ жизни.









Этот новаторский телевизор, завораживающий своей элегантной эстетикой и плавным движением красивого разворачивающегося OLED-экрана, является идеальным продуктом, каждый телевизор сделан как на заказ для самых взыскательных клиентов. Каждый телевизор, произведен на передовом заводе LG в Гуми в Южной Корее, он тщательно собран с мастерством и вниманием к каждой детали.

Этот мастерский уровень внимания к клиентам будет виден в каждой черте LG SIGNATURE OLED R, от матового алюминиевого корпуса до стильного и современного шерстяного кожуха динамика от Kvadrat из Дании. Покупатели могут выбрать один из четырех изысканных оттенков покрытия - Signature Black, Moon Grey, Topaz Blue или Toffee Brown - и дополнительно персонализировать свое устройство, выгравировав имя или сообщение на алюминиевой основе.

LG SIGNATURE OLED R может гордиться жидкостным

, гладким 65-дюймовым, гибким OLED-дисплеем, в котором используется пиксельная технология самосветления и индивидуальное управление затемнением для обеспечения высочайшего качества изображения. Помимо передового оборудования, новый телевизор демонстрирует непревзойденную способность LG внедрять инновации и создавать новые возможности, напрямую способствующие получению пользы для потребителей. Буква R в названии означает не только то, что телевизор можно сворачивать, но и то, что телевизор является революционным в сфере домашних развлечений, переопределяя взаимосвязь между телевизором, который может исчезнуть из поля зрения и окружающего пространства при нажатии кнопки.







Изысканное творение LG освобождает пользователей от ограничений стен, позволяя владельцам управлять своей жилой средой без необходимости постоянно выделять место для большого черного экрана, который полезен только во включенном состоянии. С допустимостью трансформирования просмотра в трех в различных форматах - Full View, Line View и Zero View – телевизор LG SIGNATURE OLED R расширяет возможности телезрителя новыми увлекательными вариантами, в немалой степени благодаря мастерству компании в технологии OLED.

«Безупречное сочетание технологических и дизайнерских инноваций, продемонстрированное в LG SIGNATURE OLED R, - это беспрецедентное достижение, которое действительно заслуживает того, чтобы называться произведением искусства», - сказал Пак Хён Сэй, президент LG Home Entertainment Company. «Это настоящий премиальный продукт, который переосмысливает то, чем может быть телевидение. Этот уникальный телевизор предлагает дифференцированный пользовательский интерфейс и новый взгляд на пространство, еще раз подтверждая лидерство LG на рынке телевизоров премиум-класса».