С LED-ПЛЕНКОЙ LG ВСЕ ПРОСТО И ПРОЗРАЧНО

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Сегодня расскажем о новом продукте LG – прозрачных LED-пленках, которые можно использовать как для украшения интерьеров, так и для информирования аудитории в ТРЦ, бизнес-центрах и общественных местах.
LED-пленки LG – это прозрачные самоклеящиеся дисплеи, которые легко крепятся практически к любой стеклянной поверхности. Область их применения довольно широкая – это наружная реклама, витрины магазинов, торговые и бизнес-центры, стадионы и улицы. На выбор представлено две модели – LAT240DT1 и LAT140.
Благодаря гибкой основе, прозрачные LED-пленки можно адаптировать под разные остекления округлой формы. Модель LAT240DT1 может быть изогнута до 1100 мм вовнутрь или наружу, в то время как LAT140 имеет гибкость радиусом до 2000 мм. Это идеальное решение для бизнеса, где требуется максимально индивидуальный подход. Также есть возможность точно подогнать размер и форму LED-пленки под площадь поверхности, на которую она клеится. Для этого необходимо обрезать ее вдоль одной из сторон или добавить больше пленки, чтобы увеличить размер.
При высокой прозрачности LED-пленки, до 73% для модели LAT240DT1 и 53% у модели LAT140, стекло под ней сохраняет свои свойства, оставаясь прозрачным даже после ее установки. Дисплей эффективно отображает контент, когда LED включен, и становится незаметным, когда он выключен. Это обеспечивает отличную обзорность, гармоничное сочетание с любым интерьером и эффективный вывод информации, привлекающей внимание прохожих.
Кроме того, самоклеящаяся LED-пленка отображает широкий спектр цветов, сохраняя при этом максимальную прозрачность и повышенную яркость (до 1000 кд/м2 для модели LAT240DT1 и до 2100 кд/м2 для модели LAT140). Такое уникальное решение подходит для демонстрации различных изображений: от логотипов брендов до полноценных видео.
Прозрачные LED-пленки серии LAT предоставляют вашему бизнесу бесконечные возможности, превращая любые стеклянные поверхности в полноценные видеоэкраны, привлекающие внимание и преображающие интерьер. Если вас интересуют решения LG для бизнеса, вы всегда можете обратиться к нам и получить детальное предложение по вашему запросу.
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