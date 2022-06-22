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Летние пикники и поездки на пляж – прекрасные сезонные развлечения, но ничто не сравнится с возвращением в прохладный уют дома в самые жаркие дни года. С помощью инновационных технологий "умного дома" вы можете сделать свой дом прохладным, приятным и удобным. Вот несколько быстрых советов и рекомендаций, которые помогут вам с комфортом перенести жару.
Превратите свою спальню в идеальное место для отдыха
Что бы мы делали без надежного кондиционера, спасающего от бессонных ночей в летнюю жару? Тем не менее, непрерывная работа кондиционера в ночное время, помогающая вам высыпаться, не лучшим образом сказывается на счетах за электроэнергию. Благодаря функции интеллектуального мониторинга энергии в приложении LG ThinQ вы получаете мгновенный доступ к ежемесячным данным об использовании каждого подключенного прибора LG. Кроме того, приложение LG ThinQ также позволяет включать или выключать кондиционер LG удаленно, например, по пути домой, чтобы войти в уже прохладный дом. Это позволяет вам быть уверенным в том, что вы следите за потреблением энергии. Все, что вам остается делать – это расслабиться, наслаждаться прохладой дома днем и ночью, не переживая о счетах за электроэнергию.
Летние пикники и поездки на пляж – прекрасные сезонные развлечения, но ничто не сравнится с возвращением в прохладный уют дома в самые жаркие дни года. С помощью инновационных технологий "умного дома" вы можете сделать свой дом прохладным, приятным и удобным. Вот несколько быстрых советов и рекомендаций, которые помогут вам с комфортом перенести жару.
Превратите свою спальню в идеальное место для отдыха
Что бы мы делали без надежного кондиционера, спасающего от бессонных ночей в летнюю жару? Тем не менее, непрерывная работа кондиционера в ночное время, помогающая вам высыпаться, не лучшим образом сказывается на счетах за электроэнергию. Благодаря функции интеллектуального мониторинга энергии в приложении LG ThinQ вы получаете мгновенный доступ к ежемесячным данным об использовании каждого подключенного прибора LG. Кроме того, приложение LG ThinQ также позволяет включать или выключать кондиционер LG удаленно, например, по пути домой, чтобы войти в уже прохладный дом. Это позволяет вам быть уверенным в том, что вы следите за потреблением энергии. Все, что вам остается делать – это расслабиться, наслаждаться прохладой дома днем и ночью, не переживая о счетах за электроэнергию.
Сократите расход времени на стирку
В летнее время часто приходится больше стирать. Правильно подобранные устройства позволят вам тратить меньше времени на стирку и получать больше удовольствия от летнего сезона. Сегодня существует целый ряд современных стиральных и сушильных машин, которые избавляют вас от необходимости угадывать необходимую программу для стирки. Например, стиральные машины LG с технологией искусственного интеллекта AI DD помогают сэкономить время и силы, автоматически определяя вес и тип ткани для настройки под них оптимального цикла стирки. Кроме того, приложение LG ThinQ предоставляет широкий выбор загружаемых режимов стирки для любой одежды – от легких хлопковых сарафанов до купальников из полиэстера.
Подготовьте кухню к летним лакомствам
Хочется холодного мороженого в жару? Получить удовольствие от ледяного лакомства прямо из холодильника можно гораздо быстрее и проще благодаря функции Express Freeze, которая усиливает функциональность морозильной камеры. Мороженое и лед будут готовы гораздо быстрее, и вы сможете наслаждаться их прохладой в любой момент. Активировать функцию можно дистанционно, как из любой точки вашего дома, так и любого другого места в мире с подключением к Интернету, поскольку она доступна как с панели холодильника, так и из приложения LG ThinQ.
Солнечный летний отдых в домашних условиях должен сопровождаться бесконечной дремой, поеданием мороженого перед телевизором и чтением хорошей книги в прохладном, комфортном климате – все это возможно благодаря умной бытовой технике LG.