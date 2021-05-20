Что стоит за DoorCooling+, No Frost и другими громкими названиями?

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Сегодня углубимся в некоторые технологии холодильников LG: что такое DoorCooling+, на что влияет инверторный компрессор, зачем нужны зоны Fresh Balancer и Fresh Converter и в чем разница No Frost от Total No Frost?
Начнем с главного – о чем говорит приставка DoorCooling+™ в холодильниках LG?
Если в большинстве холодильников холодный воздух подается только с задней панели, из-за чего температура охлаждения в разных зонах отличается, то в LG DoorCooling+™ холод подается не только сзади, а еще и сверху. Так он попадает на дверные полки и обдувает переднюю часть камеры. Благодаря этому, охлаждение зон и продуктов происходит на 32% быстрее и равномернее1. Результат: продукты охлаждаются равномернее и дольше остаются свежими даже в отделениях на дверце.
Еще две особенности, которые идут в комплекте с холодильниками DoorCooling+™ – минимальный уровень шума 36 дБ, что на 25% ниже, чем в предыдущих моделях2 и нулевой зазор, благодаря которому вы можете открывать дверь на 90°, которая не будет выпирать за границы основного корпуса и ограничивать доступ к ящикам.
Если с тем, что такое DoorCooling+ более-менее понятно, то переходим к компрессору.
От того, какой установлен компрессор в холодильнике, зависит количество потребляемой энергии, эффективность работы, устойчивость к перепадам напряжения и долговечность техники. И если в большинстве холодильников ставят стандартный коллекторный тип, либо просто инверторный компрессор, то в линейке холодильников DoorCooling+™ установлен обновленный Smart инверторный компрессор. Чем он отличается?
Основные отличия Smart инверторного компрессора от аналогов – в тихой, практически бесшумной работе и экономичном энергопотреблении.
Если выделить его основные преимущества, то это сниженное на 32% энергопотребление1, долгий срок службы, низкий уровень шума2 и возможность поддержания постоянной температуры без перепадов.
Дальше переходим к Fresh Balancer и Fresh Converter.
Это две зоны в холодильниках DoorCooling+™️, в которых можно выбрать один из режимов температуры или влажности, просто переключив регулятор в нужное положение. В зоне Fresh Converter вы можете настроить оптимальный уровень температуры для мяса, рыбы и овощей, а чтобы настроить уровень влажности, просто переключите регулятор на фрукты или овощи в зоне Fresh Balancer.
Как это работает:
В конце перейдем к вопросу о необходимости размораживать холодильник и функции No Frost. И сразу приятная новость – холодильники с маркировкой No Frost не нужно размораживать благодаря тому, что они работают без образования инея и льда.
Большинство моделей холодильников DoorCooling+™ имеют систему не просто No Frost, а Total No Frost. О чем это говорит?
Total No Frost – это модификация привычной системы No Frost, которая отличается многопоточной подачей холодного воздуха. В переводе с технического языка, если в No Frost холодный воздух подается только сверху вниз, то в Total No Frost он подается с задней стенки на каждую полку через множество отверстий, чем обеспечивает повышенную эффективность.
Надеемся, эта статья была для вас полезной, и придя в магазин в поисках холодильника, вы точно будете знать, что вам нужно.
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1 На основе UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) по сравнению затрат времени на охлаждение с 24,8°С до 8°С у моделей LG GBB60NSZHE (без технологии Дор Кулинг) и модели GBB72NSDFN (c технологией Дор Кулинг). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6%.
2 На основании тестирования ВДЕ (Союз немецких электротехников) Мариинштрассе 28-В-63069 Оффенбах от 17.02.2014 номер 2473400-2568-0006/193203 - 4 моделей с Инверторным Линейным компрессором GBB530NSCXE - 24,7 дБ за 10 сек., а уровень шума в модели GBB530NSQWB - 33,3 дБ за 10 сек. Уровень шума холодильника с Инверторным Линейным компрессором на 25,8% ниже, чем у модели с обычным компрессором.