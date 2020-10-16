Шестикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон объявлен послом бренда LG SIGNATURE

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Легендарная звезда спорта олицетворяет технологии и приверженность качеству, два ключевых аспекта успеха передовых решений для дома LG SIGNATURE
СЕУЛ, 16 октября 2020 г. - Компания LG Electronics (LG) объявила о том, что шестикратный чемпион мира Формулы-1™ Льюис Хэмилтон стал глобальным послом LG SIGNATURE, бренда премиальных решений для дома. Хэмилтон изначально будет играть главную роль в новой кампании для того, чтобы передать философию бренда: «Искусство вдохновляет технологии. Технология завершает искусство».
В запускаемой кампании Хэмилтон поделится с аудиторией своими мыслями о том, как вести стильную и изысканную жизнь, а также о том, что мотивирует его быть лучшим в своей области, и как LG SIGNATURE воплощает в себе его образ жизни. Эта коллаборация подчеркивает элегантность и полноту хорошей жизни, а Хэмилтон и LG SIGNATURE демонстрируют, что пребывание на вершине успеха требует упорного труда и усилий.
Хэмилтон, обладающий множеством талантов и всегда внимательный к деталям и дизайну, является воплощением мастерства, стиля и точности. Роль Хэмилтона как лица, оказывающего поддержку LG SIGNATURE, подчеркнет безупречную эффективность решений этого бренда премиум-класса.
«LG SIGNATURE - бренд, который стремится быть лучшим во всем, и это привлекло меня в первую очередь», - сказал Хэмилтон. «В передовых решениях бренда для современной жизни гармонично сочетаются новейшие технологии и превосходный дизайн, что позволяет достигать максимальной производительности и, при этом, не довольствоваться второстепенными вещами».
«Неутомимый в своем стремлении к совершенству во всех областях, Льюис Хэмилтон является воплощением того, что олицетворяет LG SIGNATURE, - сказал Ким Джин Хон, глава глобального центра LG по маркетингу. «Имеющий влияние как в спорте, так и в моде, Льюис представляет собой амбициозную фигуру, в нем сочетаются артистизм и технологии. Мы очень гордимся тем, что он присоединился к нам».
LG SIGNATURE предлагает разнообразную и постоянно растущую линейку продукции, которая включает в себя новые 88- и 77-дюймовые 8K OLED-телевизоры, холодильник для вина Wine Cellar, холодильник InstaView Door-in-Door ™, стиральную машину TWINWash ™ и многое другое. Бескомпромиссное качество и фокус на самом главном - неотъемлемые черты каждого инновационного продукта бренда. Чтобы узнать больше о LG SIGNATURE, посетите www.LGSIGNATURE.com.