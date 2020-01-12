Сотрудничество LG и JAGUAR LAND ROVER отмечено престижной наградой EUROPE AUTOBEST AWARD

Pivi Pro – лучшая технология в автомобильной отрасли

Европейская автомобильная организация AUTOBEST отметила наградой SMARTBEST 2020 информационно-развлекательную систему Pivi Pro в номинации лучшая сетевая технология в отрасли. Данная система для автомобиля была совместно разработана Jaguar Land Rover (JLR) и LG Electronics (LG).





Всегда доступная информационно-развлекательная система Pivi Pro лежит в основе многих автомобилей Jaguar, Land Rover и Range Rover 2020 года. В качестве совершенно нового подхода для автопроизводителя, здесь применяется сенсорный дисплей, предлагающий бесшовный человеко-машинный интерфейс (HMI), позволяющий клиентам в полной мере использовать программное обеспечение по беспроводной сети (SOTA). Данное решение не выдает падение производительности во время подключения к мобильным приложениям и при передаче музыки.







Сенсорный дисплей имеет высокое разрешение экрана и качественный графический интерфейс (разработанные совместно JLR и LG), дающие возможность клиентам управлять всеми функциями автомобиля, используя то же аппаратное обеспечение, что есть и на новейших смартфонах. Кроме того, клиент может подключить два мобильных устройства к головному устройству информационно-развлекательной системы одновременно с помощью Bluetooth, чтобы водитель и пассажир могли пользоваться функцией громкой связи без необходимости меняться местами.





«Pivi Pro — это свидетельство невероятной работы наших команд разработчиков программного обеспечения, и мы очень рады получить эту награду,» - сказал Питер Вирк, директор Jaguar Land Rover по подключенным автомобилям и технологиям будущего. «Развитие этого с LG позволило нам действительно сосредоточиться на том, что наши клиенты хотят от их информационно-развлекательной системы, что действительно важно для нас».







«Для нас большая честь, что Pivi Pro признана лидером в отрасли, а Jaguar Land Rover заслуживает похвалы за воплощение такого фантастического продукта в реальность», - сказал Ким Чжин Ён, президент компании LG Vehicle Component Solutions. «LG будет и дальше стремиться быть партнером, который понимает потребности наших клиентов и будет расти вместе с ними».





Многолетняя история присуждения наград за автомобильные инновации подчеркивает жизненно важную роль LG в создании новых стандартов для автомобилей и уникального видения будущего. Данное видение означает не только более безопасные автомобили, а также и превращает автомобиль в дом на колесах. Салон автомобиля завтрашнего дня неизбежно станет вторым жилым пространством, которое позволит водителям и пассажирам путешествовать с комфортом как дома.