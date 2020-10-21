LG И ПРЕМИАЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ БРЕНД MOLTENI&C S.P.A ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ

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Два бренда объединяются, чтобы продемонстрировать искусство роскошной жизни, эстетику и передовые технологии.
Компания LG Electronics (LG) и итальянский дизайнерский бренд мебели Molteni&C S.P.A договорились о проведении совместных проектов, включая выставки и мероприятия от имени бренда LG SIGNATURE. Это сотрудничество обеспечит потребителям возможность ощутить изысканность и удобство роскошной жизни, продемонстрировав мастерство Molteni&C, а также технологическое и дизайнерское лидерство LG SIGNATURE*.
Флагманский телевизор LG SIGNATURE 8K OLED, который находится в музее Мольтени в Джуссано недалеко от Милана, является первым совместным проектом и объединяет в себе общее видение и философии двух компаний. Второй телевизор LG SIGNATURE 8K OLED будет представлен к концу этого года в новом флагманском магазине Molteni&C в Париже. Другие продукты LG SIGNATURE также будут представлены в магазинах Molteni&C в Европе и Северной Америке.
Группа Molteni была основана Анджело Мольтени в 1934 году и завоевала репутацию производителя высококачественной мебели. Репутация компании с годами растет и укрепляется. Сегодня выдающийся бренд обрел новую аудиторию, поскольку привлекательность и непринужденная элегантность коллекций бренда расширяется совместно с дизайнерами-миллениалами по всему миру. Философия бренда Molteni&C — «Искусство жизни» тесно перекликается с принципом LG SIGNATURE — Art of essence, так как стремление к стильному и функциональному дизайну при использовании для этого новейших технологий еще больше объединяют два премиальных бренда.
«Сотрудничество с премиальной компанией Molteni&C, которая разделяет наше видение и соответствует нашим основным ценностям, является беспроигрышным для нашей компании. Эти ценности направлены на потребителей, для которых важны более тонкие аспекты жизни, - прокомментировал Ким Джин Хон, руководитель Глобального маркетингового центра LG Electronics. - Благодаря совместным усилиям мы надеемся показать, как сочетание передовых технологий с красивой современной эстетикой может создать комфортное жилое пространство».
«Нам очень приятно сотрудничество с LG SIGNATURE, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться с покупателями опытом, который продемонстрирует большую ценность качественного дизайна, - прокомментировал Джулия Мольтени, директор по маркетингу и коммуникациям компании Molteni Group. Благодаря нашей мебели и продукции LG SIGNATURE мы хотим создать среду обитания, в которой красота и функциональность сосуществуют в совершенной гармонии».
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О LG SIGNATURE
LG SIGNATURE — это первый ультра-премиальный бренд в нескольких товарных категориях компании LG Electronics – одного из признанных мировых лидеров в области инноваций. Предлагая продукцию для самых взыскательных потребителей, LG SIGNATURE призвана обеспечить условия жизни с использованием самых передовых технологий, который гарантирует изысканность, экологичность и утонченную роскошь. Сочетая в себе лучшее из всего, что может предложить LG, эксклюзивная продукция LG SIGNATURE разработана с учетом ее предназначения - максимум внимания отдано основным функциям каждого изделия с сохранением современного фирменного дизайна LG SIGNATURE. www.LGSIGNATURE.com.