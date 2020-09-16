LG объявляет о сотрудничестве с мировой иконой стиля, светской львицей и бизнесвумен мира моды - Оливией Палермо

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Новое партнерство направлено на презентацию премиального образа жизни, который отражается в фирменном стиле LG SIGNATURE - гармонии искусства и технологий.
Сеул, 16 сентября, 2020 г. — LG SIGNATURE в партнерстве с мировой иконой стиля Оливией Палермо презентует новую диджитал кампанию, которая демонстрирует изысканный стиль и дизайн техники бренда в соответствии с премиальной философией: «Искусство вдохновляет технологии, технологии дополняют искусство». Благодаря сотрудничеству с Палермо, LG SIGNATURE будет активно привлекать к сотрудничеству представителей миллениалов по всему миру, делясь своим понимаем изысканной роскоши с поколением цифровых технологий.
В рамках диджитал кампании, Палермо рассказывает о том, как ее философия роскошного образа жизни, собственные цели и достижения идеально сочетаются с LG SIGNATURE - инновационной техникой, вдохновленной произведениями искусства. Так и Оливия, как предприниматель и гуру сферы моды - стремится к совершенству во всем, что бы она ни делала, начиная от создания стиля для модного ивента до создания новой коллекции одежды.
Оливия Палермо создала и культивировала глобальное сообщество поклонников и последователей, привлекая их своим обаянием, остроумием и неповторимым стилем. Поддерживая образ жизни LG SIGNATURE - участие Палермо в диджитал кампании подчеркнет ценность и аутентичность бренда для миллениалов, которые быстро превращаются в крупнейшую и наиболее влиятельную группу потребителей в мире.
Креативный директор, модель, предприниматель и икона стиля, Оливия Палермо сейчас проживает в Нью-Йорке и является основателем и главным директором собственной компании Olivia Palermo Group. Обладая отточенными навыками кураторства и умению создавать гармонию во всех сферах жизни, Палермо покажет, как искусство и технологии влияют на ее образ жизни, как на интуитивиста, куратора, экспрессиониста и мультитаскера. Оливия Палермо - синоним премиального образа жизни в его лучших проявлениях – прекрасная пара для LG SIGNATURE.
«Я очень рада, что мне выпала честь поработать с LG SIGNATURE», - делится Оливия Палермо. «Премиальный образ жизни - это тот, при котором вы стремитесь стать лучшей версией себя. Это ощущение роскоши, которое заключается в соединении простоты и эффективности – эту возможность дают технологии, а LG SIGNATURE органично реализует все это без ущерба для дизайна».
«Мы рады сотрудничеству с Оливией Палермо, поскольку она поддерживает философию, которую олицетворяет LG SIGNATURE. Ее элегантный стиль и стремление к совершенству во всем - делают ее достойным амбассадором для бренда», - сообщил Ким Джин-хон, руководитель Глобального маркетингового центра LG. «Работа с такой влиятельной фигурой в сфере моды еще раз подчеркивает то, как мы объединяем искусство и технологии».
LG SIGNATURE предлагает разнообразный и постоянно растущий модельный ряд техники, который включает в себя новые 88- и 77-дюймовые 8K OLED-телевизоры, винный шкаф, холодильник InstaView Door-in-Door ™, стиральную машину TWINWash ™ и многое другое. Бескомпромиссное качество и внимание к деталям - неотъемлемые черты всех инновационных моделей. Для того, чтобы узнать больше об LG SIGNATURE, посетите www.LGSIGNATURE.com.