Система BECON ﻿от LG – новый тренд в энергоменеджменте зданий

Требования к качеству жизни стремительно меняются. Для создания более комфортных условий в новых зданиях применяются различные типы систем ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха), комплектация которых зависит от типа строения. Для более эффективных и экономичных решений эксплуатации ОВиК владельцы и структуры управления зданиями применяют систему энергоменеджмента. Она ориентирована на обеспечение оптимального эффекта энергосбережения и удобства пользователей, а не на традиционную цель управления и контроля. В ней применяются такие новейшие информационно-коммуникационные технологии, как облачные вычисления, большие данные, искусственный интеллект на основе глубокого обучения и IoT (Интернет вещей).

В настоящее время LG Electronics производит полный спектр оборудования для кондиционирования воздуха. И если раньше холодильные и отопительные установки, потребляющие больше всего энергии в здании, были самой большой проблемой производителей с точки зрения энергоэффективности, то сейчас для решения этой задачи появились новые технологии.

По прогнозам Navigant research, обороты на мировом рынке BEMS (Building Energy Management Systems) к 2024 превысят 10 миллиардов долларов.1 Давайте рассмотрим эту концепцию.









Традиционно управление оборудованием в здании может осуществляться без участия менеджера объекта с помощью BMS (Система управления зданием). Эта система основана на облачных вычислениях, в ней нет пространственных ограничений, и есть возможность систематически объединять различные объекты. BEMS поддерживает заданный уровень комфорта и оптимизирует энергоменеджмент, проводя мониторинг внутренней и наружной среды зданий в режиме реального времени.

Для чего необходима система энергетического менеджмента зданий?

Правовой аспект

По данным Международной Энергетической ассоциации, около 40% мирового потребления энергии приходится на эксплуатацию зданий. Использование электричества и первичных источников энергии в зданиях способствует более чем 21% глобальных выбросов парниковых газов.2 В связи с мировой политикой энергосбережения стандарты приходится менять. ZEB (Zero Energy Building) – рейтинг энергоэффективности зданий и сертификации зеленых зданий, для укрепления стандартов проектирования энергосбережения и предоставления открытой информация об энергетической эффективности. Соответствие этим правилам и нормативам предоставляет различные налоговые льготы и льготы, когда применение BEMS является обязательным. Особенно в Европе политика энергосбережения активно реализуется на уровне Европейского союза, начиная с законодательства и заканчивая сертификацией.

Согласно директиве Европейского союза по энергетической эффективности зданий (EPBD), энергоэффективность здания определяется количеством энергии, фактически расходуемом на удовлетворение различных потребностей здания в отоплении, подаче горячей воды, охлаждении, вентиляции, освещении и других вспомогательных нужд. Уполномоченный Европейским союзом CEN (Европейский комитет по стандартизации) имеет стандартизированные методы расчета для повышения экономии энергии в рамках CEN TC247. В 2012 году Европейская ассоциация автоматизации зданий и управления запустила новую систему аудита.

В BS EN 15232-2012 класс энергоэффективности BACS A охватывает здания с системами автоматизации и управления с высокими энергетическими характеристиками, TBM (Technical Building Management Systems) и включает интегрированное индивидуальное управление помещениями, включая контроль спроса. А класс В включает здания с передовыми системами автоматизации и управления зданиями и TBM. Здания класса С имеют только стандартную систему автоматизации и управления зданиями, в то время как здания класса D не имеют энергоэффективной системы автоматизации и управления зданиями.

Технический аспект

Развитие ИКТ и новейшие интеллектуальные технологии позволяют интегрировать в системы интеллектуальные датчики, которые контролируют состояние систем внутри и снаружи в режиме реального времени: температуру, влажность, CO2 и состояние занятости помещений. Эти экологические данные анализируются и хранятся в виде больших объемов данных. USN (вездесущая сенсорная сеть), с использованием функции IoT интеллектуального датчика, анализирует потребление энергии объектами внутри здания с помощью системы интеллектуального учета. Кроме того, управляющие команды для оптимизации объекта внутри и снаружи здания могут быть отправлены с использованием стандартных протоколов, таких как BACnet, LonWorks и Modbus.

Экономический аспект

Система управления энергией зданий соответствует политике правительства в области зеленого строительства, направленной на сокращение выбросов парниковых газов и создания новых отраслей промышленности. Поэтому она должна быть рассмотрена владельцами и менеджментом зданий как система для снижения эксплуатационных расходов и повышения уровня здания. И не стоит забывать о том, что комфортная среда для людей, которые находятся в здании самый важный критерий при выборе здания для работы или проживания.

LG представляет BECON – новый технологический тренд в промышленности

Компании, специализирующиеся на разных отраслях промышленности, например, таких, как программное обеспечение, сети, коммуникационные услуги и ОВиК конкурируют за технологию управления энергией зданий на рынке. Эта тенденция свидетельствует о широком диапазоне технологической конкуренции за пределами отрасли, а не конкуренции в одной отрасли, поскольку технологии многих отраслей пересекаются.

BECON – это торговая марка LG Electronics для энергетического управления зданием, которая включает в себя строительные, климатические и облачные решения. Система LG Electronics BECON оснащена управлением, которое специализировано для каждого продукта ОВиК и обеспечивает интегрированную конфигурацию управления, соответствующую размерам здания, а значит и более эффективную эксплуатацию здания. Система управления контролирует ОВиК с помощью облачных вычислений 24 часа в сутки, независимо от расстояния и обеспечивает надежное техническое обслуживание, прогнозируя отказы.









В случае больших зданий BECON также предоставляет информацию об управлении и эксплуатации, повышении эффективности и увеличении класса всех объектов в здании – освещения, системы безопасности, электричества, парковки, охлаждения и отопления помещений. BECON находит оптимальный компромисс между двумя конфликтующими целями – энергосбережением и поддержанием комфорта. Различная логика управления объектом, встроенная в систему, автоматически комбинируется и выполняется в соответствии с выбранным менеджером коэффициентом энергосбережения. Менеджер также может задавать цели по пространству и источнику энергии для него, так как BECON предоставляет статистические оценки, основанные на прошлых данных. Отображается совокупное потребление энергии источником и подается сигнал тревоги, если потребление превышает целевое значение.

Что в итоге?

Информация, получаемая датчиками внутри и снаружи здания, поступает в режиме реального времени с помощью IoT и накапливается в виде большого объема данных. После облачные серверы обрабатывают данные с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, таких как машинное обучение и распознавание образов.

Общая технологическая тенденция глобальных компаний заключается в реализации основанного на прогнозе оптимального управления. А оптимизация энергопотребления при создании наиболее комфортных условий для людей в помещении является неотъемлемой функцией энергоемких объектов и наиболее важной целью при применении технологии энергоменеджмента зданий.

Система энергоменеджмента не выполняет функцию энергосбережения или ограничения работы только для экономии энергии, так как она должна развиваться и эволюционировать для достижения двух главных технических целей – создания максимально комфортных условий для людей в помещении и энергосбережения.

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1 https://guidehouseinsights.com/news-and-views/building-the-future-through-digitization

2 https://www.iea.org/topics/buildings