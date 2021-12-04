Система BECON ﻿от LG – новый тренд в энергоменеджменте зданий

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Требования к качеству жизни стремительно меняются. Для создания более комфортных условий в новых зданиях применяются различные типы систем ОВиК (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха), комплектация которых зависит от типа строения. Для более эффективных и экономичных решений эксплуатации ОВиК владельцы и структуры управления зданиями применяют систему энергоменеджмента. Она ориентирована на обеспечение оптимального эффекта энергосбережения и удобства пользователей, а не на традиционную цель управления и контроля. В ней применяются такие новейшие информационно-коммуникационные технологии, как облачные вычисления, большие данные, искусственный интеллект на основе глубокого обучения и IoT (Интернет вещей).
В настоящее время LG Electronics производит полный спектр оборудования для кондиционирования воздуха. И если раньше холодильные и отопительные установки, потребляющие больше всего энергии в здании, были самой большой проблемой производителей с точки зрения энергоэффективности, то сейчас для решения этой задачи появились новые технологии.
По прогнозам Navigant research, обороты на мировом рынке BEMS (Building Energy Management Systems) к 2024 превысят 10 миллиардов долларов.1 Давайте рассмотрим эту концепцию.
Традиционно управление оборудованием в здании может осуществляться без участия менеджера объекта с помощью BMS (Система управления зданием). Эта система основана на облачных вычислениях, в ней нет пространственных ограничений, и есть возможность систематически объединять различные объекты. BEMS поддерживает заданный уровень комфорта и оптимизирует энергоменеджмент, проводя мониторинг внутренней и наружной среды зданий в режиме реального времени.
Для чего необходима система энергетического менеджмента зданий?
- Правовой аспект
По данным Международной Энергетической ассоциации, около 40% мирового потребления энергии приходится на эксплуатацию зданий. Использование электричества и первичных источников энергии в зданиях способствует более чем 21% глобальных выбросов парниковых газов.2 В связи с мировой политикой энергосбережения стандарты приходится менять. ZEB (Zero Energy Building) – рейтинг энергоэффективности зданий и сертификации зеленых зданий, для укрепления стандартов проектирования энергосбережения и предоставления открытой информация об энергетической эффективности. Соответствие этим правилам и нормативам предоставляет различные налоговые льготы и льготы, когда применение BEMS является обязательным. Особенно в Европе политика энергосбережения активно реализуется на уровне Европейского союза, начиная с законодательства и заканчивая сертификацией.
Согласно директиве Европейского союза по энергетической эффективности зданий (EPBD), энергоэффективность здания определяется количеством энергии, фактически расходуемом на удовлетворение различных потребностей здания в отоплении, подаче горячей воды, охлаждении, вентиляции, освещении и других вспомогательных нужд. Уполномоченный Европейским союзом CEN (Европейский комитет по стандартизации) имеет стандартизированные методы расчета для повышения экономии энергии в рамках CEN TC247. В 2012 году Европейская ассоциация автоматизации зданий и управления запустила новую систему аудита.
В BS EN 15232-2012 класс энергоэффективности BACS A охватывает здания с системами автоматизации и управления с высокими энергетическими характеристиками, TBM (Technical Building Management Systems) и включает интегрированное индивидуальное управление помещениями, включая контроль спроса. А класс В включает здания с передовыми системами автоматизации и управления зданиями и TBM. Здания класса С имеют только стандартную систему автоматизации и управления зданиями, в то время как здания класса D не имеют энергоэффективной системы автоматизации и управления зданиями.
- Технический аспект
Развитие ИКТ и новейшие интеллектуальные технологии позволяют интегрировать в системы интеллектуальные датчики, которые контролируют состояние систем внутри и снаружи в режиме реального времени: температуру, влажность, CO2 и состояние занятости помещений. Эти экологические данные анализируются и хранятся в виде больших объемов данных. USN (вездесущая сенсорная сеть), с использованием функции IoT интеллектуального датчика, анализирует потребление энергии объектами внутри здания с помощью системы интеллектуального учета. Кроме того, управляющие команды для оптимизации объекта внутри и снаружи здания могут быть отправлены с использованием стандартных протоколов, таких как BACnet, LonWorks и Modbus.
- Экономический аспект
Система управления энергией зданий соответствует политике правительства в области зеленого строительства, направленной на сокращение выбросов парниковых газов и создания новых отраслей промышленности. Поэтому она должна быть рассмотрена владельцами и менеджментом зданий как система для снижения эксплуатационных расходов и повышения уровня здания. И не стоит забывать о том, что комфортная среда для людей, которые находятся в здании самый важный критерий при выборе здания для работы или проживания.
LG представляет BECON – новый технологический тренд в промышленности
Компании, специализирующиеся на разных отраслях промышленности, например, таких, как программное обеспечение, сети, коммуникационные услуги и ОВиК конкурируют за технологию управления энергией зданий на рынке. Эта тенденция свидетельствует о широком диапазоне технологической конкуренции за пределами отрасли, а не конкуренции в одной отрасли, поскольку технологии многих отраслей пересекаются.
BECON – это торговая марка LG Electronics для энергетического управления зданием, которая включает в себя строительные, климатические и облачные решения. Система LG Electronics BECON оснащена управлением, которое специализировано для каждого продукта ОВиК и обеспечивает интегрированную конфигурацию управления, соответствующую размерам здания, а значит и более эффективную эксплуатацию здания. Система управления контролирует ОВиК с помощью облачных вычислений 24 часа в сутки, независимо от расстояния и обеспечивает надежное техническое обслуживание, прогнозируя отказы.
В случае больших зданий BECON также предоставляет информацию об управлении и эксплуатации, повышении эффективности и увеличении класса всех объектов в здании – освещения, системы безопасности, электричества, парковки, охлаждения и отопления помещений. BECON находит оптимальный компромисс между двумя конфликтующими целями – энергосбережением и поддержанием комфорта. Различная логика управления объектом, встроенная в систему, автоматически комбинируется и выполняется в соответствии с выбранным менеджером коэффициентом энергосбережения. Менеджер также может задавать цели по пространству и источнику энергии для него, так как BECON предоставляет статистические оценки, основанные на прошлых данных. Отображается совокупное потребление энергии источником и подается сигнал тревоги, если потребление превышает целевое значение.
Что в итоге?
Информация, получаемая датчиками внутри и снаружи здания, поступает в режиме реального времени с помощью IoT и накапливается в виде большого объема данных. После облачные серверы обрабатывают данные с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, таких как машинное обучение и распознавание образов.
Общая технологическая тенденция глобальных компаний заключается в реализации основанного на прогнозе оптимального управления. А оптимизация энергопотребления при создании наиболее комфортных условий для людей в помещении является неотъемлемой функцией энергоемких объектов и наиболее важной целью при применении технологии энергоменеджмента зданий.
Система энергоменеджмента не выполняет функцию энергосбережения или ограничения работы только для экономии энергии, так как она должна развиваться и эволюционировать для достижения двух главных технических целей – создания максимально комфортных условий для людей в помещении и энергосбережения.
###
1 https://guidehouseinsights.com/news-and-views/building-the-future-through-digitization
2 https://www.iea.org/topics/buildings