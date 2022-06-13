[Будущее глобального производства: Lighthouse Factory] LG Smart Park

По аналогии с маяками, помогающими кораблям найти свой путь к порту, компании, имеющие звание Lighthouse Factory служат ориентиром для бизнеса, раскрывая потенциалы будущего глобального производства благодаря внедрению технологий Четвертой промышленной революции (4IR). Ранее в этом году завод LG Smart Park в Чангвоне, Южная Корея, получил престижный статус Lighthouse Factorу, что позволило компании LG Electronics (LG) присоединиться к Глобальной сети предприятий данной категории Всемирного экономического форума.







В 2017 году LG начала преобразовывать свой завод в Чангвоне, долгое время являвшийся центром глобальной сети по производству бытовой техники компании, в производственный хаб нового поколения. Автоматизируя основные процессы с помощью технологий продвинутого искусственного интеллекта и больших данных, передовой завод LG смог достичь большей всесторонней эффективности и способности лучше реагировать на разнообразные и постоянно меняющиеся запросы современных потребителей.







Ниже приведены основные инновации, которые помогли LG Smart Park получить звание Lighthouse Factory.







Инновация №1. Оптимизация производственной логистики с помощью технологии «Цифрового двойника» (‘Digital Twin’)

Одним из ключевых факторов успешной цифровой трансформации LG Smart Park является уникальная технология цифрового двойника LG. Воссоздавая производственную линию в виртуальной реальности, он может прорабатывать различные сценарии текущих процессов и предпринимать превентивные действия для обеспечения бесперебойной и стабильной работы завода.

Цифровой двойник LG анализирует данные каждые 30 секунд, что позволяет ему точно определять любые проблемы, которые могут возникнуть в течение следующих 10 минут. При обнаружении вероятности возникновения сложной ситуации, система уведомляет работников о том, что необходимо предпринять соответствующие действия для предотвращения потенциальных сбоев. Благодаря этой исключительной технологии LG может обеспечить стабильную и своевременную поставку деталей и материалов для каждой модели бытовой техники, изготавливаемой на смешанных производственных линиях предприятия.







Инновация №2. Автоматизированная трехмерная логистическая система

Трехмерная логистическая система, применяемая в LG Smart Park, использует производственные площади эффективнее, чем обычная логистическая цепочка завода в Чангвоне.1 Подвесная конвейерная система занимает пространство над заводским цехом и синхронизирована с наземными автоматизированными управляемыми транспортными средствами (AGV), подключенными к интернету через связь 5G, что способствует быстрой транспортировке деталей и материалов на тот отрезок производства, где они необходимы. Кан Мен-сук (Kang Myeung-souk), руководитель отдела развития производства кухонной техники: «Логистика подобна кровеносным сосудам в человеческом теле, чтобы «кровь» циркулировала хорошо, для нашей сложной логистической системы, работающей на базе AGV, использующих высокоскоростную сеть 5G, мы спроектировали и построили органическую коммуникационную сеть».







Инновация №3. Передовая аналитическая система, основанная на инновационных вычислительных технологиях и машинном обучении

Оснащенный передовой платформой искусственного интеллекта, плагин для интеллектуального оборудования (PIE) проводит «предупредительное техническое обслуживание» заводских объектов. Благодаря мониторингу и анализу данных, осуществляемым в режиме реального времени и основанным на глубинном обучении, технология LG PIE позволила на 80% сократить потери материала в процессе вакуумной формовки.







Кроме того, применение системы визуального контроля MAVIN Cloud, в основе которой лежит машинное обучение, значительно повышает скорость контроля качества и самой процедуры проверки, экономя время и гарантируя, что каждый продукт, изготовленный на заводе, соответствует строгим стандартам LG.2 Создав собственные платформы искусственного интеллекта, LG значительно упростила работу техников-технологов LG Smart Park, не прибегая к помощи сторонних специалистов в области искусственного интеллекта.







Пак Се-хи (Park Se-hee), специалист подразделения по производству холодильников: «Автоматизация этих важных процессов помогла нам повысить качество продукции и дала нашим работникам больше времени, чтобы сосредоточиться на других ключевых областях производства».







Инновация № 4. Более безопасное и быстрое производство благодаря интеллектуальной автоматизации

Применение технологий интеллектуальной автоматизации в системе LG Smart Park сделало весь производственный процесс более безопасным и эффективным. Так, выполнение сложных и опасных задач передано теперь роботам, использующим передовой искусственный интеллект, большие данные и встроенные камеры. Примером такого процесса является высокочастотная сварка, которая подразумевает высокотемпературный режим работы и потенциальное выделение вредных химических веществ. Используя технологию распознавания 3D-изображений, роботы также выполняют работы по креплению дверц холодильников - тяжелую и сложную задачу, которая по-прежнему требует высокой степени аккуратности и точности.







Бен Хе-сик (Byun Hyo-sik), вице-президент и руководитель подразделения по производству кухонной техники: «При креплении дверцы к корпусу холодильника допустимый размер отклонения составляет всего 0,5 мм, но наши передовые роботы успешно справляются с этой задачей. Основанная на чрезвычайно сложном алгоритме, эта эффективная система значительно сократила количество ошибок и ускорила нашу общую производительность».

Кан Мен-сук (Kang Myeung-souk), руководитель отдела по развитию производства кухонной техники: «Автоматизация крепления дверей холодильников, которые могут весить от 20 до 22 килограммов, значительно повысила качество сборки, избавив наших работников от необходимости выполнять тяжёлую рутинную работу».







LG Smart Park: Лучшая жизнь для всех.

Благодаря внедрению выдающихся инноваций LG Smart Park добилась 17-процентного увеличения производительности3 и 70-процентного снижения затрат на возврат бракованной продукции.4 Более того, завод уже начал вносить свой вклад в глобальные усилия компании по обеспечению устойчивого развития. По сравнению с предыдущей производственной линией завода в Чангвоне, современная производственная база на 30% сократила выбросы парниковых газов и повысила энергоэффективность на единицу произведенной продукции.5 За счёт создания новых рабочих мест LG Smart Park также стимулирует развитие местной экономики.



Продолжая внедрение интеллектуальных инновационных производственных технологий, впервые использованных на производственной базе Smart Park в Чангвоне, LG обеспечивает цифровое развитие своей глобальной производственной сети, состоящей из 26 заводов в 13 странах мира.



Чтобы узнать больше о LG Smart Park, пожалуйста, перейдите по ссылке .





# # #





1 Согласно отчету Всемирного экономического форума о посещении объекта Lighthouse в 2021 году затраты на логистику сократились на 30% по сравнению с показателями 2020 года.

2 Согласно отчету Всемирного экономического форума о посещении объекта Lighthouse в 2021 году уровень ложного обнаружения снизился на 96% по сравнению с показателями 2020 года.

3 Согласно отчету Всемирного экономического форума о посещении объекта Lighthouse в 2021 году количество единиц, производимых в час, увеличились на 17 % по сравнению с показателями 2020 года.

4 Сравнение показателей с 2020 по 2021 год в соответствии с отчетом Всемирного экономического форума о посещении объекта Lighthouse.

5 Согласно отчету Всемирного экономического форума о посещении объекта Lighthouse в 2021 году затраты энергии на единицу произведенной продукции и выбросы парниковых газов на единицу произведенной продукции сократились на 30% процентов по сравнению с показателями 2020 года.