Свежий воздух круглый год: все, что нужно знать о бытовых кондиционерах

За бытовыми кондиционерами давно и прочно закрепился статус решения для спасения от безжалостной летней жары. Между тем, современные решения этого класса из линейки LG DUALCOOL представляют собой системы для круглогодичного управления домашним климатом, обеспечивая как охлаждение, так и обогрев помещения с подачей теплого воздуха.







Кроме того, многие городские жители, проявляя повышенную заботу о здоровье своих родных и близких, порой задумываются о приобретении дополнительного устройства для очистки воздуха в помощь кондиционеру. Такой подход действительно эффективен для фильтрации загрязненного воздуха в доме, однако приносит дополнительный шум, расход электричества, и, наконец, двойные расходы на покупку кондиционера и очистителя воздуха.



Сегодня мы расскажем о том, как кондиционеры LG DUALCOOL способны решить все эти проблемы, обеспечивая стабильную ровную температуру, влажность и качественную очистку воздуха для вашей семьи каждый день, круглый год.







Тихий, всепогодный, эффективный



Кондиционеры LG DUALCOOL представляют собой системы класса «три в одном», которые обеспечивают охлаждение, обогрев и очистку воздуха. Выбирая модель, подходящую для вашей квартиры, обратите внимание, что кондиционер LG AP12RT рассчитан на помещения площадью до 36 кв. метров, в то время как LG AP09RT – до 27 кв. метров.



Каждый такой кондиционер оснащен двойным инверторным компрессором LG DUAL Inverter Compressor™ с высокой частотой вращения, что позволяет добиться стабильной температуры не за счет частого включения и выключения – как в обычных моделях, а за счет непрерывной регулировки скорости.



Быстрый режим охлаждения или нагрева воздуха достигается за счет высокоскоростного интервала охлаждения теплового компрессора DUAL Inverter Compressor™. Поэтому он вытесняет воздух дальше и обеспечивает охлаждение на 40%1 быстрее, чем большинство неинверторных бытовых моделей, потребляя при этом на 70%2 меньше электроэнергии.



С учетом режима работы 24/7 в летние месяцы выходит впечатляющая экономия на счетах за электричество, и вдобавок ваше домашнее хозяйство вносит посильный вклад в дело уменьшения вредных выбросов в атмосферу.



В помещениях с высокой влажностью пригодится технология Jet Dry, которая ставит в приоритет осушение воздуха для придания свежести и удаления лишней влаги. В холодную погоду для быстрого обогрева помещения предусмотрен режим оптимального распределения теплого воздуха с помощью четырехстороннего автоматического поворота.



В кондиционерах LG DUALCOOL реализован комплекс новых технологий – таких как особая конструкция и механизмы жалюзи. Это позволяет избежать перепада температур в разных зонах одного помещения и создать равномерное распределение охлаждаемого воздуха без сквозняков и «мертвых зон».



Режим сна – еще одна ключевая функция, на которую следует обратить внимание, если вы цените тишину и покой. Для того, чтобы работа системы была бесперебойной и практически бесшумной днем и ночью, вместе с компрессором DUAL Inverter Compressor™ в кондиционере используется уникальный наклонный вентилятор LG. Благодаря этому уровень шума кондиционера в рабочем режиме не превышает 21 дБ. Такой тихий режим не будет беспокоить домочадцев даже во время сна и отдыха.



Дополнительно комфортный сон обеспечивается благоприятным микроклиматом, который автоматически регулируется тремя функциями – непрямым потоком воздуха, выключением через 7 часов и логикой мягкого обдува во время сна.



Всегда дышите чистым воздухом



Кондиционеры LG DUALCOOL рассчитаны на круглосуточное насыщение жилого помещения воздухом, очищенным от примесей, пыли и аллергенов. Для этого они оснащаются умным датчиком PM 1.0, который автоматически определяет концентрацию микрочастиц пыли размером до 1 мкм.



Термином PM 1.0 называют мелкодисперсные частицы разных веществ с диаметром 1 микрометр (мкм) и менее3. Наличие множества таких микроскопических частиц пыли в атмосфере крупных городов является типичным случаем, а их концентрация лишь колеблется в зависимости от времени года.



Вне зависимости от происхождения – дорожного, строительного, промышленного, такая мелкая пыль опасна тем, что проникает гораздо глубже, чем крупные частицы, оседающие в носу, рту или горле, и доходит до легких и бронхов. Вот почему борьба с этим видом загрязнения воздуха актуальна на протяжении всего года.



Умный датчик пыли PM 1.0, встроенный в кондиционеры, автоматически в режиме реального времени определяет концентрацию микрочастиц размером до 1 мкм. Данные сразу отображаются с помощью специального дисплея на кондиционере одним из четырех цветов.



Уровню наиболее загрязненного воздуха соответствует красный, грязному – оранжевый, менее грязному – желтый, а чистому воздуху – зеленый индикатор. По мере изменения цвета значков вы можете следить за прогрессом в очистке воздуха и достижением комфортных показателей в своей квартире.



Определив концентрацию загрязняющих веществ, датчик PM 1.0 отправляет информацию распылителю (диффузору) ионов, который, в свою очередь, генерирует и распыляет до 5 миллионов заряженных частиц. Благодаря принципу электростатического заряда, они соединяются с частицами пыли. Далее все это притягивается специальным магнитным фильтром в верхней части кондиционера.



На следующем этапе в дело вступает микро-пылевой фильтр кондиционера, который очищает воздух на 99,9%4 от микробов и аллергенов, в том числе, от мельчайших вдыхаемых частиц (до PM0. 3), которые могут вызвать респираторные заболевания.



Удобная практичная система с умными функциями



Кондиционеры LG DUALCOOL выполнены в современном компактном дизайне с минималистичным оформлением, подходящим любому интерьеру. Монтаж этих кондиционеров достаточно прост – вне зависимости от места и количества человек, задействованных в процессе установки.



Пользователям доступна возможность регулировки направления движения воздуха с одним из шести положений лопаток, а также универсальная функция автоматической очистки для предотвращения скопления бактерий и образования грибка на теплообменнике.



Кондиционеры легко интегрируются в экосистему умного дома. С помощью панели управления на телевизоре или бесплатного приложения ThinQ™ для смартфонов можно настроить параметры кондиционера в соответствии со своим образом жизни.



Так, например, прямо с вашего телефона вы можете быстро отрегулировать комфортный уровень температуры, а также настроить график и предпочтительный режим работы техники. Приложение LG ThinQ™ также поддерживает управление голосом и позволяет проводить удаленный мониторинг энергопотребления, а при необходимости – и точную диагностику проблем, включая утечку хладагента.