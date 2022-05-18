Основным принципом развития компании LG является обязательство по улучшению качества жизни людей независимо от их возраста, уровня знания технологий или любых физических ограничений. Компания прилагает все усилия и постоянно общается со своими потребителями для того, чтобы использование её передовых бытовых приборов и технических и дизайнерских инноваций было максимально удобным для всех, а также для того, чтобы гарантировать максимальную доступность своих потребительских решений.







Всемирный день информирования о доступной среде (Global Accessibility Awareness Day) проводится ежегодно в третий четверг мая. Это отличная возможность подробнее узнать о важности «инклюзивных технологий» и о позитивных изменениях, которые они могут привнести в жизнь людей с ограниченными возможностями. В преддверии 19 мая предлагаем вам рассмотреть некоторые инновации LG, которые способствуют повышению уровня доступности окружающей среды и позволяют всем потребителям в полной мере ощутить удобство и ценность передовых продуктов компании, независимо от личных обстоятельств.



Домашняя система развлечений для всех



В LG считают, что каждый должен иметь возможность наслаждаться первоклассными домашними системами развлечений. Работая в этом направлении компания разработала вспомогательные технологии, которые позволяют снизить любые барьеры и сложности в вопросах пользования личной техникой. Широкая линейка телевизоров LG имеет множество специальных функций, включающих в себя аудиогиды для людей с нарушениями зрения и субтитры для людей с нарушениями слуха, а также упрощенное управление (поддержку голосовых команд) пультами Magic Remote, позволяющими легко контролировать все процессы – от регулировки громкости звука до доступа к контент-сервисам.







Облегчение домашних дел



В то время как некоторые продукты LG предлагают индивидуальные решения для пользователей с определенными ограниченными возможностями, другие отвечают за общее повышение уровня удобства всех пользователей. Одним из примеров является LG SideKick ™ Pedestal Washer, мини-стиральная машина, которую можно устанавливать отдельно под стиральной машиной LG с фронтальной загрузкой. SideKick идеально подходит для небольшого количества белья, требующего частой стирки, такого, например, как одежда для спорта, и позволяет одновременно загружать два комплекта. Поскольку установка LG SideKick ™ Pedestal Washer увеличивает высоту основной стиральной машины, это делает пользование последней менее обременительным и трудоёмким для большинства потребителей.



Различные направления развития «безбарьерных» решений



Для реализации приоритетных задач по разработке бытовой техники, доступной для самого широкого круга пользователей, LG постоянно собирает обратную связь от своих клиентов и консультируется с экспертами в области инклюзии. В 2013 году подразделением LGE US был создан Консультативный совет LG по развитию доступной среды (LG Accessibility Advisory Board), в который вошли специалисты по доступной среде, представители профессиональных организаций по работе с людьми с ограниченными возможностями и юридические фирмы. Проводя ежегодные собрания и всесторонние обсуждения важных вопросов, совет помогает LG создавать безбарьерные решения, позволяющие большему количеству людей пользоваться всеми преимуществами новейших технологических решений компании.







В то же время в прошлом году LG учредила совет по доступной среде в Южной Корее. Его участниками стали эксперты данной области и консультативная группа, в состав которой входят люди с ограниченными возможностями. Вместе со специалистами LG они работают над созданием системы стандартной оценки уровня доступности бытовой техники компании. В первую очередь разрабатываемый критерий будет использоваться для оценки телевизоров, стиральных машин, кондиционеров и воздухоочистителей LG соответствия необходимому уровню доступности. Планируется, что в дальнейшем данный способ проверки будет применяться и к другим категориям товаров. Консультативная группа совета будет активно участвовать в создании оценочного стандарта, тестируя разрабатываемые продукты LG и предоставляя обратную связь о своём опыте.



Благодаря комплексному и продуманному подходу к удовлетворению потребностей всех пользователей, LG помогает обеспечить более высокий уровень инклюзивности в сфере потребительских технологий, представляя продуманные инновации, которые ежедневно улучшают качество жизни людей.





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