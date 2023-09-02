[Обзор рынка мобильности] Незаменимая технология для воительского опыта F.U.N: Дисплей

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
По мере приближения новой эры управления транспортом автопроизводители уделяют все больше внимания бортовому оборудованию в процессе разработки, особенно автомобильным дисплеям - лучшему способу повышения уровня эффективности и развлечений в дороге. В этом выпуске Обзора рынка мобильности мы узнаем, как тенденции развития автомобильных дисплеев меняются к лучшему.
Автомобильные дисплеи предоставляют полезную информацию о внутренней и внешней обстановке. Они включают демострирующий общую информацию центральный информационный дисплей (Center Information Display, CID), «кластер» (Cluster), который отображает спидометр и состояние двигателя, а также проекционный дисплей (Head-up Display, HUD), что отражает информацию на лобовом стекле.
Поскольку автомобили становятся все более автономными по многим характеристикам и функциям, тенденции развития автомобильных дисплеев меняются в соответствии с новыми потребностями покупателей. Итак, что же именно делают эти футуристические приборные панели?
Переход от односторонней к двусторонней связи
В прошлом автомобили просто передавали необходимую для движения информацию по односторонней связи. С развитием автомобильных дисплеев водитель, автомобиль и внешние устройства стали беспрепятственно обмениваться все большим объемом информации.
В качестве примера можно привести навигационное приложение. После ввода пункта назначения система рассчитывает оптимальный маршрут и составляет рейтинг альтернативных маршрутов с учетом загруженности дорог, между которыми водитель может выбирать в зависимости от своих предпочтений. В дополнение к информации о дорожной обстановке может быть показана температура внутри автомобиля и за бортом, а самые последние дисплеи даже поддерживают технологии распознавания голоса, лица и жестов. Другими словами, это новая связующая среда между водителем, автомобилем и внешними объектами, которая обеспечивает постоянную коммуникацию.
Выход за границы базовой информации о дорожном движении
В 2022 году мы уже избалованы информацией, которую можем просматривать в реальном времени во время движения. А в недалеком будущем автомобили будут автоматически предоставлять информацию, специально подобранную для водителя с помощью персональных профилей. Это означает, что такая система будет работать и для автомобилей для совместного использования.
В ближайшем будущем автомобили смогут идентифицировать водителя и пассажиров, чтобы предоставлять информацию в зависимости от их возраста или времени суток. Например, человек, направляющийся в офис, может получить последние деловые новости, актуальные данные о состоянии дорог или прогноз погоды, в то время как школьник в форме может получить информацию о востребованных учебниках, ближайших кафе или самых популярных песнях недели. Подобно смартфонам, автомобильные дисплеи собирают информацию, обеспечивают интеллектуальные возможности и даже предоставляют персонализированную информацию на ходу.
Переход от аналогового к цифровому
Цифровой дисплей LG в модели Jaguar F-PACE 2020 года (Фото предоставлено: Jaguar Korea)
Поскольку люди обрабатывают большую часть поступающей извне информации визуально, новейшие автомобильные дисплеи являются цифровыми, чтобы облегчить проверку информации с первого взгляда, и имеют меньше физических кнопок благодаря сенсорному интерфейсу, который обеспечивает более безопасное и удобное изменение настроек.
Применение материалов высокого класса для оформления
Автомобильный дисплей LG в Cadillac Escalade 2021 года (Фото предоставлено компанией Cadillac)
Автомобильные дисплеи быстро становятся центральным элементом салона, в основном потому, что они выступают в качестве персональной централи для всей информации и устройств. Именно поэтому применение материалов и форм-факторов, отвечающих потребностям взыскательных потребителей, важно как никогда. В автомобильных дисплеях используются высококачественные материалы премиум-класса, обеспечивающие элегантный внешний вид, который сейчас в моде. А будущее выглядит еще более замечательным благодаря уникальным конструктивным решениям, таким как пластиковый OLED (POLED) и сворачивающиеся дисплеи, которые уже появились на некоторых рынках.
Переход от общей информации к персонализированной
При подключении к внешним устройствам автомобильный дисплей использует услуги связи, открывая новые возможности. В отличие от ситуации десятилетней давности, когда у водителя было два варианта выбора – навигация или радио, сейчас автомобильные дисплеи предлагают удобные персонализированные сервисы, которые выводят удобство и развлечения на совершенно новый уровень.
В автомобиле можно подключить смартфон, чтобы проверить свое расписание или работу в пути, слушать музыку на основе своего уникального профиля, находить места поблизости или персонализировать свой экран несколькими касаниями дисплея. Поскольку автомобильные дисплеи становятся неотъемлемой частью вождения, их экраны увеличиваются, становятся более изогнутыми и гибкими, чтобы отображать больше информации и помогать в оформлении самых роскошных интерьеров.
Центральный информационный дисплей (CID): связь человека с автомобилем
CID, самый известный среди автомобильных дисплеев, отображает информацию о состоянии машины, а также развлекательную информацию, эффективно выполняя функции человеко-машинного интерфейса (Human Machine Interface, HMI). Располагаясь в центре автомобиля, CID предоставляет водителю и пассажиру доступ к ряду удобных функций, включая аудио, видео, навигацию, управление системой кондиционирования воздуха и Bluetooth, посредством интуитивно понятного и простого пользовательского интерфейса.
LG Electronics (LG) Vehicle component Solutions (VS) Company делает все возможное, чтобы ее CID были лучшими, поддерживая тесную связь с мировыми автопроизводителями премиум-класса, именно поэтому они уже установлены в нескольких знаковых автомобилях – и их число растет.
Выдающееся качество CID компании LG было подтверждено A-SPICE (Automotive Software Process Improvement and Capability dEtermination), всемирно признанной моделью сертификации качества, созданной европейскими автопроизводителями для оценки показателей качества разработки, проверки и управления программным обеспечением.
CID компании LG получили сертификаты A-SPICE в 2016, 2019 и 2021 годах. Последний сертификат A-SPICE Level 2 (2021) подтверждает соответствие процесса разработки LG международным стандартам контроля и мониторинга качества, а также признает выдающиеся возможности компании в области разработки.
Кроме того, LG получила награды Excellent Vendor Awards в 2014, 2017 и 2020 годах за 9,3-дюймовый беззазорный изогнутый CID, используемый Renault Group. Он был разработан с использованием запатентованной технологии для создания плавного дизайна, гармонично сочетающегося с интерьером.
CID от LG также был удостоен награды Inspiration Award от Daimler Automotive Group в 2020 году, в том же году его революционный P-OLED дисплей кабины был удостоен престижной награды GM Innovation Award на ежегодной церемонии General Motors «Поставщик года».
LG продолжит совершенствовать свои технологии в сфере транспорта, стараясь создать HMI, который соединит пассажиров с автомобилями будущего для получения нового уровня опыта вождения.