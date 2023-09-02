[Обзор рынка мобильности] Незаменимая технология для воительского опыта F.U.N: Дисплей

По мере приближения новой эры управления транспортом автопроизводители уделяют все больше внимания бортовому оборудованию в процессе разработки, особенно автомобильным дисплеям - лучшему способу повышения уровня эффективности и развлечений в дороге. В этом выпуске Обзора рынка мобильности мы узнаем, как тенденции развития автомобильных дисплеев меняются к лучшему.

Автомобильные дисплеи предоставляют полезную информацию о внутренней и внешней обстановке. Они включают демострирующий общую информацию центральный информационный дисплей (Center Information Display, CID), «кластер» (Cluster), который отображает спидометр и состояние двигателя, а также проекционный дисплей (Head-up Display, HUD), что отражает информацию на лобовом стекле.

Поскольку автомобили становятся все более автономными по многим характеристикам и функциям, тенденции развития автомобильных дисплеев меняются в соответствии с новыми потребностями покупателей. Итак, что же именно делают эти футуристические приборные панели?