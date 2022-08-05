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Большой телевизор – главный и непременный элемент домашней развлекательной системы. Он с легкостью играет роль кинотеатра для реалистичного просмотра любимых блокбастеров, портала в неизведанные игровые миры, места в первом ряду трибуны на крупнейших спортивных мероприятиях, виртуального окна для общения в реальном времени, а также исполнения любых других интерактивных функций, необходимых современному человеку цифровой эпохи.
С появлением больших экранов и технологии дисплеев 8K потребителям становится все важнее понимать, какие преимущества может обеспечить для них новый формат, как он влияет на передачу впечатлений от просмотра. Есть несколько ключевых понятий, которые необходимо учитывать при оценке качества дисплеев и телевизоров с высоким разрешением, особенно 8K-телевизоров.
Эволюция телевизора: от кинескопа до 8K
За последние пару-тройку десятилетий телевизоры пережили несколько эпохальных перевоплощений. Огромный и очень тяжелый ящик классического телевизора с электронно-лучевым кинескопом постепенно трансформировался в элегантное домашнее устройство с плоским экраном.
Качество картинки также постоянно улучшалось – сначала HD, затем Full HD, и далее 4K, а теперь еще и с увеличенным охватом отображаемых цветов за счет расширенного динамического диапазона (High Dynamic Range, HDR). Наконец, самые современные телевизоры эволюционировали до формата 8K.
С приходом эпохи цифрового телевидения – когда вещание велось со стандартной четкостью SD (Standard Definition, SDTV, разрешение 720 х 576 пикселей), а записи видео на оптических DVD обеспечивали тот же максимум разрешения в 576 строк, казалось – куда уж лучше!
Когда началось внедрение следующего формата высокой четкости – HD (High Definition, HDTV, разрешение 1280 на 720 пикселей, какое-то время такое качество считали «излишним» не только многие пользователи, а даже телекомпании, которым обновление съемочной и вещательной техники обходилось в круглые суммы.
Критика «избыточно хорошего» повторилась и при внедрении Full HD (1920 х 1080 пикселей), однако уже в меньших масштабах. К тому времени пользователи, что называется, «вошли во вкус», а цены на «плоские» экраны стремительно снижались – в том числе, под давлением новых телевизоров с действительно крупными диагоналями.
Телевизоры 4K (3840 x 2160 пикселей), или Ultra HD, с самого начала были встречены гораздо «теплее». Уже самые первые отзывы о новом формате были весьма восторженными – говоря о реализме воспроизведения, зрители сравнивали невероятно четкую 4K-картинку с объемным изображением – особенно когда появилась поддержка HDR.
Кроме того, всем стало понятно, что каким бы качественным ни было исходное видео формата Full HD, его 1080 строк без дополнительного преобразования уже недостаточно для качественной картинки на экранах с большой диагональю – особенно более 60 дюймов.
8K – это следующий шаг в развитии по сравнению с 4K. Прежде всего, речь о разрешении дисплея: 8K – это 7680 пикселей по горизонтали, и 4320 пикселя по вертикали.
Что такое «Настоящий 8K»?
За недолгое время своего развития формат 8K успел обзавестись множеством названий-синонимов. Его, среди прочего, называют 4320p (по количеству строк, как Full HD – 1080p), Ultra HD 8K (4K также называли Ultra HD), или даже Super Hi-Vision – так его называют в японской вещательной компании NHK, ставшей первопроходцем 8K-телевещания. Впрочем, большинство производителей остановились на лаконичном 8K.
Компания LG использует в названии своих телевизоров маркировку Real 8K . Дело в том, что количество линий или пикселей, отображаемых телевизором – это лишь одна сторона медали истории о реальном разрешении дисплея. Несколько лет назад Международный комитет по метрологии дисплеев (International Committee for Display Metrology, ICDM) в качестве объективного критерия оценки качества дисплея выделил так называемую контрастную модуляцию – CM (Contrast Modulation).
CM представляет собой показатель того, насколько точно один отдельный пиксель можно визуально отличить от соседних, и измеряется в процентах (0-100%), где ноль означает полное перетекание яркости и цвета соседних пикселей друг в друга, а 100% – это идеальное сохранение каждым пикселем своего собственного цвета и яркости, без влияния на соседние пиксели.
Тот факт, что среди прочих важных характеристик телевизоров – таких как коэффициент контрастности, пиковая яркость, частота обновления или цветовая гамма, мы редко встречаем контрастную модуляцию, отчасти означает, что ранее сами производители не фокусировались на этой характеристике, не считая ее важной. Однако времена изменились.
Контрастная модуляция признана ведущей отраслевой Ассоциацией потребительских технологий – CTA (Consumer Technology Association), которая выпускает общепринятые спецификации для телевизоров и других бытовых устройств. Так, например, в спецификациях CTA для 8K-телевизоров среди прочих квалификационных критериев значение CM не должно быть меньше 50%1. Любой 8K-телевизор, который не соответствует этим спецификациям, не имеет права носить официальный логотип CTA 8K.
LG дебютировала на рынке 8K еще в 2019 году, и сразу взяла очень высокую планку. Уже самые первые телевизоры LG OLED 8K демонстрировали удивительно высокое значение CM – порядка 90%2!
Три основные компонента Real 8K – это высокая контрастная модуляция, высококачественная обработка видео – как 8K, так и преобразование 4K, и способность обрабатывать этот контент благодаря поддержке новейшего стандарта ввода HDMI 2.13.
Таким образом, маркировка 8K-телевизоров LG логотипом Real 8K – это естественная и заслуженная заявка о превосходстве резкости и детализации ее продукции. Согласитесь, это проще, чем пояснять каждому покупателю критерии оценки контрастной модуляции. Но теперь и вы знаете всю правду, включая визуальные критерии отличия «реального 8K» от всех остальных.
Что делает 8K таким особенным?
Разрешение 8K – это действительно огромный объем визуальной информации, поскольку на экране 8K отображается 7680 x 4320 = 33 117 600 пикселей. Это сравнимо с количеством пикселей на четырех (!) экранах 4K-телевизоров или на 16 экранах Full HD телевизоров!
Представьте себе просмотр документального фильма National Geographic на таком экране – вы сможете увидеть каждую песчинку, каждую чешуйку рыбы, каждую капельку воды, которые были бы размыты на экранах с меньшим разрешением. Аналогичная ситуация со спортивными мероприятиями: каждая капелька пота на лице вратаря, каждая царапина на шинах гоночного болида – реалистичность изображения создает эффект настоящего присутствия там, за чем вы наблюдаете.
Идеально для игр
Благодаря кристально чистому изображению и захватывающей графике формат 8К выводит игры на новый уровень. Так, например, 75-дюймовый телевизор LG QNED MiniLED 8K 75QNED996PB имеет высокую частоту кадров и процессор a9, который обеспечивает более яркие и точные цвета. Эта невероятная детализация и быстрая обработка особенно удобны при игре в шутеры.
LG OLED по праву считаются идеальным выбором для любителей игр благодаря технологии самоподсвечивающихся пикселей и поддержке новейших спецификаций HDMI, таких, как переменная частота обновления (VRR), сверхбыстрая скорость обратной связи и автоматический режим с низкой задержкой. (ALLM).
Благодаря времени отклика в 1 миллисекунду, низкой задержке ввода и наличию до четырех портов HDMI, поддерживающих множество функций HDMI 2.1 такой телевизор, как, например, 77-дюймовый LG OLED77Z19LA, будет идеальным выбором для поклонников консольных и компьютерных игр. Между тем, игровая консоль Sony PlayStation 5 поддерживает графику 8K, как и консоль Microsoft Xbox X Series.
Так как OLED-телевизоры LG совместимы с NVIDIA G-SYNC®, пользователи могут наслаждаться любимыми играми с использованием графических процессоров серии GeForce RTX 20 и GTX 16 для плавного игрового процесса без мерцания, разрывов или задержек изображения. С поддержкой игровых облачных сервисов NVIDIA GeForce NOW и Google Stadia геймеры могут начать играть, просто подключив совместимый контроллер.
Процессор α9 на основе искусственного интеллекта в телевизорах LG OLED и LG QNED MiniLED 8K оптимизирует трассировку лучей в реальном времени и определяет новейшие стандарты воспроизведения изображений во время игры.
OLED-телевизоры LG могут передавать контент 8K со скоростью 60 кадров в секунду и обрабатывать его со скоростью в 48 Гбит/с, а для усиления ощущения полного погружения в игру поддерживается аудио технология Dolby Atmos и функция акустической настройки LG, которая проверяет показатели звуковой среды и регулирует настройки для более точной передачи звучания.
Идеально для качественного контента
Процессор α9 на интеллектуальной сети глубокого обучения, применяемый в телевизорах LG OLED и LG QNED MiniLED 8K, использует технологию AI 8K Upscaling для создания ярких и точных изображений 8K. С помощью анализа контента, применения функций шумопонижения Quad Step Noise Reduction и частотной коррекции Sharpness Enhancer происходит масштабирование контента с более низким разрешением до почти идеального 8K.
Технология AI Picture Pro процессора α9 способна распознавать лица и текст на экране, точно настраивать и повышать резкость для получения более естественных оттенков кожи, четких очертаний лица и более разборчивых символов. Функция Auto Genre Selection распознает тип просматриваемого контента и автоматически применяет идеальные настройки изображения для наилучшего качества изображения в жанрах кино, спорт, стандарт и анимация.
Чтобы гарантировать кинематографический уровень впечатлений от просмотра, LG OLED 8K и LG QNED MiniLED 8K оснащены функцией Cinema HDR, включающей поддержку Dolby Vision и Advanced HDR от Technicolor до 4K и HLG и HDR10 до 8K.
Учитывая глобальный успех платформ потокового видеовещания, нет ничего удивительного в том, что формат 8K был быстро принят создателями подобного контента. Так, платформы Vimeo и YouTube уже сейчас могут похвастаться тысячами видео с разрешением 8К.
Благодаря популярности HDR, поставщики контента также сосредоточены на расширении своих предложений HDR, и это еще один момент, который будет способствовать широкому распространению видео 8K.
Сейчас множество новых голливудских хитов снимается в форматах 4K и 8K, а на рынке профессиональных цифровых камер есть модели с полноценной поддержкой 8K. Кинорежиссеры уверенно переходят на эту технологию – тем более, что монтажное оборудование и программное обеспечение для создания спецэффектов и пост-продакшн обработки видео давно поддерживает 8К.
Многие вещательные телекомпании тестируют прямые трансляции в разрешении 8K на спортивных мероприятиях и концертах. Так, около 200 часов Олимпийских игр в Токио в 2020 году транслировались NHK в формате 8K UHD.
Наконец, существует множество бытовых камер 8K для самостоятельной съемки видео с высоким качеством, включая компактные модели экшн-класса.
По мере внедрения мобильных сетей 5G, предполагающих беспрецедентную скорость соединения, большую емкость и меньшую задержку передачи данных, контент 8K также будет легче загружать, передавать и смотреть.
Телевизор LG Real 8K как инвестиция в будущее
Сам по себе контент 8K – не единственная причина для приобретения телевизора 8K – особенно когда вам нужен большой размер экрана. Телевизоры LG 8K не только обеспечивают Real 8K, а также представляют собой защищенную инвестицию в будущее.
Новые модели предлагают возможность воспроизведения собственного 8K-контента благодаря поддержке кодеков HEVC, VP9 и AV1, при этом последний поддерживается крупнейшими поставщиками потокового вещания, включая YouTube.
Телевизоры LG 8K снабжены четырьмя портами ввода с поддержкой спецификации HDMI 2.1, что позволит зрителям наслаждаться 8K-контентом со скоростью 60 кадров в секунду, и сертифицированы для передачи 8K 60P через HDMI.
Тем, кто недавно приобрел для своей домашней развлекательной системы современный телевизор 4K, вряд ли стоит беспокоиться о его замене – по крайней мере, в ближайшее время. Однако приобретение нового телевизора с разрешением 8K в 2022 году может стать удачной инвестицией, которая позволит вам достаточно длительный срок не беспокоиться об обновлении домашнего кинотеатра.
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1 Consumer Technology Association: характеристики дисплеев 8K UHD, https://cdn.cta.tech/cta/media/media/membership/pdfs/cta-8k-uhd-display-characteristics-july-2019.pdf
2 По итогам внутреннего тестирования LG по методике Consumer Technology Association. Результаты получены для телевизоров LG OLED 88Z9 и LG 8K LCD LM99. https://www.lg.com/uk/lg-experience/up-coming/8k-lg-ifa-tvs
3 Ключевым отличием HDMI 2.1 от предыдущей версии стандарта HDMI 2.0 является поддержка обмена данными до 48 гигабит в секунду, этого достаточно для работы с разрешением до 10K и частотой смены кадров до 120 Гц. Для сравнения: HDMI 2.0 обеспечивал передачу данных до 18 гигабит в секунду, этого достаточно для работы с изображением 4K с частотой кадров до 60 Гц.