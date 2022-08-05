Что такое «Настоящий 8K»?



За недолгое время своего развития формат 8K успел обзавестись множеством названий-синонимов. Его, среди прочего, называют 4320p (по количеству строк, как Full HD – 1080p), Ultra HD 8K (4K также называли Ultra HD), или даже Super Hi-Vision – так его называют в японской вещательной компании NHK, ставшей первопроходцем 8K-телевещания. Впрочем, большинство производителей остановились на лаконичном 8K.



Компания LG использует в названии своих телевизоров маркировку Real 8K . Дело в том, что количество линий или пикселей, отображаемых телевизором – это лишь одна сторона медали истории о реальном разрешении дисплея. Несколько лет назад Международный комитет по метрологии дисплеев (International Committee for Display Metrology, ICDM) в качестве объективного критерия оценки качества дисплея выделил так называемую контрастную модуляцию – CM (Contrast Modulation).



CM представляет собой показатель того, насколько точно один отдельный пиксель можно визуально отличить от соседних, и измеряется в процентах (0-100%), где ноль означает полное перетекание яркости и цвета соседних пикселей друг в друга, а 100% – это идеальное сохранение каждым пикселем своего собственного цвета и яркости, без влияния на соседние пиксели.



Тот факт, что среди прочих важных характеристик телевизоров – таких как коэффициент контрастности, пиковая яркость, частота обновления или цветовая гамма, мы редко встречаем контрастную модуляцию, отчасти означает, что ранее сами производители не фокусировались на этой характеристике, не считая ее важной. Однако времена изменились.



Контрастная модуляция признана ведущей отраслевой Ассоциацией потребительских технологий – CTA (Consumer Technology Association), которая выпускает общепринятые спецификации для телевизоров и других бытовых устройств. Так, например, в спецификациях CTA для 8K-телевизоров среди прочих квалификационных критериев значение CM не должно быть меньше 50%1. Любой 8K-телевизор, который не соответствует этим спецификациям, не имеет права носить официальный логотип CTA 8K.



LG дебютировала на рынке 8K еще в 2019 году, и сразу взяла очень высокую планку. Уже самые первые телевизоры LG OLED 8K демонстрировали удивительно высокое значение CM – порядка 90%2!



Три основные компонента Real 8K – это высокая контрастная модуляция, высококачественная обработка видео – как 8K, так и преобразование 4K, и способность обрабатывать этот контент благодаря поддержке новейшего стандарта ввода HDMI 2.13.



Таким образом, маркировка 8K-телевизоров LG логотипом Real 8K – это естественная и заслуженная заявка о превосходстве резкости и детализации ее продукции. Согласитесь, это проще, чем пояснять каждому покупателю критерии оценки контрастной модуляции. Но теперь и вы знаете всю правду, включая визуальные критерии отличия «реального 8K» от всех остальных.