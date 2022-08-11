[История лучшей жизни] «Мы» как движущая сила для лучшей жизни и построения более инклюзивного общества

Поскольку LG практикует систему управления c учетом интересов людей, ее двери всегда открыты для талантов, независимо от их наследственных черт или различной идентичности. В дальнейшем компания намерена предоставлять более широкие возможности для карьерного роста социально незащищенным слоям населения, например, людям с ограниченными возможностями.

К 2030 году компания предоставит различные возможности трудоустройства для людей с ограниченными возможностями. Чтобы обеспечить всем сотрудникам равное признание и включение в корпоративную культуру, LG в скором времени представит больше общекорпоративных равноправных обучающих программ.

При создании своих инновационных решений LG опирается на мнение своих многочисленных пользователей. Продукция компании должна обладать универсальной функциональностью и практичностью. Это означает, что ею могут легко пользоваться люди пожилого возраста, молодежь и лица с ограниченными возможностями, чтобы ни один человек не остался без внимания.