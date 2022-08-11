[История лучшей жизни] «Мы» как движущая сила для лучшей жизни и построения более инклюзивного общества

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Устойчивый образ жизни становится достижимым только при условии, что люди и организации объединяют свои усилия в рамках единого видения и взаимного уважения. Поскольку идея позитивного «сосуществования» имеет решающее значение для будущего планеты и всего человечества, LG на протяжении долгого времени прилагает все усилия для создания действительно инклюзивной среды для людей из всех слоев общества, предлагая простые в эксплуатации продукты, которыми может пользоваться каждый, независимо от своих физических возможностей.
Программа «ПЛАН ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ 2030» (BETTER LIFE 2030 PLAN) – это следующий этап кампании LG по созданию условий для укрепления единства. Основываясь на своих долгосрочных целях по созданию многогранного, инклюзивного общества, сегодня компания представляет конкретный план действий и развернутые показатели эффективности для укрепления контактов с людьми, включая поставщиков, сотрудников и потребителей, чтобы больше содействовать развитию «мы», и меньше «я».
В рамках этого плана LG намерена передавать поставщикам корпоративные знания и экспертизу для обеспечения более безопасной и эффективной работы, устанавливать четкие критерии для оценки многообразия рабочей силы, разрабатывать универсальные по своей доступности продукты и многое другое.
В тесном сотрудничестве с партнерами LG развивает устойчивую экосистему по всей цепочке поставок для создания более безопасной рабочей среды и стабильных систем снабжения.
LG призывает поставщиков придерживаться признанных во всем мире стандартов управления, а также сертификатов по охране труда и технике безопасности, чтобы помочь им поддерживать показатель высокой степени риска при самоинспекции на уровне менее 0,5%. Например, предотвращение превышения продолжительности рабочего дня для улучшения условий труда, получение большего количества сертификатов по охране труда и технике безопасности, а также предоставление ресурсов и экспертных знаний для внедрения поставщиками практик управления ESG. Оценка новых поставщиков является еще одной неотъемлемой частью подхода LG, поэтому компания применяет более строгие критерии оценки ESG для своих корпоративных партнерских отношений.
Поскольку LG практикует систему управления c учетом интересов людей, ее двери всегда открыты для талантов, независимо от их наследственных черт или различной идентичности. В дальнейшем компания намерена предоставлять более широкие возможности для карьерного роста социально незащищенным слоям населения, например, людям с ограниченными возможностями.
К 2030 году компания предоставит различные возможности трудоустройства для людей с ограниченными возможностями. Чтобы обеспечить всем сотрудникам равное признание и включение в корпоративную культуру, LG в скором времени представит больше общекорпоративных равноправных обучающих программ.
При создании своих инновационных решений LG опирается на мнение своих многочисленных пользователей. Продукция компании должна обладать универсальной функциональностью и практичностью. Это означает, что ею могут легко пользоваться люди пожилого возраста, молодежь и лица с ограниченными возможностями, чтобы ни один человек не остался без внимания.
Задавшись целью обеспечить адаптацию доступности функций к 2025 году и предоставить инструкции для пользователей с ограниченными возможностями к каждому продукту к 2030 году, LG объединяется с потребительской группой Disabled Advisory Group, состоящей из пользователей с разными ограничениями возможностей, чтобы выслушать их мнения и отразить их в каждом продукте, который она планирует разрабатывать в будущем. LG также наращивает свои усилия по расширению возможностей доступа к своим продуктам через точки соприкосновения с потребителем, выходящие за пределы возможностей этой продукции. Например, для обеспечения максимально доступного обслуживания пользователей планируется внедрение терминалов с сурдопереводом и услуг для людей с ограниченными возможностями.
Концепция LG по созданию устойчивого мира была сформулирована в ее руководящем принципе: «Лучшая жизнь для всех» (A Better Life for All). Компания продолжает содействовать созданию более зеленой, более устойчивой Земли для всех, придерживаясь корпоративной практики углеродной нейтральности и экономики замкнутого цикла, а также поддерживая своих поставщиков, сотрудников и потребителей, чтобы сформировать лучшее «мы», которое приведет к созданию более многогранного и инклюзивного общества.
Небольшой шаг к светлому будущему для всех – это «История лучшей жизни» LG, и путешествие только начинается. #BetterLifeforAll, #ЛучшаяЖизньдляВсех.