Как устроен инновационный кассетный кондиционер LG DUAL Vane

Интервью инженера и дизайнера LG DUAL Vane, в котором они расскажут о том, что находится внутри кассетного кондиционера LG

Кассетный кондиционер LG DUAL Vane предлагает инновационное распределение воздушных потоков, повышенную энергоэффективность, очистку и умные функциональные возможности - все в одном компактном кассетном устройстве. Инновации, созданные для выхода этого продукта на глобальный рынок, сегодня не имеют аналогов в своей отрасли. Как же именно LG смогла разработать такой уникальный дизайн, совместить его с производительностью и создать действительно многофункциональный продукт? Узнать больше о данном устройстве появилась возможность благодаря интервью с двумя инженерами LG, которые сыграли важную роль в разработке DUAL Vane. Предлагаем прочитать их истории и узнать, что именно соединил в себе этот инновационный внутренний блок.

В: Как вы придумали систему с 6 режимами обдува?



О: Мы начинали с разработки 15 различных режимов воздушного потока. Однако мы остановились на 6 режимах воздушного потока после анализа сегментации и определения наиболее подходящих вариантов воздушного потока для удовлетворения потребностей клиентов.

В: Что принесло Вам наибольшее удовольствие во время процесса разработки элементов для кондиционера?

О: Есть 2 функции, которых клиенты больше всего ожидают от своих кондиционеров. Они либо хотят, чтобы воздушный поток обдувал их либо прямо, либо по касательной. Обычно, в офисных помещениях мы устанавливаем дефлекторы, чтобы воздух не был направлен прямо на головы людей, если вам нужен более прямой воздушный поток, вы всегда можете приподняться и снять дефлекторы. Конденсат также может образовываться на дефлекторах воздуха при их установке. С другой стороны, в таких местах, как церкви и актовые залы с потолками высотой до 5 метров, воздушный поток никогда не достигает пола. Возможность разработки технологии DUAL Vane, которая смогла сузить вентиляционное отверстие для более сильного потока воздуха, непосредственно достигающего пола в этих местах с высокими потолками, была наиболее удовлетворительной для меня.

В: Кассетный кондиционер оснащен новым вентилятором. Разве более крупные лопасти не увеличили общий размер продукта?

О: Кондиционер кассетного типа DUAL – это первое устройство, в котором реализован цельный вентилятор 3D, изготовленный методом литья под давлением. Вентилятор выходит из формы для литья уже в виде цельной детали. Таким образом, он получается очень гладким и имеет меньшее сопротивление, чем другие 3D-вентиляторы. Новый вентилятор 3D разработан, чтобы быть более эффективным и излучать меньше шума без увеличения общего размера продукта.

В: Каковы отзывы технических специалистов о кондиционере кассетного типа?



О: Больше всего, мастера ценят, что для замены лопастей не нужно снимать всю панель, как раньше. Теперь они могут просто открутить 2 винта, чтобы снять и заменить лопаточный модуль, а это значительно упрощает процесс ремонтных работ.

В: Кому вы порекомендуете кондиционер LG DUAL Vane?

О: Удобное управление прямым и непрямым потоками воздуха с помощью одной кнопки - самое большое преимущество данной модели. Мы рекомендуем этот кондиционер людям, которые хотели бы иметь возможность полного контроля и легкого управления воздушных потоков. Данное устройство было разработано для коммерческого использования, но люди предпочли бы устанавливать его и у себя дома. Когда вы находитесь в гостиной или спите в спальне, прямой поток воздуха может стать проблемой, для решения которой мы и планируем применить технологию DUAL Vane в технике для дома.

В: Что изменилось с точки зрения дизайна по сравнению с предыдущими кассетными кондиционерами?

О: Клиенты, которые живут в помещениях с низкими потолками или предпочитают непрямой воздушный поток, часто устанавливают ветровое стекло, известное как дефлектор. Иногда бывает, что при установке воздушных дефлекторов, кондиционеры могут выглядеть неаккуратно, независимо от того, насколько стильно они оформлены. Отличие DUAL Vane в том, что у него есть встроенная, внутренняя стеклянная лопасть для управления прямым и непрямым воздушным потоками для создания более естественного воздушного пространства.

В: В отличии от обычной бытовой техники, чем отличается процесс создания дизайна для кассетного кондиционера?

О: Создать изысканный дизайн для крупного продукта, который к тому же установлен на потолке - непросто. Например, толщина изделия очень важна. Конструкция краевой части изделия, которая соединяется с тонким потолком - делает изделие визуально более тонким, мы уделили этому моменту много внимания.

В: Что отличает дизайн LG DUAL Vane от конкурентов?

О: Говоря простым языком, мы думаем, что дизайн должен отражать различные потребности клиентов, сохраняя при этом элегантный внешний вид. Наш продукт обладает гибкими и мягкими линиями по сравнению с более механическим внешним видом устройств конкурентов. Плавность в сочетании с элегантным дизайном без использования дефлекторов – вот что действительно отличает этот продукт.

В: По вашему мнению, как в будущем изменятся тренды в создании дизайна для кассетных кондиционеров?

О: Кондиционеры кассетного типа устанавливаются в потолке и основная ценность такого устройства в том, что оно естественным образом вписывается в любой интерьер. Будь-то сверх креативные пропорции или эстетичный, минималистичный дизайн, данная модель прекрасно будет выглядеть на потолке и благодаря этому имеет все шансы стать устройством, которое будет диктовать новые тренды в отрасли.