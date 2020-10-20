LG представила новые самоочищающиеся беспроводные наушники с технологиями Meridian Audio

Обе модели LG TONE Free предоставляют возможность выбрать индивидуальные режимы настройки звучания, разработанные компанией Meridian. Каждый режим предлагает четыре настройки для создания идеальных условий прослушивания:

«Natural» - для аутентичного и сбалансированного звучания

«Immersive» - для создания ощущения пространства

«Bass Boost» - для дополнительной силы звучания

«Treble Boost» - для обеспечения дополнительной четкости при прослушивании вокальных произведений.

Шумоизоляция обеспечивается плотно прилегающими амбушюрами, которые обеспечивают максимальную блокировку большинства внешних шумов. При этом, если пользователь, наоборот, хочет слышать все, что происходит вокруг, нажатием одной кнопки можно включить режим «Ambient Sound».



Более продвинутая модель HBS-FN6 поставляется с инновационным зарядным футляром UVnano, который обеспечивает безопасное хранение, простую зарядку и улучшенную гигиену устройства. Проведенные исследования показали, что на наушниках может содержаться больше бактерий, чем на кухонной разделочной доске: это чревато развитием ушных инфекций.1 Благодаря встроенной ультрафиолетовой лампе, тонкий зарядный футляр наушников поддерживает здоровье слушателей, удаляет 99,9% бактерии кишечной палочки и золотистого стафиллококка2 с поверхностей нетоксичного, гипоаллергенного силиконового амбушюра3 и внутренней сетки. Компактный зарядный футляр обеспечивает до часа прослушивания после зарядки продолжительностью всего в пять минут. При полной зарядке обе модели обеспечивают шесть часов беспрерывной работы, а футляр UVnano обеспечивает три полных зарядки, которых хватает в общей сложности на 18 часов прослушивания.

«Компания LG всегда стремилась дать возможность насладиться качественным звуком большему количеству потребителей. Благодаря нашим новым наушникам TONE Free, мы получили возможность расширить рамки нашего успешного сотрудничества с Meridian Audio, - сказал Пак Хен Ву, руководитель подразделения аудио и видео компании LG Home Entertainment. - Помимо отличного звука, модель TONE Free предлагает новые и очень практичные решения».

Новая линейка наушников LG TONE Free отличается повышенным удобством использования и долговечностью, поскольку обе модели имеют рейтинг IPX4 в области защиты от водяных брызг, дождя и пота во время тренировок на открытом воздухе. Интуитивно понятное сенсорное управление, встроенное в каждый наушник, позволяет слушателю воспроизводить, приостанавливать, пропускать и регулировать громкость, не прикасаясь к телефону.

«Мы вложили весь наш накопленный опыт в создание неповторимых возможностей прослушивания звука в наушниках новой линейки LG TONE Free, - говорит Джон Бьюкенен, президент Meridian Audio. - Где бы вы ни находились - дома, в машине, на работе или в тренажерном зале - наушники новой линейки LG TONE — это настоящий шаг вперед в области аудио-инноваций и эффективности для потребителей по всему миру. Новые модели удовлетворяют спрос на удобные высококачественные продукты, обеспечивающие отличное качество звука в любых условиях».

Основные характеристики:

Размер наушника: 16.1 x 32.77 x 25.0 мм

Размер зарядного футляра: 54.6 x 54.6 x 27.5 мм

Емкость батареи Наушники: 55 мАч х 2

Футляр: 390 мАч

Время быстрой зарядки: 5 минут на 1 час работы

Время автономной работы батареи: при разговоре: 5 часов

Прослушивание: 6 часов

Наушники + футляр: 18 часов

Подключение: Bluetooth 5.0 (подключение к одному устройству)

Динамик: 2 многослойных динамических

Микрофоны: 2 внешних

Совместимость: Android/iOS

Аудиокодек Bluetooth: SBC/AAC

Цвета: Стильный черный/Современный белый





1 https://www.seniorliving.org/research/germs-on-your-phone/

2 Испытание 2019 года, проведенное TÜV SÜD (https://www.mobilefidelity-magazin.de/lg-praesentiert-innovative-antibakterielle-true-wireless-earbuds)

3 Основной материал силиконового амбушюра соответствует требованиям ISO 10993 и USP Class VI.

Отказ от ответственности: не является медицинским прибором, а также не предназначен для использования в качестве или для замены медицинского прибора. Устройство или любая его часть не предназначены или не может использоваться для профилактики или лечения каких-либо заболеваний.