[Уголок менеджера] DX для компании: Инновации в рабочих процессах





Для внедрения инноваций в каждое звено цепочки создания стоимости и, в итоге, для обеспечения максимальной и разнообразной ценности для клиентов, LG активно проводит цифровую трансформацию (Digital Transformation, DX) в масштабах всей организации. Чтобы ускорить процесс трансформации в сфере обслуживания клиентов, LG в прошлом году создала новое подразделение главного цифрового офиса (Chief Digital Office, CDO). Будучи по своей природе инновационной компанией, LG меняет методы своей работы с привлечением данных и технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ), для повышения эффективности и снижения затрат – начиная с производства и качества, заканчивая закупками, управлением цепочкой поставок (Supply Chain Management, SCM) и поддержкой клиентов (Customer Support, CS). Поддерживая и внедряя инновации на каждом уровне, LG сможет не только достичь вышеуказанных целей, но также лучше определить и улучшить все аспекты потребительского опыта (Customer Experience, CX).



Для полного понимания потребностей и пожеланий клиентов LG разработала решения с использованием ИИ и данных, которые помогают компании совершенствовать CX с самого начала, от проектирования продуктов и услуг до этапа их создания. При запуске продукта или услуги LG применяет процесс «Внедрения нового опыта» (New eXperience Introduction, NXI1) для мониторинга соответствия CX намеченным целям. Этот внутренний процесс является инновацией, которая позволит значительно повысить ценность разнообразных решений и бренда в перспективе.



На основе опыта внедрения этих программ и систем, накопленного компанией на сегодняшний день, LG разработала ряд рекомендаций по внедрению инновационных DX-решений для разработки более эффективных методов работы и CX-результатов.



Для компаний с богатым наследием успешное продвижение DX среди внутренней аудитории должно быть первоочередной целью. Для этого необходимо определить ключевые бизнес-задачи – так называемые «низко висящие фрукты», которые можно решить с помощью технологий. Такие «легкодоступные плоды» всегда существуют в любой компании. Поэтому вместо того, чтобы начинать проекты по изменению всего, которые могут затянуться на многие года, накапливая все больших объемов данных, LG определилась и сосредоточила свои усилия на тех моментах, которые можно решить уже сейчас, используя имеющиеся ресурсы ИИ и данных.