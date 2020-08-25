Системы ОВиК от LG Electronics: здоровый микроклимат для комфортной рабочей обстановки

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Забота о сотрудниках – здоровая инициатива
В последнее время все большую популярность набирает тенденция, направленная на заботу и интерес людей к своему здоровью, гигиене, экологической обстановке в городах, и воздуху, которым они дышат. Выбор комфортных помещений для жизни и работы становится более важным и тщательным. Не секрет, что корпорации и крупные компании, которые заботятся о здоровье и комфорте своих сотрудников, получают повышенную лояльность как со стороны работников, так и со стороны клиентов. Система промышленного кондиционирования компании LG Electronics (LG) - ОВиК – отвечает всем пожеланиями и требованиям людей, которые заботятся о себе и окружающих.
Компания LG - лидер в производстве электронного оборудования бытового и промышленного назначения, разработала целый ряд решений для отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК), способных обеспечить максимально комфортный и здоровый микроклимат в офисе. Совершенствуя свои продукты, внедряя лучшие инновационные разработки, LG проявляет заботу о своих потребителях, которым приходится проводить большую часть времени в закрытом пространстве.
Компания LG предлагает владельцам бизнес центров, учреждений здравоохранения и образования уделить повышенное внимание здоровью арендаторов, посетителей и учеников с помощью решения ОВиК- установки систем кондиционирования, которые способны отфильтровать даже самые мелкие микрочастицы пыли РМ1.0 - для точности контроля уровня загрязненности воздуха в помещении, на системах может быть установлен датчик РМ0.1.
Наиболее подходящим промышленным кондиционером для офисных и других коммерческих помещений является кассетный кондиционер с двойным жалюзи (Dual Vane), который прошел испытание эффективности очистки воздуха в Технологическом институте короля Монгкута Ладкрабанг (KMITL), а также получил сертификат Корейской ассоциации очистки воздуха (KACA). Согласно результатам производственных испытаний KACA, в новом кондиционере коэффициент подачи чистого воздуха (КПЧВ) составляет 19,1 м3/мин, что превышает стандартный КПЧВ в 10,0 м3/мин. Кроме того, устройство поглощает вредные газы и его доказанная эффективность составляет 63%.
Удобной функцией стала возможность подключения ОВиК к мобильному приложению LG ThinQ, в котором можно не только отслеживать чистоту воздуха, а и осуществлять контроль работы системы в целом. Это демонстрирует инновационный подход компании к созданию бизнес решений и способность предугадывать желания и потребности клиентов в разных сферах.