Сверхлегкие ноутбуки LG gram

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На впервые прошедшей виртуально выставке CES-2021 LG Electronics представила линейку ноутбуков серии gram. Это сверхлегкие, портативные ноутбуки с соотношением сторон 16:10, многообещающими характеристиками производительности и долгим временем автономной работы. Расскажем о них подробнее.
В модельный ряд будут входить пять моделей, отличающихся размером, весом и временем автономной работы.
Флагманская модель – LG gram 17. Ноутбук отличается большим 17-дюймовым экраном при весе всего 1,35 кг и временем работы от аккумулятора – до 17 часов.
Следующие в линейке идут LG gram 16 и 14, которые обладают такой же мощностью, производительностью что и gram 17, но отличаются меньшим временем автономной работы и более скромным размером – 16 и 14 дюймов.
Обладая одинаковыми характеристиками мобильности, новые ноутбуки LG gram 16 и 14 весят всего 1,19 кг и 999 г.
Благодаря использованию ультратонких рамок и скрытой конструкции шарнира, модели имеют 90% соотношение размера дисплея к корпусу. А увеличенные размеры клавиатуры и тачпада облегчают набор текста без ущерба для характеристик портативности.
За быстроту и эффективную работу ноутбуков LG gram отвечает мощный процессор Intel CoreTM 11-го поколения с графикой Intel. А мощный аккумулятор позволяет работать до 17 часов на одном заряде, что в два раза дольше, чем стандартный рабочий день в офисе. Другими словами, вы можете работать весь день и не думать о зарядке. На сегодняшний день – это будут одни из самых эффективных ноутбуков с точки зрения производительности и длительности автономной работы.
Корпус всех ноутбуков выполнен из магниевого сплава, что делает модели линейки, буквально, сверхлегкими.
Познакомьтесь с LG gram поближе.