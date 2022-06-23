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LG Electronics' Vehicle component Solutions Company (VS) специализируется на создании новых технологий и решений для быстро меняющейся автомобильной промышленности, работая рука об руку с ведущими мировыми автопроизводителями с целью формирования будущего автомобильной индустрии.
Уникальные возможности и обширные ноу-хау LG в области совершенствования пользовательского восприятия, накопленные за годы лидерства в бизнесе бытовой техники и домашних развлечений, стали ключом к успеху компании в создании нового поколения решений в области автомобильных компонентов. Известная своей готовностью к поиску новых идей и долгой историей внедрения продуктов, задающих тренды для лучшей жизни, LG в настоящее время лидирует на пути к более взаимосвязанному, комфортному и безопасному будущему на дорогах мира.
Чтобы ежегодно совершенствовать свои продукты, LG проводит всесторонние исследования для глубокого понимания потребителей и их нужд. Успех и опыт, полученные в результате применения такого подхода, позволили LG добиться уникального положения для участия в эволюции автомобильных технологий. Будучи идеальным партнером для дальновидных автопроизводителей, LG также упорно работает над созданием человеко-машинного интерфейса (Human-Machine Interface, HMI), который ставит во главу угла безопасность пассажиров в автомобиле.
Наиболее известным заказчиком LG VS Company является бренд автомобилей премиум-класса Mercedes-Benz, чей гиперэкран Mercedes-Benz User Experience (MBUX) Hyperscreen был недавно отмечен за выдающиеся достижения в области применения дисплеев на одном из крупнейших в мире мероприятий в сфере технологий отображения информации. LG VS сыграла центральную роль в воплощении MBUX Hyperscreen в жизнь. Компания LG высоко оценила возможность использовать свой обширный опыт в области передовых технологий отображения информации и новейшую автомобильную информационно-развлекательную систему (IVI) в этом новаторском проекте.
Все началось в 2016 году, когда инженеры Mercedes-Benz начали поиски приемлемого способа интеграции единого, сплошного сенсорного экрана в кабину автомобиля. После многих встреч и обсуждений между LG и немецким автопроизводителем, видение Mercedes-Benz о бесшовном дисплее панели управления – таком, который революционизировал бы связь между человеком и автомобилем, обрело ясность.
Благодаря сочетанию трех экранов с высоким разрешением и яркостью - 12,3-дюймового ЖК-дисплея панели приборов, 17,7-дюймового пластикового светодиодного центрального информационного дисплея и 12,3-дюймового пластикового светодиодного дисплея для пассажиров – дисплей LG VS Pillar to Pillar (P2P) обеспечивает уникальный внешний вид и непревзойденное удобство использования решению MBUX Hyperscreen. Благодаря системе IVI, четкий и яркий дисплей позволяет водителю и пассажиру на переднем сидении просматривать ряд ключевых сведений об автомобиле и легко получать доступ к разнообразному контенту. Изогнутая стеклянная крышка создает впечатление единого, непрерывного экрана и обеспечивает плавный внешний вид в соответствии с дизайном салона автомобиля.
В дополнение к этому, MBUX Hyperscreen включает в себя систему мониторинга водителя (DMS) с функциями оказания помощи при вождении и обеспечения безопасности пассажиров, что стало возможным благодаря новой электронной архитектуре.
На выставке Display Week 2022 в Сан-Хосе, штат Калифорния, гиперэкран MBUX был удостоен награды «Дисплейное устройство года» от организации Society for Information Display (SID). Это значимое признание указывает на растущую технологичность и значимость сегмента автомобильных дисплеев. Занимая всю ширину приборной панели, привлекающий внимание экран является ключевой особенностью элегантного, футуристического и роскошного Mercedes-Benz EQS.
Благодаря своим непревзойденным инновациям и преданности делу, компания LG VS стала востребованным партнером автоиндустрии, принимая активное участие в формировании будущего автомобильной отрасли и повышая уровень комфорта на дороге для водителей и пассажиров по всему миру.