LG И AIR ASTANA ДАРЯТ ДО 200.000 БАЛЛОВ НА ПЕРЕЛЕТЫ

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С 8 ноября 2021 года LG запускает акцию совместно с авиакомпанией Air Astana, в рамках которой вы получаете до 200 000 бонусных баллов на карту Nomad Club. Эти баллы могут быть обменены на бесплатные перелеты либо повышение класса обслуживания.
Чтобы получить бонусные баллы, необходимо приобрести телевизор LG OLED, зарегистрировать чек на промосайте, заполнив форму участия в акции, и получить SMS с подтверждением. Количество бонусов зависит от модели телевизора.
|Диагональ
|Модель
|Количество бонусных баллов
|88
|OLED88Z19LA
|200 000
|83
|OLED83C1RLA
|50 000
|77
|OLED77G1RLA
|30 000
|77
|OLED77C1RLA
|25 000
|65
|OLED65G1RLA
|15 000
|65
|OLED65C1RLA
|12 000
В акции участвуют шесть моделей LG OLED, среди которых вы всегда сможете подобрать подходящую для себя в зависимости от размера, стоимости и дизайна интерьера.
Главное отличие OLED-телевизоров в том, что они оснащены самоподсвечивающимися пикселями, благодаря которым достигается глубокий черный цвет с бесконечной контрастностью и 100% точностью цветопередачи. Это означает, что цвета остаются насыщенными и реалистичными независимо от того, насколько ярким или темным является дисплей. В результате вы получаете высокое качество картинки и минимальную толщину панели, которая органично впишется в любой интерьер.
Отдельно стоит отметить телевизоры LG OLED G1 Gallery. Благодаря сверхтонкому профилю и специальному кронштейну, они идеально прилегают к стене, создавая имитацию картины и улучшая пространство вокруг.
Все модели LG OLED оснащены комбинацией технологий Dolby, которая превращают ваш дом в настоящий кинотеатр с изображением и звуком кинематографического качества в формате HDR. Благодаря Dolby Vision IQ яркость, насыщенность и контрастность экрана регулируются в зависимости от типа контента и условий освещения. А технология Dolby Atmos создает эффект полного погружения в аудиоконтент, обеспечивая максимум удовольствия от просмотра.
Если вы определились с моделью LG OLED, осталось выполнить всего три шага для участия в акции:
1.Оформить покупку у официальных партнеров LG в вашем городе;
2.Зарегистрировать чек на промосайте;
3.Получить SMS-уведомление о начисленных баллах Nomad Club.
Акция проводится с 8 ноября по 31 декабря 2021 года на территории Республики Казахстан, с детальными правилами можно ознакомиться на странице:
https://www.lg.com/kz/oled-nomadclub.
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