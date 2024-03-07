[Уголок руководителя] Достижение значимого роста через «Инновации для позитивного воздействия»

В бизнесе невозможно достичь значимого роста без внедрения инноваций. Они необходимы, если ваша организация планирует развиваться и процветать, а также, если вы серьезно настроены позитивно влиять на жизнь людей.









Моя страсть к инновациям и глубокие познания в сфере Интернета вещей (Internet of Things, IoT) подтолкнули меня к созданию и развитию собственного стартапа. К счастью, я преуспел в этом начинании. Однако, поскольку бизнес-модель была довольно узкой – постоянный цикл разработки продуктов, а затем их продажи – мои возможности были ограничены.

После принятия решения продать свою компанию, я начал работать в качестве Президентского стипендиата по инновациям в сфере кибер-физических систем (Presidential Innovation Fellow for Cyber-Physical Systems). Данная программа реализуется Управлением Белого Дома по научно-технической политике (White House Office of Science and Technology Policy). Это был ценный и познавательный опыт. У меня была возможность поработать с ведущими технологическими компаниями над разработкой и реализацией планов по развитию промышленного Интернета вещей (IoT) и глобальных умных городов. За семь лет работы в федеральном правительстве Соединенных Штатов Америки (США) я осознал, что возможности правительств в создании умных экосистем ограничены. В конечном счете, именно частные компании воплощают в жизнь идеи и концепции умных решений и бизнеса.









Именно тогда со мной впервые связалась компания LG Electronics. Они планировали создать новую организацию, занимающуюся поиском перспективных направлений для бизнеса. LG предложила мне замечательную возможность возглавить совершенно новую команду, которую они как раз формировали.

Я всерьез задумался о предложении LG. Несмотря на то, что компания является общепризнанным лидером в области бытовой электроники, со стороны могло показаться, что ей не хватает так называемых «прорывных инноваций». Однако меня заинтриговала их решимость и стремление к поиску новых направлений бизнеса, и я был уверен, что у компании есть необходимая гибкость для изменений и того самого «прорыва».

Я убежден, что из десяти отличных идей семь или восемь не станут успешными предприятиями. Хотя многие считают такой подход к созданию бизнеса просто безумным, к счастью, CEO LG Уильям Чо (William Cho) не из их числа.

В LG NOVA, инициативе, руководителем которой я имею честь быть, наша миссия заключается в формировании сообщества для поддержки, развития и создания новых предприятий на перспективных для LG рынках. На раннем этапе работы LG NOVA мы поняли, что выход на новые рынки или в новые сферы бизнеса довольно затруднителен, если вы опираетесь исключительно на внутренние ресурсы компании.

Обладая статусом мирового лидера в области бытовой электроники и имея в своем распоряжении всю необходимую экспертизу и опыт, компания LG может создавать новую бытовую технику собственными силами. Однако миссия LG NOVA заключается в исследовании совершенно новых концепций, выходящих за рамки традиционной сферы деятельности LG. Несмотря на то, что в научно-исследовательских центрах LG работают тысячи инженеров и специалистов, они обладают экспертизой исключительно по уже существующим продуктам и направлениям бизнеса. Именно поэтому руководство LG приняло решение искать партнеров за пределами компании.









Наша цель – исследование новых направлений бизнеса, которые в конечном итоге будут способствовать развитию LG Electronics. Лидерами инноваций являются стартапы благодаря своей модели ведения бизнеса и способности быстро реагировать на потребности рынка. Однако стартапы не станут сотрудничать с каждой компанией, которая к ним обратится. Именно поэтому нам нужно было продемонстрировать, что LG, как компания, готова и способна выйти далеко за рамки бытовой техники и телевизоров. Здесь в игру вступает LG NOVA.

Чтобы заявить о себе на рынке, мы решили провести масштабный конкурс. В сентябре 2021 года мы объявили о запуске ежегодного глобального соревнования для стартапов «Миссия будущего» (Mission For the Future). Целью конкурса было найти инновационные технологии и бизнес-идеи, способные создать лучшее будущее. Мы поставили перед участниками задачу разработать и представить технологические решения для улучшения качества жизни, развития сообществ и сохранения окружающей среды. Области, на которых необходимо было фокусироваться, включали чистые технологии, здравоохранение и технологии будущего/искусственный интеллект (ИИ).

Приведу пример, чтобы вы понимали, как это работает. Допустим, есть стартап, который разрабатывает датчики для медицинских приборов. Они могут предложить сценарий или концепцию, где их датчики интегрируются в телевизоры для создания инновационных сервисов. Затем наши бизнес-эксперты или предприниматели-резиденты (entrepreneurs in residence, EIR) совместно со стартапом оценивают возможность реализации этой идеи. Во многих случаях EIR тесно сотрудничают со стартапом, чтобы доработать первоначальную концепцию до жизнеспособной, совершенно новой бизнес-идеи, которая могла бы заинтересовать обе стороны. Если идея оказывается перспективной и соответствующей целям и ценностям LG NOVA, может быть заключено партнерское соглашение, и далее на основе этого сотрудничества LG NOVA запустит новый бизнес. Таким образом, маленькая начинающая компания может быстро вывести свою уникальную концепцию на рынок в качестве коммерческого продукта.

Благодаря этому процессу и объединению наших возможностей с возможностями стартапов мы можем создать совместный бизнес, в котором LG будет нести такую же ответственность, как и сам стартап. LG NOVA будет сопровождать начинающий проект на каждом этапе пути: от встреч с инвесторами до презентации и продвижения «финального продукта» клиентам. Так, с помощью инициативы LG NOVA мы можем создавать новые продукты и услуги, способные оказать положительное влияние, причем в гораздо большем масштабе, чем это может сделать стартап в одиночку.

Я горжусь тем, что являюсь частью LG и имею возможность вести LG NOVA к покорению новых горизонтов, где нас ждут безграничные инновации. И могу без преувеличения сказать, что я по-настоящему люблю эту роль. В конечном счете, я стремлюсь к «Инновациям для позитивного воздействия» (Innovation for Impact), что также является девизом и философией LG NOVA. Хотя существует множество способов получения прибыли, мы поставили перед собой задачу добиться рентабельности осмысленным образом и оказать долгосрочное положительное влияние на мир.

Автор: Доктор наук Сокву Ри (Dr. Sokwoo Rhee), исполнительный вице-президент подразделения Innovation в LG Electronics, глава LG NOVA