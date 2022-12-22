ИННОВАТОРЫ ВО ВСЕМ МИРЕ ВЗЯЛИСЬ ЗА МИССИЮ «ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСЕХ»

Будучи неизменно приверженной идее вызывать теплые улыбки на лицах людей из всех слоев общества, LG неустанно внедряет инновации, чтобы переосмыслить и изменить будущее, обеспечивая лучшую жизнь благодаря инклюзивному обществу и благополучной окружающей среде.

В сентябре этого года LG открыла прием заявок на участие в первом в истории конкурсе LIFE'S GOOD AWARD для вдохновения и сотрудничества с новаторами-единомышленниками, которые с помощью своих новых идей решают самые насущные мировые проблемы.

Соответствуя своему названию, этот конкурс предлагал инновационные решения, отвечающие цели LG по созданию «Лучшей жизни для всех» (Better Life for All) по двум направлениям: «Инновации для планеты» (Innovation for the Planet) для создания решений, способствующих сохранению и восстановлению окружающей среды, и «Инновации для людей» (Innovation for People), в которых приоритет отдается безопасности, удобству использования и доступности для пользователей с различными способностями и ограниченными возможностями.

Эта инициатива стала прекрасной возможностью развить философию открытых инноваций LG, поскольку в ней приняло участие более 334 творческих умов из 61 страны, чтобы поделиться своими идеями, потенциально способными изменить мир. Поскольку участники соревновались с шансами один к ста, этот конкурс показал, как много блестящих умов разделяют видение LG об устойчивом мире, независимо от того, откуда они родом.

Успешное завершение приема заявок на участие в конкурсе LIFE’S GOOD AWARD проливает яркий свет на новое направление, в котором движется LG, внедряя более устойчивые методы ведения бизнеса. Сейчас компания уделяет внимание расширению платформы возможностей и ресурсов, чтобы пригласить людей из всех слоев общества присоединиться к ее благотворному процессу позитивного воздействия.

Еще больше экспертизы и справедливости конкурсу добавляет B Lab Korea, некоммерческая организация с обширным ноу-хау в области измерения и сертификации социального влияния бизнеса, которой вместе с LG было поручено оценить заявки на основе их эффективности, инновационности и целесообразности – собственных критериев LG по инновациям для лучшей жизни.

Для наиболее справедливого и компетентного подхода к оценке LG привлекла авторитетных ученых из различных отраслей. Они вместе с руководителями компании вошли в состав жюри, получившего название «Комитет улучшения жизни» (Life's Good Committee). Эта разнообразная группа талантливых начинающих новаторов, предпринимателей, профессионалов бизнеса и известных ученых прекрасно демонстрирует, как общество может объединиться в единое целое, чтобы проложить путь к лучшему будущему для людей и нашей планеты.

Финал конкурса LIFE’S GOOD AWARD состоится в январе. Четыре финалиста будут объявлены на выставке CES® 2023, а финальные конкурсные заявления будут сделаны в ближайшие недели. Несмотря на то, что первый конкурс инноваций подошел к концу, коллективный путь LG к «Лучшей жизни для всех» будет продолжаться долгие годы. Стремясь к обеспечению блага жизни во всем, что она делает, LG никогда не перестанет создавать новые возможности для общества и планеты.