Ын Сок-хён, президент компании LG VS

Вступая в новую эру, компания LG Vehicle component Solutions (VS) находится на передовых позициях быстроменяющейся автомобильной промышленности. Новейшее подразделение LG Electronics, которому менее девяти лет, уверенно лидирует в области производства запчастей и предоставления услуг для разработчиков электромобилей (EV), благодаря богатому портфелю технологий, ориентированных на пользователя, и обширным знаниям, приобретенным в сфере потребительской электроники.

Будучи поставщиком решений, намеренным стать инновационным партнером для автономных транспортных средств будущего, LG VS стремится укрепить свои позиции в качестве эксперта по аппаратному и программному обеспечению в автомобильной промышленности. Технологии транспортных средств развиваются с такой скоростью, что современные автомобили стали больше похожи на компьютеры на колесах, чем на средства передвижения. В этом году LG продолжит фокусироваться на тенденциях рынка EV и разрабатывать комплексные информационно-развлекательные решения для будущих автомобилей.

В то же время, чтобы выйти за рамки партнера по инновациям, LG VS придерживается прозрачной коммуникации с каждым клиентом. В августе компания открыла веб-сайт Future Mobility для продвижения мобильности с помощью передовых технологий и систем бренда. LG VS также делится своими лучшими историями с глобальной аудиторией на LinkedIn. Предстоящий LG Tech Day станет для LG VS новой возможностью рассказать о последних инновациях, обеспечивающих наиболее прогрессивный и безопасный в отрасли опыт вождения.

В 2022 году LG продолжит определять миссию и цели кампании в рамках быстроменяющейся индустрии электромобилей, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов. Впереди еще много интересного, следите за новыми инновациями и решениями от LG VS, которые изменят то, как мы путешествуем по миру.