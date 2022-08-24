Снова в школу: как оборудовать рабочее место для продуктивной учебы

Каждый ответственный родитель при подготовке к учебному году уделяет пристальное внимание оснащению домашнего рабочего пространства для своего ребенка. В современной жизни помимо подходящего стола и кресла не менее важен выбор монитора, который будет безопасен и удобен для ежедневного обучения и развлечений, время которых заслуженно наступает после выполнения школьных работ.

От подобранного монитора во многом будет зависеть комфорт ученика на ближайшие несколько лет. Правильно выбранный монитор обеспечит хорошее качество изображения, уменьшит нагрузку на зрение и сделает учебу удобной и приятной.

Современная молодежь отличается желанием усваивать любую информацию и свободно переключаться между различными форматами потребления контента – будь то текст, таблицы, аудио или видео материалы.

С этой точки зрения учеба и развлечения для сегодняшних школьников и студентов различаются, скорее, формой и источниками новой информации, нежели способами ее усваивания. Производительный, функциональный и надежный монитор LG UltraWide™ с ультрашироким экраном станет для них отличным подспорьем в новом учебном году.

На случай, если обучение и общение проходит в основном в дистанционном формате, для учащихся стоит заранее присмотреть новый, практичный и безопасный для здоровья монитор, за экраном которого придется проводить дополнительное время.

Сегодня мы рассмотрим несколько популярных моделей мониторов LG UltraWide™, которые обеспечивают идеальное качество изображения, удобство использования и безопасность на рабочем месте учащегося, способствуют его продуктивной деятельности.

LG UltraWideTM больше пространства для учебы и творчества

Ультраширокоформатные мониторы LG UltraWide™ разработаны специально для пользователей, которым важно полноэкранное отображение высококачественного контента с максимальным охватом по горизонтали – насколько позволяет поле зрения. Это достигается за счет того, что все мониторы LG UltraWide™ оснащаются экраном с соотношением сторон 21:9 (ширина к высоте). По этому параметру они значительно превосходят широкоформатные дисплеи с привычным форматом 16:9 (16:10) или стандартные дисплеи с соотношением 4:3.

Студентам и школьникам часто приходится работать с самыми разными данными, включая документы, таблицы, расчеты, фото и видео контент. Мониторы LG UltraWide™ идеальны для многозадачного режима, когда крайне критично отображение максимального объема данных в большом количестве одновременно открытых окон.

Чтобы максимально использовать площадь экрана, мониторы LG UltraWide™ поддерживают режим Picture-by-Picture (PBP) для просмотра контента из нескольких источников и одновременной работы с несколькими приложениями. Программное обеспечение Dual Controller Software позволяет подключить несколько устройств, управляемых с помощью одной клавиатуры и мыши, и работает в сочетании с PBP для улучшения рабочего процесса и повышения эффективности.

С таким монитором нет нужды постоянно переключаться между окнами — достаточно расположить их рядом друг с другом и комфортно участвовать в видеоконференциях онлайн-класса с большим количеством учеников и большим количеством материалов, легко управлять лекциями, беседами и поиском на одном экране.

В современных мониторах LG UltraWide™ используются дисплейные матрицы на основе ведущей в отрасли технологии LG IPS (In-Plane Switching), где кристаллы работают в одной и той же плоскости между подложкой и поляризатором, демонстрируя превосходный черный цвет в «закрытом» состоянии покоя и поворачиваясь на заданный угол до 90° при подаче напряжения для пропускания необходимого количества света.

Поворот кристаллов IPS-панели в единой плоскости на практике означает потрясающе высокую точность воспроизведения цветов под невероятно широким углом обзора – до 178° по вертикали и горизонтали, с 99% охвата цветового пространства sRGB1. Широкий диапазон естественной передачи цветов гарантирует, что изображение будет предельно четким, выразительным и детализированным.

Монитор LG UltraWide™ 29WP60G-B является прекрасным выбором для рабочего места ученика. Его ультраширокий экран с диагональю 29 дюймов (примерно (73,66 см) предоставляет достаточно места для одновременного просмотра нескольких документов и окон, а разрешение UWHD (2560х1080) с соотношением сторон 21:9 обеспечивает на 33% больше места на экране по ширине, чем дисплей с традиционным разрешением Full HD (1920x1080).

Экран такого монитора легко можно разделить на два или даже на четыре независимых рабочих сегмента, каждый из которых может быть настроен индивидуально, и использовать каждую часть для различных задач одновременно, например, для видеозвонков, музыки и нескольких приложений.

Благодаря поддержке стандарта HDR10 монитор способен отображать игры и видео с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR (High Dynamic Range). Кроме того, монитор UltraWide™ 29WP60G-B обладает невероятно высоким временем отклика – до 1 миллисекунды с функцией MBR2(Motion Blur Reduction), что способствует более плавному отображению контента с уменьшением размытия и двоения (гостинга) картинки, а также более четкому отображению быстро меняющихся объектов в современных динамичных играх.

Монитор LG 29WP60G оснащен самым современным интерфейсным портом USB Type-C™ с поддержкой альтернативного режима DisplayPort3. Это позволяет передавать сигнал изображения DisplayPort на внешний монитор всего лишь одним единственным кабелем без необходимости подключения дополнительных активных адаптеров.

Еще больший обзор обеспечивает дисплей LG UltraWide™ 34WP500-B с тем же разрешением экрана – Ultra Full HD (2560x1080), однако с гораздо большей диагональю 34 дюйма (86,7 см). На таком огромном экране без труда размещается любой объем учебных материалов, плюс окошко с лектором или учителем, чат с однокурсниками, поиск и многое другое в едином окне онлайн-класса.

Этот монитор полностью совместим со стандартом HDR10 и обеспечивает широкий динамический диапазон на основе цветовой гаммы с охватом 95% sRGB с максимально широкими углами обзора. Этот монитор поддерживает функцию HDR Effect для преобразования стандартного контента (SDR) в HDR, а также режим повышения качества изображения Super Resolution+. Для передачи высококачественного контента с разрешением 2560х1080 и частотой обновления до 75 кадров в секунду предусмотрено два порта HDMI стандарта v1.4.

Наиболее совершенный выбор дисплея для домашнего рабочего места ученика – это модель LG UltraWide™ 35WN75C с 35-дюймовым (88,9 см) изогнутым экраном с радиусом 1800R, который обеспечивает максимально комфортный обзор контента с высочайшим разрешением QHD (3440х1440) и соотношением сторон 21:9.

Помимо удобного практичного изгиба экрана, VA-матрица монитора LG 35WN75C интересна частотой обновления экрана до 100 Гц, антибликовым покрытием и охватом 99% цветового пространства sRGB (CIE1931). Монитор поставляется с заводской калибровкой, поддерживает технологию HDR10, режимы преобразования SDR сигнала в HDR (HDR Effect) и повышения качества изображения Super Resolution+.

Для защиты здоровья пользователя LG 35WN75C оснащен поддержкой функций Flicker safe и Reader Mode, для геймеров предусмотрены опции динамической синхронизации изображения AMD FreeSync™ и динамической синхронизации движения Dynamic Action Sync, а также стабилизатор черного цвета.

Монитор LG UltraWide™ LG 35WN75C предлагает широкий выбор самых современных интерфейсов, включая два порта HDMI 2.0, порт Display Port 1.4, два порта USB 3.0 и порт USB Type-C.

Развлечениям – свободное время

После усердной учебы монитор LG UltraWide™ поможет по-настоящему расслабиться за просмотром премьеры нового фильма, любимого сериала или новейшей видеоигры. Благодаря технологии HDR, отображение белого и черного цвета на мониторах более яркое по сравнению с обычными дисплеями, что позволяет увидеть множество деталей, неразличимых в более старых форматах.

Практически все новые игры, особенно ориентированные на киберспорт, поддерживают соотношение сторон экрана 21:9, благодаря чему игровые миры становятся еще более реальными и зрелищными. Преимуществом мониторов LG UltraWide™ является поддержка геймерской технологии AMD FreeSync™, которая обеспечивает плавное движение в активных играх с высоким разрешением, практически исключая разрывы и задержки.

Дополнительные режимы оптимизации настроек для игр включают такие субрежимы как FPS, RTS и Custom, позволяя персонализировать игровой процесс или оптимизировать любимые игровые жанры. Функция DAS (Dynamic Action Sync) позволит минимизировать задержку сигнала, чтобы ощутить каждый момент игры в режиме реального времени, а стабилизатор черного цвета поможет обнаружить угрозу, скрывающуюся в самых затемненных местах игрового поля.

Наиболее ярко преимущества ультраширокого дисплея LG UltraWide™ раскрываются в играх в различных симуляторах автомобильных и воздушных гонок. Сравнимой реалистичности происходящего на экране совершенно невозможно добиться состыковкой двух обычных мониторов, поскольку даже минимальный зазор между двумя экранами – да еще и прямо по курсу, совершенно не сравним с изображением на ультрашироком экране.

LG UltraWide™: с заботой о здоровье

В современных моделях LG UltraWide™ предусмотрен ряд технологий для снижения утомляемости глаз и улучшения визуального комфорта при использовании монитора в течение продолжительного времени.

Так, при включении специального «Режима чтения» происходит снижение уровня излучения в синем участке цветового спектра. В дополнение, в этом режиме экран настраивается на цветовую температуру, подобную цветовой температуре обычной бумаги. Все эти меры обеспечивают оптимальные условия для продолжительного чтения текстов и снижения утомляемости глаз.

В мониторах LG UltraWide™ также предусмотрена технология Flicker Safe, которая снижает невидимое (из-за высокой частоты обновления) мерцание на экране и обеспечивает комфортную рабочую среду для глаз, снижая нагрузку на зрение ученика. Дополнительным плюсом этих мониторов также является обязательное антибликовое покрытие матрицы.

Современному школьнику и студенту, как правило, приходится проводить не менее 5 часов в день за различными экранами – от смартфона до домашнего компьютера. Переход к использованию экрана большего размера с высоким качеством передачи цветов и широкими углами обзора позволит избежать перенапряжения зрения и преждевременного наступления усталости.

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1 Типовая ЖК-матрица IPS использует подложку на тонкопленочных транзисторах (TFT) для управления пикселями. Каждый пиксель содержит три светофильтра RGB, которые выделяют необходимый цвет из белой светодиодной подсветки. В некоторых моделях к обычным светофильтрам могут добавляться квантовые точки, выделяющие более широкий спектр RGB. Получаемое на IPS цветное изображение может иметь глубину до 10 бит на цветовой канал.

2 Включение режима 1 мс MBR приводит к снижению яркости, следующие функции не могут использоваться, пока это режим активен: AMD FreeSync™ / DAS (Dynamic Action Sync) / Flicker Safe. Во время действия 1 ms MBR может наблюдаться мерцание.

3 Порт USB Type-C™ на мониторе LG 29WP60G совместим с портативными компьютерами и интеллектуальными устройствами с поддержкой USB Type-C™ (альтернативный DisplayPort режим) и не поддерживает подачу питания.