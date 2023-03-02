Как сделать кухню идеально чистой всего за полчаса

Гости в доме – всегда к веселью, будь то семейное торжество в кругу родных, праздничные посиделки с соседями и близкими или шумная вечеринка с друзьями. Неизменно только то, что каждое застолье неизбежно заканчивается серьезной уборкой на кухне.

Когда хлебосольные хозяева закрыли дверь за последним дорогим гостем, как правило, все уже порядком устали и очень хочется спать, и именно поэтому уборка на кухне должна быть эффективной и быстрой. При правильной организации весь процесс займет не более получаса, а если же вы используете бытовую технику LG, дело пойдет еще быстрее и с меньшими усилиями.

Итак, для начала вооружимся необходимыми чистящими и моющими средствами, такими как адсорбирующие неабразивные губки, салфетки, веник с совком, швабра с ведром, а также средства для дезинфекции, удаления жира и мытья пола.

Приступим.

Кухонная столешница

Начнем с того, что приведем в порядок поверхность кухонной столешницы и расставим все по своим привычным местам. Приправы и специи раскладываем по соответствующим ящикам, неиспользованные при готовке продукты, а также остатки праздничного стола убираем в холодильник или отведенные под них места хранения, закрыв, если нужно, пищевой пленкой.

Всей грязной посуде, в том числе, кухонному инвентарю, использованному при приготовлении еды, самое время переместиться в кухонную раковину, а лучше в посудомоечную машину.



Мытье посуды

Традиционное мытье грязной посуды и кухонной утвари вручную – пожалуй, самый неприятный и трудоемкий этап уборки, который потребует от вас максимум времени, так что лучше всего организовать этот процесс с помощью встраиваемой посудомоечной машины, например, LG DB425TXS.

Конструкция посудомоечной машины позволяет выбрать один из трех уровней регулировки высоты верхней корзины, чтобы вместить предметы любого размера, включая нестандартную посуду, такую как длинные столовые приборы или небольшие кофейные чашки.

Технология мойки посуды паром TrueSteam®, позволит тщательно удалить самые твердые остатки засохшей еды, снижая на 30% вероятность появления пятен от воды и удаляя до 99,999% бактерий . Четыре рукава разбрызгивателя технологии QuadWash® подают струи воды под разными углами, даже в самые труднодоступные места каждой полки.

Потратив на загрузку посудомоечной машины всего несколько минут, вы спокойно сможете направить оставшуюся энергию на другие этапы уборки кухни.

Зона приготовления еды

В процессе приготовления блюд для праздничного стола основная работа по перехвату гари и копоти, а заодно и ненужных запахов ложится на кухонную вытяжку. Если у вас установлена встраиваемая модель, например, LG Studio HCEZ2427B2 с производительностью до 640 кубических метров в час, пятислойным очищаемым сетчатым фильтром, то каких-либо особых дополнительных забот по поводу поглощения дыма и влаги не возникнет.

Однако самой вытяжке легкая влажная уборка после готовки все же не помешает. Кстати, минималистичный дизайн модели значительно облегчает этот процесс.

Протрите все поверхности, заведомо убедившись, что устройство выключено. Продвигаясь сверху вниз, не забудьте про боковые стены – особенно про те, что расположены близко к кухонной столешнице или плите.

Фильтр вытяжки не нуждается в чистке после каждого ее использования, однако время от времени не помешает забросить его в посудомоечную машину или почистить вручную с мыльной водой.

Плита, печь и духовка

Когда речь идет о чистке традиционной плиты, лучшим выбором станет средство с функцией удаления жира, подходящее для вашего типа устройства. Обезжириватель необходимо распылить на поверхность плиты и спустя некоторое время удалить остатки вместе с отставшими загрязнениями. Практически тем же будет порядок действий в случае с духовкой: обезжириватель и губка.

В случае с современными индукционными варочными поверхностями, такими как LG STUDIO HU642VH, результат будет достигнут еще быстрее благодаря бесшовной керамической поверхности.

Все значительно упрощается, если вы пользуетесь встраиваемой кухонной техникой LG с функцией самоочистки или со специальным каталитическим покрытием. Так, например, духовой шкаф LG STUDIO LB646K479T2 с внутренним жаростойким эмалевым покрытием EasyClean™ чистится легко и просто: достаточно распылить внутри воду без каких-либо моющих веществ, затем одной кнопкой включить режим «Легкой очистки» и удалить остатки губкой .

Схожая ситуация и с микроволновыми печами LG. Антибактериальное легкоочищаемое покрытие EasyClean внутри модели LG NeoChef™ MS2595CIST препятствует распространению бактерий на 99,99% . Оно устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира, поэтому частички пищи не прилипают к стенкам и легко удаляются.

Дезинфекция

Распылите дезинфицирующее средство на столешницу и другие поверхности, которые соприкасаются с продуктами и кухонным инвентарем, распределите его и затем тщательно протрите поверхность тканью, смоченной водой.

Полы

В завершение – наведение порядка на полу. Подметание мусора с помощью веника и совка с последующей влажной уборкой, используя швабры и ведра с водой с разведенным в ней средством для мытья полов, к сожалению, не самый быстрый и простой способ закончить наконец со всеми делами.

Если нет желания заниматься полами вручную, доверьте эту работу беспроводному вертикальному пылесосу LG, например, CordZero™ Kompressor™ A9K-MAX1. Пылесос легко совмещает режимы сухой и влажной уборки с одной из поставляемых в комплекте насадок, Power Drive Mop™, в которой при уборке разных типов напольных покрытий система автоматически контролирует подачу воды и позволяет избежать образования луж, а вращающиеся диски протирают поверхность для безупречного результата.

Также этот пылесос поддерживает технологию Kompressor™, прессуя пыль и мусор в пылесборнике и уменьшая их до 2,4 раза . Дополнительную экономию на расходных материалах обеспечивают фильтры, которые можно легко извлечь и промыть под обычной проточной водой.

Финальные штрихи

Чтобы действительно не оставлять никаких мелочей на завтра, остается поместить кухонные полотенца и тканевые салфетки в стиральную машину, а рассортированный мусор вынести и разложить по соответствующим контейнерам.

Поздравляем, уборка закончена и ваша кухня вновь полностью готова к следующему приему гостей!

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¹ Сравнение с моделью LG без пара. На основе количества пятен воды между LG DFB325 (с паром) и DFB415 (без пара), на основе внутренних испытаний LG.

² Результаты, полученные на моделях посудомоечных машин LG с функцией подачи пара и сертифицированные Корейским институтом испытаний и исследований (KTR) 05.12.2019 г., доказывают эффективность удаления бактерий на 99.999% (в частности Кишечная палочка, Листерия Моноцитогенес и Сальмонелла) при работе в цикле дезинфекции.

³ Температура не более 60ºС.

⁴ Опция доступна не для всех духовых шкафов LG STUDIO. В некоторых моделях режим устанавливается вручную.

⁵ Протестировано SGS (тест Nº F690101/LF CTSAYAA15-65910 от 07.01.2016)

⁶ Сравнение с пылесосом CordZero A9 без системы прессования пыли. Результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации пылесоса.