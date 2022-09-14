Как выбрать правильный цикл стирки и сушки белья?

Технология TurboWash™360˚ за короткое время позваляет добиться великолепных результатов стирки без ущерба для качества, экономя воду, энергию и время. А благодаря особой конструкция распылителя 3D, струи воды разбрасываются одновременно в четырех направлениях, охватывая 360˚, быстро заполняя барабан и достигая каждого фрагмента белья.



Инверторный насос, интеллектуально регулирующий режим напора воды между мощной струей под высоким углом и мягкой струей под низким, обеспечивает более быстрое перемещение воды и моющего средства. При выборе цикла TurboWash39 стиральная машина LG TW4V9RD9E с помощью струй высокого давления выстирает белье за рекордные 39 минут2.

Температурный режим стирки и скорость отжима белья

Опять же, возвращаемся к ярлычку вашей одежды или белья – как правило, он также содержит данные об оптимальной температуре стирки. При автоматическом режиме о температуре воды в стиральной машине LG AI DD™ можно не беспокоиться – как и о скорости отжима, поскольку все эти настройки по умолчанию входят в выбранный цикл.



Тем не менее, несколько основных правил по выбору температурного режима помнить не помешает. Так, например, значительно запачканную одежду, большинство постельных принадлежностей и белье лучше стирать в горячей воде, которая наиболее эффективно удаляет грязь. Одежда и белье с обычными загрязнениями вполне хорошо отстирываются в теплой воде - она меньше обесцвечивает и дает минимум усадки тканей по сравнению с кипятком, а деликатные и ярко окрашенные ткани лучше стирать в холодной.



Шерстяные ткани, наиболее подверженные механическим деформациям, лучше отжимать при скорости барабана порядка 600-800 оборотов в минуту. Синтетике подойдут средние скорости – 800-1000 оборотов в минуту, в то время как хлопок допускает максимальные скорости отжима – до 900-1400 оборотов в минуту.

Выбор стирального порошка и смягчителей ткани

Существует великое множество различных моющих средств, и каждое из них лучше подходят к тому или иному типу ткани. Соответствующая информация всегда есть на упаковке стирального порошка, так что лучше всего внимательно прочесть инструкцию перед покупкой – особенно если речь о многоцветных или склонных к линьке и обесцвечиванию тканей, в том числе таких деликатных как шерсть.



В режиме стирки при температуре ниже 60°C лучшим выбором будет жидкое моющее средство, поскольку порошки не всегда успевают полностью раствориться в холодной воде и оставляют осадок или разводы на одежде. При температуре выше 60°C желательно добавить стиральный порошок, так как жидкое моющее средство может попросту испариться раньше времени под воздействием горячей воды.



LG TW4V9RD9E оснащена встроенной автоматической системой ezDispense™, которая ориентируется на оценку загрузки барабана для дозировки необходимого количества моющего средства в оптимальный момент цикла. Владельцы этой стиральной машины могут сразу загрузить отделения для стирального порошка и смягчителя на период до 35 циклов стирки. Кроме того, в этой модели также предусмотрена стирка паром с технологией Steam+™, которая позволяет удалить до 30% складок3 на одежде, и при этом устранить до 99,9% аллергенов4.



Смягчители ткани, которые помогают разгладить складки и сделать одежду мягкой на ощупь, вряд ли стоит добавлять в сушильную машину, поскольку осадок от смягчителя может снизить эффективность ее работы.

Уход за стиральной машиной

Чтобы стиральная машина прослужила максимально долго, стоит позаботиться о немедленной выгрузке свежевыстиранного белья по завершению каждого цикла. Чем дольше мокрая одежда находится в стиральной машине, тем больше риск взаимного окрашивания тканей, появления складок, возникновения неприятного запаха или плесени.



По завершению стирки постарайтесь протереть дверцу и ее уплотнитель сухой тканью. Также можно оставить дверцу и ящик дозатора немного приоткрытыми до полного высыхания.



Если в вашей стиральной машине предусмотрена функция «Очистка барабана» для промывки и ополаскивания его внутренней поверхности, по возможности используйте этот цикл время от времени. При её отсутствии можно запустить стиральную машину без загрузки в режиме «Хлопок» с температурой воды 95°C, предварительно загрузив чистящие таблетки в барабан и ящик-дозатор. Раз-два в месяц есть смысл снять ящик и вставки, промыть их теплой водой и вытереть насухо, чтобы избавиться от остатков моющего средства и смягчителя



Стиральные машины LG AI DD™ поддерживают сопряжение с умным домом LG ThinQ™. С помощью облачных технологий они могут порадовать владельца приятными обновлениями – такими как, например, программы стирки5 с дополнительными опциями. Кроме того, приложение ThinQ позволит настраивать панель управления стиральной машины, проводить ее дистанционную диагностику и получать важные сервисные сообщения на свой смартфон.

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1Протестировано Intertek в марте 2019 года на программе хлопка с нижним бельем по сравнению с обычным циклом хлопка LG (F4V9RWP2W против FC1450S2W). Результаты могут варьироваться в зависимости от типа одежды и условий стирки

2Протестировано Intertek в марте, на основе стандарта IEC 60456: 5.0 редакция. Цикл TurboWash39 с половинной загрузкой. Результаты могут отличаться в зависимости от условий промывки.

3Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

4Цикл гипоаллергенной обработки Allergy Care, одобренный Allergy UK (British Allergy Foundation), уничтожает 99,9% домашних пылевых клещей. Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.

5Программы загрузки различаются в зависимости от страны.