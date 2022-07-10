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Бесплатные кулинарные мастер-классы с именитыми шеф-поварами в кулинарном пространстве LG STUDIO

10/07/2022
LG Electronics (LG) объявляет о проведении серии бесплатных кулинарных мастер-классов в г. Алматы с участием именитых шеф-поваров, которые проходили обучение и стажировку за рубежом. Мероприятия пройдут в собственной студии компании «Кулинарное пространство LG STUDIO», которая оборудована новейшей встраиваемой техникой LG.
 
Ближайший мастер-класс состоится 15 октября. Далее они будут проходить каждую субботу до конца года.
 
Участники мастер-классов получат новые знания в области современной кулинарии и опробуют собственные силы в приготовлении вкусных блюд при поддержке профессионалов своего дела. В процессе у каждого будет возможность на практике познакомиться с инновационной техникой LG, и просто приятно провести время в кругу именитых шеф-поваров.
 
Кулинарное пространство LG STUDIO оснащено новейшими духовыми шкафами LG с технологией легкой очистки EasyClean, индукционными варочными поверхностями с легким слайдерным управлением, мощными кухонными вытяжками, микроволновыми печами, посудомоечными машинами с мощными струями QuadWash и очисткой паром TrueSteam, и другой встраиваемой техникой LG.
 
В студии также можно ознакомиться с дизайном и возможностями холодильника, морозильной камеры и беспроводного пылесоса из линейки Objet Collection премиум-класса, воочию увидеть невероятные оттенки цветов на экране телевизора OLED, послушать беспроводную колонку XBoom, а также оценить результаты работы парового шкафа Styler.
 
Особенность действующей экспозиции Кулинарного пространства LG STUDIO заключается в том, что все представленные образцы бытовой техники и электроники LG являются серийными, и любой понравившийся из них можно заказать или приобрести в розничных сетях и магазинах партнеров LG в Казахстане.
 
Шанс принять очное участие в бесплатном кулинарном мастер-классе от LG STUDIO и получить ценные подарки есть у всех желающих. Для этого достаточно подписаться на аккаунт LG Electronics Almaty Kazakhstan @lg_electronics_kz в социальной сети Instagram, и далее следить за публикациями, проявлять активность и выполнять задания конкурсных постов.
 
 
 
 
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