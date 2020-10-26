Стремитесь к победе! LG запускает серию онлайн турниров по киберспорту.

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К участию в турнирах приглашаются как отдельные игроки, так и команды. Окунитесь в захватывающие моменты игр, выиграйте лучшие призы!
LG Electronics (LG) организует серию онлайн киберспортивных турниров Fast Cup. Турниры начнутся 26 октября и будут проводится в течение шести недель, до 6 декабря на платформе Pinger.pro. Всего запланировано шесть турниров, длительностью по одной неделе каждый, по самым популярным дисциплинам:
- Counter-Strike: Global Offensive - 2 турнира (команды по 5 человек)
- Warcraft 3: Reforged - 2 турнира (отдельные игроки)
- Fortnite - 2 турнира (команды по 3 человека)
Подробную информацию о том, как создать команду, как зарегистрироваться и заполнить профили для участия в турнирах смотрите на Pinger.pro. В турнирах могут принять участие только жители Республики Казахстан (граждане РК, жители РК, имеющие вид на жительство).
Партнерами LG в этой серии турниров выступят THE Tesla Hyperlight Eyewear, Vkontakte.
Окунитесь в захватывающие моменты игр, принимайте участие, покажите свои практические навыки и стратегический опыт, стремитесь к победе и выигрывайте призы от LG!
* Принимая участие в настоящем турнире, и предоставляя любую информацию, участники дают свое согласие на сбор, обработку, хранение и использование персональных данных, включая передачу третьим лицам, а также осуществление иных действий, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.