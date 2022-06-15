Лидер мобильности будущего

Будущее мобильности уже совсем близко: создаются электромобили и появляются полностью автономные средства передвижения. Для некоторых может стать неожиданностью то, что компания LG Electronics разрабатывает и производит большое количество основных компонентов и технологий, которые меняют автомобильную промышленность. За относительно короткий промежуток времени компании удалось стать крупным игроком в индустрии производства компонентов, и она делает все для того, чтобы приблизить наступление удивительного будущего мобильности.

Photo Credit: The MBUX Hyperscreen inside Mercedes-Benz EQS

Компания сотрудничает с крупными брендами автомобильной промышленности, предоставляя им свои решения, как видимые, так и те, что на первый взгляд незаметны потребителю. Одной из наиболее заметных инноваций LG стало обновление кабины автомобиля. Компания переосмыслила конструкцию приборной панели и представила новые способы взаимодействия водителя и пассажира на переднем сиденье с автомобилем.

Photo Credit: The MBUX Hyperscreen inside Mercedes-Benz EQS



Наглядным примером служит информационно-развлекательная система или IVI, разработанная совместно с немецким люксовым автомобильным брендом Mercedes-Benz. На приборной панели новой модели 2022 Mercedes-Benz EQS EV sedan маленькие дисплеи с кнопками и переключателями были заменены на широкие яркие сенсорные панели, которые отображают разнообразную полезную информацию о состоянии автомобиля и дороги, а также предлагают первоклассные развлекательные опции.

Помимо компании LG Vehicle component Solutions (VS), непосредственно занимающейся решениями для автомобилей, в развитие инноваций в автомобильной сфере вовлечен ряд других компаний, входящих в состав LG Group. LG Innotek и LG Display объединили усилия для того, чтобы заниматься телематикой, системами помощи водителю и IVI. В то время как LG Energy Solution совместно с LG Innotek работают над созданием батарейных блоков, аккумуляторов и коммуникационных контроллеров для зарядных устройств. Передние фары и задние фонари нового поколения поставляются компанией ZKW Group, приобретенной LG в 2018 году, а приводные устройства, включая двигатели, инверторы и устройства для зарядки от сети автомобиля, разрабатываются компаниями LG Magna e-Powertrain и LG Innotek.

LG получила свою известность как ведущий производитель электроники, и быстро поняла, что широкий спектр компетенций, включая создание инновационных бытовых приборов и технологий для домашних развлечений, позволят компании отстаивать свою конкурентоспособность на развивающихся рынках электромобилей и автономных средств передвижения. Большой опыт и эксклюзивные разработки в различных отраслях продукции и технологий позволили LG получить большое преимущество в секторе «будущее мобильности», а также удовлетворить растущий спрос со стороны мировых автопроизводителей.

Photo Credit: Jaguar Land Rover

Несмотря на то, что компания LG занимается производством компонентов для автомобилей менее десяти лет, она уже заслужила доверие и уважение многих ведущих игроков индустрии. Сегодня ее современные решения, в числе которых элегантные и ультраинтуитивные системы IVI, присутствуют в последних моделях автомобилей премиум-класса компаний Renault, Cadillac и Jaguar Land Rover.