Монитор LG - безопасный выбор для игр и учёбы

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Любая задача по плечу с монитором LG ULTRAWIDE
При выборе любой техники самыми важными параметрами, на которые стоит обращать внимание являются качество, удобство, надежность и безопасность. Каждый ответственный родитель стремиться дать своему ребенку самое лучшее, а когда выбор касается учебы, самым главным является создание максимально комфортных условий для занятий. При подготовке к учебному году, пристальное внимание родителей уделяется не только школьной форме и канцелярским принадлежностям, а прежде всего оснащению домашнего учебного пространства. В современной жизни помимо удобного рабочего стола и кресла, выбор стоит перед монитором для персонального компьютера, который будет безопасен и удобен для ежедневного обучения, а также игр, время для которых заслуженно наступает после выполнения всех школьных задач.
Монитор LG ULTRAWIDE 29'' Full HD является отличным решением для учебы и игр. Благодаря большому экрану, диагональ которого составляет 29 дюймов (73.66 см), учеба станет еще более занимательной и приятной. UltraWide монитор с разрешением Full HD (2560X1080) обеспечивает больше места на экране по сравнению с дисплеем с разрешением 16:9 Full HD, и позволяет одновременно запускать несколько окон. Благодаря тому, что ширина экрана по сравнению с традиционными Full HD-дисплеями увеличена на 33%, пользователи получают возможность более комфортного просмотра материалов. Широкий монитор позволяет использовать его как полноценный онлайн-класс и одновременно работать с учебными заданиями, слушать лекции и пользоваться поиском на одном экране. Это дает возможность не переключаться между рабочими столами для получения дополнительной информации из параллельно открытой программы - все на одном экране для эффективности и удобства.
После усердной учебы, монитор UltraWide может стать настоящим игровым полем. Благодаря технологии HDR, отображение белого и черного цвета на мониторах более яркое по сравнению с обычными дисплеями, что позволяет увидеть множество деталей, неразличимых в более старых форматах. Монитор LG IPS отображает безупречную точность цвета и имея более широкий угол обзора обеспечивает 99% охват цветового спектра цветового пространства sRGB. Преимуществом использования мониторов UltraWide является технология AMD FreeSync™ , которая обеспечивает игрокам плавное движение в активных играх в высоком разрешении. FreeSync практически исключает разрыв и задержки изображения, а оптимизация настроек для геймеров включает в себя субрежимы – FPS, RTS и Custom, позволяя персонализировать игровой опыт или оптимизировать любимые игровые жанры.
Монитор LG ULTRAWIDE 29'' Full HD - идеальное решение для учебы и игр на каждый день.