Новые многодверные Side by Side холодильники LG – изящество и удобство использования

Накануне 2023 года LG Electronics дополнила ассортимент доступных в Казахстане многодверных холодильников Side by Side новой серией моделей с впечатляющим внутренним объемом 509 литров, в которых новейшие технологии LG для длительного хранения охлажденных и замороженных продуктов удачно сочетаются с современным внешним и внутренним декором.

Новая серия представлена двумя холодильниками, выполненными в строгом минималистичном дизайне. Они отличаются друг от друга оттенком внешнего оформления. Модель LG GC-B157PMAV представлена в корпусе серебристого цвета, а LG GC-B157PGAV – в корпусе золотистого цвета. Вы можете выбрать тот вариант, который лучше всего будет сочетаться с другими элементами оформления вашей кухни.

Новые многодверные Side by Side холодильники LG GC-B157PMAV и GC-B157PGAV оснащены интеллектуальным инверторным компрессором Smart Inverter Compressor™, который обеспечивает экономию энергии до 36%1 по сравнению с обычными. Долговечность компрессора подтверждается 10-летней бесплатной гарантией LG, а энергопотребление холодильников относится к экономичному энергетическому классу A+.

В отличие от традиционных холодильников, где охлаждение происходит за счет естественной циркуляции воздуха на основании разницы температур, холодильники LG с технологией Total No Frost охлаждают каждый уголок камеры благодаря нескольким воздушным потокам, формируемым с помощью множества вентиляционных отверстий технологии Multi Air Flow.

Получаемое в итоге равномерное охлаждение холодильной и морозильной камер позволяет поддерживать установленную температуру с минимальными отклонениями между верхними и нижними полками, при этом гигиенически чистый поток холодного воздуха устраняет запахи и быстро охлаждает камеру. Такие холодильники удобнее традиционных, поскольку не нуждаются в процедуре периодического размораживания.

Каждая модель новой серии оснащена холодильной камерой с полезным объемом 335 литров. Пользователи получают в свое распоряжение три дверные корзины, два лотка для яиц, три удобных мультифункциональных полки, два просторных ящика и отделение с крышкой для овощей.

Морозильная камера с полезным объемом 174 литра располагает тремя полками, тремя дверными корзинами, двумя стандартными ящиками, ящиком с крышкой, а также лотком для льда.

Все полки в новых холодильниках выполнены из надежного закаленного стекла, рассчитанного на хранение банок с консервацией, крупных кастрюль и других емкостей для тяжелых продуктов.

В новых многодверных Side by Side холодильниках LG GC-B157PMAV и GC-B157PGAV применяется ряд эргономичных технологий. Так, специальный сенсорный светодиодный (LED) дисплей, придающий холодильнику современный вид, обеспечивает простое и удобное управление всеми настройками, а внутренняя светодиодная подсветка – яркая и в то же время мягкая и приятная для глаз – делает его использование по-настоящему комфортным.

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1 Энергосберегающая технология LG охлаждает в зависимости от нагрузки внутри холодильника в любой момент времени. В то время как обычные компрессоры всегда работают на полную мощность, LG Smart Inverter Compressor™ проверяет фактическую потребность и обеспечивает оптимальный уровень охлаждения для экономии энергии и сохранения свежести продуктов.