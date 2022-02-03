Ни одна современная квартира не обходится без бытовой техники, которая значительно упрощает повседневную жизнь и становится гармоничной частью всего пространства. Благодаря ей мы можем уделять должное время семье, работе и саморазвитию, не растрачивая ресурсы на лишние действия, например, на подбор приборов под дизайн интерьера. Поэтому возникает вопрос: какими должны быть идеальные домашние помощники? LG разгадала секрет совершенства, создав дизайнерскую линейку LG Objet Collection ™ со сменными панелями, куда вошли многодверный холодильник LG Objet InstaView™ и комбинация из холодильной и морозильной камер.

Чтобы познакомиться с новой коллекцией, бренд предлагает посетить онлайн-презентацию, которая состоится 3 марта на YouTube-канале LG Electronics Almaty Kazakhstan . Вас ждет увлекательное кулинарное шоу с участием успешных личностей из разных сфер, а также ведущими – шеф-поваром Савелием Ильиных и знаменитым актером, продюсером Нурланом Коянбаевым. Звездные гости в лице Алишера Еликбаева, блогера и предпринимателя, Разии Хасановой, основателя, продюсера и режиссера театра Interius, а также Айман Кулумбетовой, эксперта по PR и продажам, сразятся в кулинарном поединке, где каждый приготовит по одному блюду. Кто сделает это быстрее и вкуснее, тот и станет победителем поварской битвы. Параллельно участники шоу расскажут о преимуществах линейки Objet и продемонстрируют технику в действии.

Кроме того, по окончанию трансляции среди зрителей будет разыгран новый многодверный холодильник LG Objet InstaView™, а также дополнительные призы, включая пять беспроводных наушников LG Tone Free и три микроволновые печи LG NeoChef. Во время шоу ведущий будет задавать вопросы относительно характеристик продуктов линейки LG Objet. Чтобы на них ответить, необходимо внимательно смотреть прямой эфир, так как всю информацию можно почерпнуть из беседы участников шоу. В финале рандомно определятся девять победителей, один из которых станет обладателем нового инновационного холодильника LG Objet InstaView™.

Чтобы по-настоящему оценить основной подарок, необходимо понять – в чем его особенность. Первое, что стоит отметить в новой линейке холодильников – это сменные панели, которые можно комбинировать между собой и подбирать в соответствии с предпочтениями и имеющимся интерьером. На сегодняшний день продукты представлены со стеклянными панелями бежевой и серебристой расцветок, которые можно легко сочетать, докупив один из желаемых оттенков.1 Также к заказу доступны панели мятного цвета. Установка может осуществляться как самостоятельно, так и через сервисный центр LG абсолютно бесплатно.



Одна из важнейших характеристик холодильника – это система охлаждения. В LG Objet InstaView™ используется технология DoorCoooling ⁺™, в сочетании с панелью Metal Fresh она обеспечивает лучшее охлаждение всей камеры, продлевая свежесть продуктов. Также за длительное хранение продуктовых запасов отвечает система LINEARCooling™, которая поддерживает точную и равномерную температуру внутри камеры с минимальными колебаниями ± 0,5°C2.



Отдельного внимания в многодверном холодильнике LG Objet заслуживает полюбившаяся многим технология InstaView – это передняя панель, сделанная из зеркального стекла, которое становится прозрачным, если дважды по нему постучать. Технология позволяет проверять наличие продуктов, даже не открывая дверцу, тем самым препятствуя выходу холодного воздуха из основной камеры.

Еще одно преимущество в том, что все новые модели линейки могут управляться дистанционно с помощью системы умного дома LG ThinQ™. Для этого необходимо выбрать удобный способ подключения – смартфон, голосовой помощник Яндекс Алиса или телевизор, и вы легко сможете регулировать настройки температуры, активировать или отключать режим экспресс-заморозки, а также запускать систему диагностики и получать полезные уведомления, например о том, что дверца холодильника открыта.



Прямой эфир стартует уже завтра. Если вы хотите принять участие в розыгрыше, выполните простые условия:



1. Смотрите трансляцию шоу до конца

2. Отвечайте на вопросы ведущего в комментариях к прямому эфиру

3. В финале выигрывайте подарки от LG, где главный приз – многодверный холодильник LG Objet InstaView™



Встречаемся завтра 3 марта в 20:00 по времени города Нур-Султан на YouTube-канале LG Electronics Almaty Kazakhstan . Более подробная информация доступна по ссылке .





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1 Варианты цветов и материалов могут отличаться в зависимости от страны и рынка.

2 На основании результатов тестирования TÜV Rheinland с использованием внутреннего метода тестирования LG, измеряющего средние колебания температуры от пика до пика в отделении для свежих продуктов холодильника LG модели GLT51PZGSZ. Без нагрузки и при нормальной температуре. Результаты тестирования могут отличаться от фактического использования.