Премиальная бытовая техника LG Objet Collection™: элегантный стиль для современного дома

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LG Electronics (LG) предлагает расширенный ассортимент персонализированной дизайнерской бытовой техники LG Objet Collection™ премиум класса. Покупателям Казахстана доступны новейшие холодильные и морозильные камеры LG Objet, а также система по уходу за одеждой LG WashTower® Objet и беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero® Objet Collection со станцией самоочистки.
Основная идея LG Objet Collection™ возникла из желания избавиться от традиционных стереотипов о дизайне бытовой техники как громоздкой и трудно интегрируемой в единый интерьер. При разработке модельного ряда коллекции самые новые и эффективные технологии LG были объединены с разнообразием материалов и цветовых решений, которые можно комбинировать друг с другом в соответствии с предпочтениями пользователей.
В итоге получилась линейка бытовой техники LG Objet Collection™ с уникальным оформлением, которая полностью отвечает запросам современных пользователей, стремящихся вести здоровый образ жизни. Коллекция предоставляет покупателям возможность адаптировать технику под уже существующий декор пространства, подчеркивая свою индивидуальность и утонченный вкус.
Холодильная и морозильная техника LG Objet Collection™
Холодильники и морозильные камеры LG Objet Collection™ сочетают в себе шикарный внешний вид, который станет украшением любой кухни, с выдающимися техническими характеристиками благодаря передовым разработкам LG в области охлаждения.
Внешнее оформление продуктов представлено стеклянными панелями бежевого или серебристого цвета, которые при желании можно комбинировать, докупив один из необходимых оттенков1. У пользователя есть возможность дополнительно заказать и купить панель другого цвета, при этом замена может осуществляться через сервисный центр LG и для удобства клиентов будет произведена специалистами компании бесплатно.
Линейка LG Objet Collection представлена многодверными холодильниками LG Objet InstaView™ GR-A24FQAKM и LG Objet InstaView™ GR-X24FQEKM, с внешними сменными панелями серебристого и бежевого цвета, соответственно, которые можно заменить, например, на панель мятного оттенка. Стеклянное покрытие панелей удобно тем, что не оставляет отпечатков пальцев.
Одной из главных особенностей этих холодильников является технология InstaView™, которая позволяет просматривать содержимое холодильной камеры без необходимости открывать дверцу. Достаточно всего лишь дважды постучать по тонированному стеклу, чтобы оно стало прозрачным, и чтобы включилась внутренняя подсветка.
Благодаря технологии DoorCoooling+™ в сочетании с панелью Metal Fresh многодверные холодильники LG Objet InstaView™ обеспечивают равномерное и быстрое охлаждение дверных корзин и всей камеры. За длительное сохранение свежести еды отвечает система охлаждения LINEARCooling™, которая помогает поддерживать точную и равномерную температуру внутри камеры с минимальными колебаниями (±0,5°C)2.
Мелкие порции еды – такой как мясные и сырные нарезки, рыбные деликатесы и другие «ароматные» продукты, можно изолировать в специальном компактном отсеке Extra Space, высвобождая место в основной камере.
Холодильники LG Objet InstaView™ позволяют избежать появления неприятных запахов благодаря пятиступенчатой интеллектуальной системе фильтрации LG Hygiene Fresh+™, которая удаляет из воздуха холодильной камеры до 99,9%3 различных вредоносных веществ и бактерий, тем самым способствуя продлению срока хранения продуктов.
В LG Objet Collection входят две холодильные камеры – серебристая LG Objet GC-B401FAPM и бежевая LG Objet GC-B401FEPM, а также две морозильные камеры – серебристая LG Objet GC-B404FAQM и бежевая LG Objet GC-B404FEQM. Благодаря сменным панелям, эти модели LG Objet можно легко комбинировать друг с другом, выбирая неповторимые сочетания серебристого, бежевого и мятного оттенков.
Холодильные и морозильные камеры LG Objet Collection отличаются минималистичным дизайном, уместным как в авангардной, так в более традиционной обстановке. Удобство использования дополняет ручка Easy Handle для легкого открывания дверцы, а внутри холодильных камер – еще и широкая винная полка, вмещающая до пяти бутылок вина.
Холодильные камеры LG Objet Collection™ обеспечивают все преимущества технологии DoorCooling+™, обеспечивающей дополнительную подачу холодного воздуха из верхней части для равномерного и быстрого охлаждения по всей камере, в том числе дверных корзин.
Специальный отсек с технологией Fresh Balancer™ поддерживает оптимальный уровень влажности в соответствии с типами продуктов. Панель Metal Fresh на задней стенке камер добавляет изысканности внутренней поверхности холодильника.
Все продукты линейки LG Objet Collection™ могут управляться дистанционно с помощью системы умного дома LG ThinQ™. Достаточно подключиться через смартфон, голосовой помощник Яндекс Алиса или телевизор LG, чтобы задавать или менять температуру, активировать режим экспресс-заморозки или фильтра Hygiene Fresh+™, а также провести диагностику холодильника и получить различные полезные уведомления – например, о том, что вы забыли закрыть дверцу.
Система по уходу за одеждой LG WashTower® Objet
В LG Objet Collection™ входит новая система по уходу за одеждой LG WashTower® Objet W1S1CVKK2HM. Это современное сдвоенное решение с вертикальной компоновкой для стирки и сушки с самого начала было спроектировано в качестве единой комбинированной системы. В итоге получилось эргономичное компактное решение для бережной стирки и сушки с инновационным дизайном, которое отлично вписывается в большинство пространств и стилей оформления.
Конструкция LG WashTower® Objet подразумевает верхнее расположение сушильной машины и нижнее расположение стиральной машины, при этом инновационная центральная панель управления находится между ними на идеальной высоте и обеспечивает легкий доступ к настройкам. Оформление устройства дополняют дверцы из черного закаленного стекла, стойкого к царапинам, а также декоративные хромированные элементы и отделка в зеленых и бежевых тонах.
Стиральная машина LG WashTower® Objet поддерживает усовершенствованную технологию AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive), где искусственный интеллект используется для подбора оптимального алгоритма стирки исходя из объема загрузки, типа и свойств ткани . Это позволяет значительно сократить время цикла и потребление энергии без ущерба для эффективности стирки.
Технология TurboWash™ 360° благодаря пяти распылителям воды обеспечивает максимально эффективное распределение воды и моющих средств для лучшего эффекта при быстрых циклах стирки и меньшего повреждения одежды.
При выборе цикла стирки с гипоаллергенной обработкой Allergy Care устраняется до 99,99%5 распространенных бактерий и других невидимых аллергенов, таких как пылевые клещи, вызывающие аллергию и респираторные заболевания.
Встроенный электронный блок уже на старте определяет количество времени, необходимое для завершения полного цикла стирки и сушки . Для определения точной температуры белья и ее автоматической настройки для равномерного высыхания служит специальный инфракрасный датчик. Вместимость стиральной машины LG WashTower® Objet составляет 18 кг белья, сушильной машины – 16 кг.
Стиральная машина с помощью функции LG Smart Pairing™ обменивается информацией с сушильной машиной, предлагая индивидуальные варианты сушки с учетом пользовательских предпочтений.
В итоге сушильная машина автоматически настраивается на оптимальный режим работы с предварительным прогревом барабана еще на стадии стирки для повышения качества и сокращения общего времени цикла. Тепловой насос DUAL Inverter Heat Pump™ обеспечивает оптимальный режим сушки при температуре не выше 50°C, поэтому вещи из натуральных волокон не дадут усадки.
Беспроводной интерфейс Wi-Fi и интеллектуальная технология умного дома LG ThinQ™ позволяет дистанционно настраивать и контролировать работу LG WashTower® с помощью смартфона, а также при необходимости загружать дополнительные режимы стирки и сушки из облачного сервиса.
Беспроводной пылесос LG CordZero® Objet Collection
Еще одним стильным и чрезвычайно эффективным пополнением LG Objet Collection™ стал беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero™ A9 Kompressor™ A9T-ULTRA2. Пылесос комплектуется станцией «Все в Одном», которая также используется в качестве подставки для аксессуаров. Станция позволяет хранить до различных 6 насадок.
Концептуально LG A9T-ULTRA2 – это не просто пылесос, а полноценный домашний помощник, который способен превратить уборку в буквальном смысле «непыльное» приятное времяпрепровождение. Благодаря технологии Kompressor™, пыль и мусор, поступающие в пылесборник, спрессовываются и уменьшаются до 2,4 раза . При подключении к зарядной станции производится автоматическая бесконтактная очистка пылесборника, что экономит время и избавляет от хлопот с пылью.
Усовершенствованная модель LG CordZero™ A9 Kompressor™ A9T-ULTRA2 оснащена интеллектуальным мотором Smart Inverter Motor™ и технологией Axial Turbo Cyclone™. Двигатель создает мощный воздушный поток внутри вакуумных циклонных камер для эффективного разделения мелких и крупных фракций пыли и мусора.
За очистку воздуха отвечает пятиступенчатая система фильтрации, которая создает мощный воздушный поток и удерживает до 99,97% пыли с минимальным размером от 0,3 микрон . Фильтры можно легко извлечь из пылесоса и промыть в проточной воде, что позволит сэкономить время и избавит от необходимости покупки расходных материалов.
Пылесос обеспечивает одновременно сухую и влажную уборку при помощи насадки Power Drive Mop™, при этом она удаляет пыль с любых напольных покрытий, а вращающиеся диски протирают поверхность для безупречного результата. Электрический насос автоматически подает оптимальное количество воды из резервуара, сохраняя накладки влажными. Можно регулировать интенсивность подачи воды или полностью ее отключить.
В комплект поставки пылесоса входят дополнительные насадки: комбинированная 2 в 1, совмещающая мягкую щетину и твердую насадку; щелевая для труднодоступных мест, универсальная с электроприводом для ковров и твердых поверхностей, а также Power Drive Mini для чистки мягкой мебели от шерсти домашних животных9.
LG CordZero A9 Kompressor A9T-ULTRA2 оснащен удобной эргономичной ручкой и телескопической трубкой, высоту которой можно регулировать под свой рост, а также компактно хранить ее или удлинять для уборки в труднодоступных местах.
Два сменных литий-ионных аккумулятора обеспечивают работу пылесоса до 120 минут10 без подзарядки. Пользователь может быстро заменить батарею и продолжить уборку. Станция «Все в Одном» может заряжать оба аккумулятора одновременно.
Элегантная зарядная база позволяет организовать удобное хранение пылесоса в любом месте дома. В станцию встроен светодиодный источник ультрафиолетового света UVC, который препятствует распространению бактерий внутри мешка11. Ультрафиолетовые UVC-светодиоды работают в течение 2 часов, пока пылесос находится на зарядке.
Пылесос LG CordZero A9 Kompressor A9T-ULTRA2, как и все остальные устройства LG Objet Collection™, легко становится частью экосистемы умного дома после подключения к приложению LG ThinQ™. С его помощью можно получать полезные уведомления на смартфон – например, о необходимости очистки фильтра или зарядки аккумулятора, а также вести журнал уборки и проводить дистанционную диагностику.
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1 Варианты цветов и материалов могут отличаться в зависимости от страны и рынка.
2 На основании результатов тестирования TÜV Rheinland с использованием внутреннего метода тестирования LG, измеряющего средние колебания температуры от пика до пика в отделении для свежих продуктов холодильника LG модели GLT51PZGSZ. Без нагрузки и при нормальной температуре. Результаты тестирования могут отличаться от фактического использования.
3 Подтверждено Intertek по всем процессам и результатам, протокол испытания на соответствие ISO 27447. Количество бактерий было посчитано до и после четырехчасовой реакции после впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр. Эффективность удаления бактерий в результатах лабораторных испытаний, в ходе которых производился подсчет бактерий, впрыскиваемых непосредственно в фильтр. Результаты могут отличаться при использовании в реальных бытовых условиях.
4 Цикл стирки AI определяет такие материалы, как натуральный хлопок и синтетические волокна, а также толщину материала. Технические характеристики и функции продукта могут отличаться в зависимости от модели или региона.
5 Сертифицирован Корейским научно-исследовательским институтом по испытаниям одежды (KATRI) на способность удалять 99,99% золотистого стафилококка, синегнойной палочки и клебсиеллы пневмонии в паровом санитарном цикле.
6 Сертифицирован Intertek на способность стирать и сушить легкую нагрузку белья за один час или одну рубашку за 35 минут.
7 Сравнение с пылесосом CordZero A9 без системы прессования пыли. Результаты могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации пылесоса.
8 Подтверждено тестом эффективности фильтрации Системы стандартов пылесосов ASTM F1977-04 (2017), в турбо режиме работы пылесоса. Эффективность фильтрации может отличаться в зависимости от условий использования пылесоса.
9 Насадки, входящие в комплект поставки, могут отличаться в зависимости от региона или модели продукта.
10 Согласно результатам внутреннего тестирования LG, время работы в Нормальном, Мощном и Турбо режимах составляет до 120, 60 и 14 минут соответственно. Эти значения применимы, когда используются две батареи, одна заряжается в пылесосе, а другая напрямую заряжается зарядной станцией. С одним аккумулятором (аккумулятор заряжается напрямую от зарядной станции) время работы для каждого режима Нормальный, Мощный и Турбо составляет до 60 минут, 30 минут, 7 минут соответственно. Фактическое время работы может сократиться при использовании насадки Power Drive Nozzle с двигателем, а также может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и часов использования. Тест проводился при комнатной температуре (26°C), без щетки и с включенным Wi-Fi.
11 Протестировано KRIBS (Корейский научно-исследовательский институт биологических наук и биотехнологий) в соответствии с протоколом LG Electronics, сравнивающим количество живых бактерий в мешке для пыли станции «все в одном» после работы светодиода UVC в течение двух часов (модель VDS-ST1*U) при температуре +23,0°C (±2,0℃) и относительной влажности 45% (±5%). Мешок в универсальной станции заполняется имитацией домашней пыли (указанной в стандарте IEC 628852 7.2.2.3) и бактериями (золотистый стафилококк, pseudomonas aeruginosa, pneumonia bacilli, кишечная палочка – около 107 КОЕ/мл для каждой тестируемой бактерии), выращенными в чашке Петри. Тестируемые бактерии располагаются на девяти репрезентативных участка поверх пыли. Скорость ингибирования роста бактерий может варьироваться в зависимости от фактических условий окружающей среды.