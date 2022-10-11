Новые интерьерные телевизоры LG Objet Collection: исключительное единение стиля и технологий

Новейшие телевизоры серии LG OLED Objet Collection, которые дебютировали в этом году в линейке Lifestyle моделей LG, разительно отличаются от традиционных моделей, возможности которых принято оценивать преимущественно по качеству изображения и звука. Эти телевизоры, выполненные в уникальных форм-факторах с премиальной отделкой, имеют множество дополнительных возможностей, которые помогают изменить привычный домашний уклад жизни к лучшему.

Предлагая пространственную интеграцию и универсальность для более удобного использования, телевизоры LG OLED Objet помогут превратить вашу гостиную в офис, спортзал, галерею, мастерскую или развлекательный центр, полностью изменяя оформление. Эти новинки разработаны в качестве оптимального решения для современного городского жителя, для которого многофункциональный микс из работы, учебы, развлечений и отдыха является ежедневной нормой.

Сегодня мы с удовольствием расскажем вам о непривычном внешнем виде и о всех необычных возможностях телевизоров линейки LG OLED Objet Collection.

LG Objet Easel – многофункциональный мольберт

Уже сейчас в Казахстане можно приобрести одну из первых новинок LG OLED Objet Collection – 65-дюймовую модель LG Objet Easel 65ART90E6QA. Концепция этого телевизора совмещает превосходное качество изображения LG OLED Objet с элегантным внешним видом в стиле «Мольберт», что отражено в его названии (Easel на английском языке).

По мнению дизайнеров, целевой аудиторией для этой новинки являются любители искусства и поклонники люксовых брендов, поскольку даже присутствие телевизора в помещении способствует формированию артистической атмосферы, а его оформление гармонично дополнит гостиную с любым декором.

Внешне телевизор LG Objet Easel действительно похож на холст художника, готовый к отображению очередного шедевра. Его минималистский стиль и искусное оформление в нейтральных цветах привносит в любое пространство изысканность и визуальную гармонию.

Сменная тканевая крышка, которая отличает LG Objet Easel от любых других телевизоров на рынке, разработана датской компанией Kvadrat, новатором в области текстиля премиального класса. Такие ткани обычно используются при производстве роскошной мебели, высококлассных акустических систем и других люксовых решений. Тональная гамма тканевых крышек для LG Objet Easel была тщательно отобрана для того, чтобы сочетаться с широкой цветовой палитрой окружающего декора и вписываться в различные варианты интерьера.

Благодаря тканевой крышке LG Objet Easel легко адаптируется к различным потребностям пользователей простым нажатием кнопки на пульте дистанционного управления. В режиме полноэкранного просмотра (Full View) крышка опускается чтобы открыть весь экран для максимального удовольствия от просмотра, обеспечивая нулевой зазор между драпировкой и полом.

В линейном режиме (Line View) с частично закрытой крышкой на экране отображаются только избранные функции с повседневной информацией, включающей дату, время или прогноз погоды. Все это можно просматривать с разными темами и эффектами, а в дополнение включить музыку и наслаждаться современным пользовательским интерфейсом и скринсейвером с эквалайзером.

Тонкий, и при этом чрезвычайно прочный, LG Objet Easel 65ART90E6QA спроектирован таким образом, чтобы его можно было расположить на стене под углом до 5˚1 – как холст на мольберте или произведение искусства в современной галерее 2. Система кабелей в раме телевизора позволяет легко подключить игровую консоль или другие внешние устройства, сохраняя при этом чистые линии декора. Телевизор можно также установить заподлицо со стеной для максимальной интеграции в жилое пространство3 .

При полностью открытом экране, когда вы не смотрите телевизор, можно активировать режим галереи и наслаждаться просмотром произведений искусства в виде естественного и минималистичного видео.

Во всех моделях новой линейки LG OLED Objet Collection, как и в других телевизорах LG 2022 OLED года премиум-класса, для создания реалистичного изображения кинематографического качества используется новейшая технология LG OLED evo со 100% соответствием цветов исходному источнику4 .

В телевизоре LG Objet Easel 65ART90E6QA используется усовершенствованная телевизионная панель LG OLED evo, которая обеспечивает на 30%5 большую яркость по сравнению с другими моделями LG OLED аналогичного размера. Такой впечатляющий прогресс обеспечило сочетание выдающихся характеристик OLED evo с новейшим интеллектуальным процессором LG α (Alpha) 96 пятого поколения и уникальной технологией Brightness Booster Max™ («Усилитель яркости»), обеспечивающих расширенную детализацию светлых тонов и более четкую проработку черных оттенков для наслаждения новым уровнем погружения с невероятно высоким уровнем яркости и контрастности.

Процессор LG α9 Gen 5 с технологией искусственного интеллекта (ИИ) выполняет попиксельную оптимизацию изображения и применяет ряд технологий для его улучшения. Так, технология AI Picture Pro™7 помогает улучшить отображение контента с низким качеством и уменьшить шумы для лучшего отображения тонов с независимым передним планом и фоном. Она также используется для оптимизации передачи естественных тонов кожи и улучшения объектов и людей на переднем и заднем плане, а также масштабирования сцены и жанра с помощью алгоритмов глубокого обучения.

Процессор LG α9 Gen 5 поддерживает новую функцию LG Dynamic Tone Mapping Pro™, которая анализирует наиболее яркие и затемненные участки в более чем 5000 областях экрана для лучшей калибровки HDR в каждом из них. В итоге достигается более точный HDR по всей площади. Помимо идеально черного цвета, зрители видят гораздо больше деталей в ярких и темных участках изображения.

Изысканный телевизор LG Objet Easel обеспечивает насыщенное пространственное звучание благодаря 4.2-канальной звуковой системе мощностью 80 Вт, которая помогает сделать гостиную более похожей на первый ряд в кинотеатре. Эта модель также поддерживает новейшие форматы Dolby Vision IQ8 и Dolby Atmos для лучших впечатлений от просмотра.

LG Objet Posé – изящный холст для произведений искусства

Еще одна новинка линейки LG OLED Objet Collection, непохожий на телевизоры традиционных форм-факторов – это серия LG Objet Posé. В настоящее время из этой коллекции покупателям Казахстана доступна 55-дюймовая модель LG Objet Posé 55LX1Q6LA и 48-дюймовая модель 48LX1Q6LA.

Эклектичный внешний вид телевизора на грани коммерческой реальности и культурного интереса, разработанный брендом Moooi, формирует атмосферу особенной и потрясающей жизни и вряд ли оставит кого-то равнодушным. Дизайнеры LG OLED Objet Posé полагают, что целевой аудиторией этой новинки являются стильные миллениалы, которые ценят комфорт и изысканное оформление в гармоничном сочетании с любым интерьером.

Похожий на элитный предмет мебели или предмет искусства, корпус Posé с мягко изогнутыми краями и текстильной отделкой оформлен в успокаивающих приглушенных цветах бежевых оттенков и имеет органичный вид с любого ракурса.

Уникальность конструкции LG Objet Posé заключается в том, что этот телевизор может быть размещен практически в любом месте дома благодаря изящной подставке на четырех ножках9 . Телевизор совсем необязательно ставить вплотную к стене. Напротив –оформление помещения только выиграет при его размещении в центре внимания10 .

Posé – пожалуй, один из немногих телевизоров на рынке, который выглядит сзади не менее стильно, чем спереди или под любыми углами. На его тыльной стороне есть практичная многофункциональная медиаполка11 для размещения носителей контента 12, книг, журналов или открыток13 , а также отсек-органайзер14 для кабелей и аксессуаров с крышкой для проводов Clean Cover 15. Два съемных держателя кабелей помогают аккуратно проложить провода по ножкам Posé без ущерба для интерьера.

В промежутках между просмотром фильмов и телепередач LG OLED Objet Posé можно переключить в режим художественной галереи Art Gallery™ для демонстрации цифровых произведений искусства или высококачественных фото на цифровом холсте LG OLED evo с на самоподсвечивающимися пикселями, обеспечивающими видимость практически с любого угла обзора.

Интеллектуальный процессор LG ⍺9 4K пятого поколения использует алгоритм глубокого обучения для снижения уровня шумов, восстановления качества контента, а также оптимизации изображения и звука, обеспечивая качество на уровне зала в кинотеатре. Телевизоры LG OLED Objet Posé с ярким и четким экраном OLED evo и технологией Brightness Booster™16 обеспечивают потрясающее качество изображения, увеличивая яркость на 20%17 по сравнению с другими OLED телевизорами, позволяя вам погрузиться в яркие цвета и точные детали.

Выбор телевизора из новой линейки LG Objet Collection – это уникальная возможность оформить неповторимый интерьер. Objet Easel или Objet Posé? Просто выберите тот вариант, который подойдет для вашего пространства на основе ваших личных предпочтений.

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1 Угол наклона регулируется максимум до 5˚. Это приблизительное значение, точность угла 5˚ не гарантируется.

Для установки под наклоном требуется крепление на стене.

3 Для установки без зазора нужно снять задний кронштейн кабеля. Для установки без зазора требуется крепление на стене.

4 Панели LG OLED сертифицированы международным агентством по тестированию продуктов Intertek на 100% точность цветопередачи по стандарту CIE DE2000 с 125 цветовыми шаблонами. Телевизоры LG OLED, сертифицированные Intertek, могут передавать 100% спектр DCI-P3 в трехмерном цветовом пространстве, которое охватывает полный диапазон яркости телевизоров, в соответствии с IDMS 1.03C (п. 5.31).

5Сравнение основано на измерении полностью белого света на OLED-телевизорах LG, кроме серии OLED evo.

6 Процессор α (Альфа) 9 5 поколения с искусственным интеллектом доступен в следующих моделях: OLED Z2, OLED Objet, OLED G2, OLED C2, QNED Mini LED QNED99, QNED Mini LED QNED95.

7Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом из состава услуг ОТТ, защищенным авторским правом.

8Dolby Vision IQ с точной детализацией поддерживается в сериях телевизоров LG OLED Z2, OLED Objet, OLED G2, OLED C2, QNED Mini LED QNED99, QNED Mini LED QNED95

9 Толчки сбоку или удары по подставке могут привести к повреждению телевизора.

10 Возможна установка на стене путем отсоединения телевизора от основания подставки.

11Максимальный вес медиаполки может варьироваться.

12 Запрещается ставить на вентиляционные отверстия жидкости и тяжелые предметы.

13 При длительном хранении на вентиляционных отверстиях предметы могут обесцвечиваться.

14Органайзер для кабелей и аксессуаров входит в комплект поставки.

15Для крепления роутера используйте входящий в комплект органайзер для кабелей и аксессуаров, так как его нельзя ставить поверх вентиляционных отверстий.

16 Улучшения функции Brightness Booster не применяются в 48- и 42-дюймовых моделях Posé.

17 Сравнение основано на результатах внутреннего измерения полного белого на LG OLED, за исключением серии OLED evo.