LG Objet Collection – великолепный дизайн и функциональность с лучшими возможностями для пользователей

Сегодня мы с удовольствием представляем вам обзор обновленной линейки бытовой техники и электроники LG Objet Collection премиального класса. Коллекция, уже доступная жителям Казахстана, стала воплощением глобальной тенденции по персонализации жизни, которая заставила потребителей пересмотреть свои приоритеты.



Изначально идея LG Objet Collection сформировалась из желания отойти от сложившихся стереотипов восприятия бытовой техники как чего-то громоздкого, с большим трудом интегрируемого в интерьер. Высокая функциональность, разнообразие материалов и цветовых решений, подбираемых и сочетаемых в соответствии с персональными предпочтениями пользователя, позволяет продуктам линейки LG Objet Collection органично вписываться в дизайн любого помещения в полном соответствии с запросами современного образа жизни.



Новейшие Lifestyle телевизоры LG OLED Objet Collection



Каждый телевизор LG OLED Objet премиального класса представляет собой уникальное инновационное решение, совершенно не похожее на другие предложения. Телевизор LG Objet Collection – это уникальная возможность оформить неповторимый интерьер, с которым пространство сохранит уникальность вашего индивидуального вкуса или, напротив, превратит его во что-то совершенно новое с учетом ваших личных предпочтений.



Предлагая пространственную интеграцию и универсальность для более удобного использования, телевизоры LG OLED Objet помогут трансформировать вашу гостиную в офис, спортзал, галерею, мастерскую или развлекательный центр, полностью изменяя оформление. Новинки оптимизированы под нужды современного городского жителя, для которого многофункциональный микс из работы, учебы, развлечений и отдыха постепенно превращается в ежедневную норму.



LG Objet Easel – концепция универсального мольберта



Представьте себе в вашей гостиной большой 65-дюймовый мольберт с цифровым холстом, готовый к реалистичному отображению контента из всевозможных источников, а в перерывах демонстрирующий шедевры мастеров изобразительного и современного визуального искусства. Именно так выглядит телевизор LG OLED Objet Easel 65ART90E6QA .

Концепция этой модели с оформлением в стиле «Мольберт» рассчитана на любителей искусства и поклонников люксовых брендов, способных по достоинству оценить его минималистский стиль и необычное оформление в нейтральных цветах.



От других телевизоров на рынке LG Objet Easel отличает подвижная тканевая панель, закрывающая дисплей, из текстиля премиального класса от датской компании Kvadrat, которая обычно используется при оформлении роскошной мебели и в производстве высококлассных акустических систем. Тональная гамма LG Objet Easel тщательно отобрана с целью оптимального сочетания с широкой цветовой палитрой и вариантами окружающего интерьера.



В линейном режиме (Line View) с частично закрытой панелью на экране отображается избранная информация – время, дата, прогноз погоды, которую можно сопровождать разными темами и эффектами, а в дополнение включить музыку. Простым нажатием кнопки на пульте дистанционного управления можно переключиться в полноэкранный режим (Full View), когда тканевая панель опускается и открывает весь экран с нулевым зазором между панелью и полом. Вы можете активировать режим галереи и наслаждаться просмотром произведений искусства в виде минималистичного видео, когда не смотрите телевизор.

LG 65ART90E6QA выполнен в тонком прочном корпусе, допускающем расположение на стене под углом до 5˚1 – как холст на мольберте или произведение искусства в современной галерее2. При подключении игровой консоли или других внешних устройств система кабелей в раме телевизора позволяет легко сохранить чистые линии декора. Телевизор можно установить заподлицо со стеной для максимальной интеграции в жилое пространство3.



В LG 65ART90E6QA используется усовершенствованная панель LG OLED evo для создания реалистичного изображения кинематографического качества со 100% соответствием цветов исходному источнику4, а также интеллектуальный процессор LG α (Alpha) 9 пятого поколения с уникальной технологией Brightness Booster Max™ («Усилитель яркости»), которые обеспечивают расширенную детализацию светлых тонов и более четкую проработку черных оттенков, невероятно высокий уровень контрастности и на 30%5 большую яркость по сравнению с другими моделями LG OLED аналогичного размера.

Благодаря встроенной 4.2-канальной звуковой системе мощностью 80 Вт телевизор LG Objet Easel обеспечивает насыщенное пространственное звучание, приближенное по реалистичности к акустике кинотеатра. Эта модель также поддерживает новейшие форматы Dolby Vision IQ6 и Dolby Atmos для лучших впечатлений от просмотра.



LG Objet Posé – изящный холст для произведений искусства



Телевизоры серии LG Objet Posé имеют изысканный внешний вид. Дизайнеры LG, разработавшие Posé в сотрудничестве с брендом Moooi, полагают, что целевой аудиторией этой новинки, формирующей эксклюзивную атмосферу особенной жизни, являются стильные миллениалы, ценящие комфорт и изысканное оформление.



В настоящее время покупателям Казахстана из серии LG Objet Posé доступны 55-дюймовая модель 55LX1Q6LA и 48-дюймовая модель 48LX1Q6LA .

Больше всего LG Objet Posé похож на элемент элитной мебели или предмет искусства. Корпус с мягко изогнутыми краями и текстильной отделкой оформлен в успокаивающих приглушенных цветах бежевых оттенков, при этом сзади он выглядит не менее стильно, чем спереди или под любыми углами обзора. Благодаря изящной подставке на четырех ножках7 и уникальной конструкции LG Objet Posé может быть размещен практически в любом месте. Его совсем необязательно ставить вплотную к стене, ведь оформление помещения только выиграет при его размещении в центре внимания8.



На тыльной стороне телевизора размещена многофункциональная медиаполка9 для носителей контента10, книг, журналов или открыток11, а также отсек-органайзер12 для кабелей и аксессуаров с крышкой для проводов Clean Cover13. Два съемных держателя кабелей помогут проложить провода по ножкам Posé без ущерба для интерьера.

LG Posé можно переключить в режим художественной галереи Art Gallery™ для демонстрации цифровых произведений искусства или высококачественных фото на цифровом холсте LG OLED evo с технологией Brightness Booster™14, обеспечивающей увеличение яркости на 20%15 по сравнению с другими OLED телевизорами.



Холодильники и морозильные камеры LG Objet Collection



Холодильные и морозильные камеры серии LG Objet Collection сочетают в себе строгий внешний вид с выдающимися техническими характеристиками. Внешнее оформление представлено стеклянными панелями бежевого или серебристого цвета. У пользователя есть возможность дополнительно заказать и купить панель другого цвета, при этом замена может осуществляться через сервисный центр LG и для удобства клиентов будет произведена специалистами компании бесплатно16.



В Казахстане LG Objet Collection представлена многодверными холодильниками LG Objet InstaView™ GR-A24FQAKM и GR-X24FQEKM , с внешними сменными панелями серебристого и бежевого цвета, соответственно, которые можно заменить, например, на панель мятного оттенка.

Одной из главных особенностей этих холодильников является технология InstaView™, позволяющая просматривать содержимое холодильной камеры без необходимости открывать дверцу. Достаточно всего лишь дважды постучать по тонированному стеклу, чтобы оно стало прозрачным и включилась внутренняя подсветка.



Благодаря технологии DoorCoooling+™ в сочетании с панелью Metal Fresh многодверные холодильники LG Objet InstaView™ обеспечивают равномерное и быстрое охлаждение всей камеры. За длительное сохранение свежести еды отвечает система охлаждения LINEARCooling™, которая помогает поддерживать точную и равномерную температуру внутри камеры с минимальными колебаниями (±0,5°C)17.



Холодильники LG Objet InstaView™ позволяют избежать появления неприятных запахов благодаря 5 фильтрующим слоям интеллектуальной системы LG Hygiene Fresh+™, которая удаляет из воздуха до 99,9%18 вредоносных бактерий и продлевает срок хранения продуктов.



В LG Objet Collection покупателям Казахстана также доступны холодильные камеры LG Objet GC-B401FAPM (серебристая) и GC-B401FEPM (бежевая), а также морозильные камеры GC-B404FAQM (серебристая) и GC-B401FEPM (бежевая). Сменные панели позволяют легко комбинировать эти модели друг с другом, выбирая неповторимые сочетания серебристого, бежевого и мятного оттенков.

Дизайн холодильных и морозильных камер LG Objet Collection отлично впишется как в авангардный, так в более традиционный интерьер. Холодильные камеры LG Objet Collection обеспечивают все преимущества технологии DoorCooling+™ с дополнительной подачей холодного воздуха из верхней части для равномерного и быстрого охлаждения по всей камере, в том числе дверных корзин. Специальный отсек с технологией Fresh Balancer™ поддерживает оптимальный уровень влажности в соответствии с типами продуктов.



Все холодильники LG Objet Collection могут управляться дистанционно с помощью системы умного дома LG ThinQ™. С помощью смартфона вы можете задавать или менять температуру, активировать режим экспресс-заморозки, провести диагностику холодильника и получить различные полезные уведомления, например, о том, что вы забыли закрыть дверцу.



Домашняя прачечная с искусственным интеллектом



Комбинированная эргономичная система по уходу за одеждой LG WashTower® Objet W1S1CVKK2HM изначально была спроектирована в качестве вертикального решения для бережной стирки и сушки со стильным дизайном, который легко вписывается даже в пространство небольшой ванной комнаты. Бесшовный плоский корпус с ультрасовременной эстетикой, дверцы из закаленного стекла с высокой устойчивостью к царапинам – все это превосходно сочетается с декором большинства пространств и стилей оформления.



LG WashTower® Objet оснащена центральной панелью управления, которая находится на комфортной высоте между стиральной и сушильной машинами, обеспечивая легкий доступ к элементам управления. На панель вынесены часто используемые программы, а дополнительные режимы можно выбрать в мобильном приложении ThinQ™ на смартфоне. Вместимость стиральной машины составляет 18 кг белья, сушильной машины – 16 кг.

Стиральная машина LG WashTower® Objet поддерживает технологию AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive), где искусственный интеллект помогает подобрать оптимальный алгоритм стирки исходя из объема загрузки, типа и свойств ткани19. Это позволяет значительно сократить время цикла и потребление энергии без ущерба для эффективности стирки. Технология TurboWash™ 360° с помощью пяти распылителей обеспечивает эффективное распределение воды и моющих средств для лучшего эффекта при быстрых циклах стирки и меньшего повреждения одежды.



Благодаря тепловому насосу DUAL Inverter Heat Pump™ вещи из натуральных волокон не дадут усадки, поскольку температура сушки не превышает 50°C. Паровая технология LG с поддержкой гипоаллергенной функции Allergy Care устраняет до 99,99%20 распространенных бактерий и других невидимых аллергенов, таких как пылевые клещи, вызывающих аллергию и респираторные заболевания.



Стиральная машина с помощью функции LG Smart Pairing™ обменивается информацией с сушильной машиной, предлагая индивидуальные варианты сушки с учетом пользовательских предпочтений. Это помогает запустить предварительный нагрев сушилки еще во время стирки, а также позволяет прогнозировать общее время завершения цикла, которое отображается на панели управления21.



Поддержка беспроводного интерфейса Wi-Fi и интеллектуальной технологии ThinQ™ обеспечивает возможность дистанционно настраивать и контролировать работу LG WashTower® с помощью смартфона, а также при необходимости загружать дополнительные режимы стирки и сушки из облачного сервиса.



Универсальный беспроводной помощник для домашней уборки



Концептуально беспроводной вертикальный пылесос LG Objet CordZero™ A9 Kompressor™ A9T-ULTRA2 является полноценным универсальным устройством для сухой и влажной уборки, которая в буквальном смысле превращается в «непыльное» занятие. Эта модель поставляется с многофункциональной станцией All-in-One™, которая легко вмещает пылесос, дополнительный аккумулятор и 6 насадок, воплощая все лучшие наработки LG в области технологий и дизайна.

Два сменных литий-ионных аккумулятора обеспечивают работу пылесоса до 120 минут22 без подзарядки. Станция заряжает дополнительный аккумулятор для пылесоса, так что пользователи могут быстро заменить батарею и продолжить уборку, не дожидаясь подзарядки.



Технология Kompressor™, реализованная в A9T-ULTRA2, позволяет спрессовывать пыль и мусор, поступающие в пылесборник, и уменьшать их до 2,4 раза23. После установки пылесоса на универсальную станцию она автоматически переносит содержимое контейнера для мусора в прикрепленный мешок24, предотвращая попадание мельчайших частиц обратно в воздух. Благодаря встроенному в станцию светодиодному источнику ультрафиолетового света UVC, распространение бактерий внутри мешка практически сведено к нулю25.



Пятиступенчатая система фильтрации LG CordZero™ A9 позволяет удалить до 99,97%26 пыли размером от 0,3 микрона. Фильтры легко извлечь и почистить, просто промыв под обычной проточной водой, что обеспечивает дополнительную экономию на расходных материалах.



Удобная ручка пылесоса позволяет легко и без лишних усилий дотянуться даже до дальних углов на потолке или под диваном. Телескопическую трубку можно зафиксировать в одном из 4 разных положений длины для удобства каждого члена семьи, при этом эргономичный дизайн ручки сводит к минимуму нагрузку на запястье во время уборки.



Пылесос обеспечивает одновременно сухую и влажную уборку при помощи насадки Power Drive Mop™. Она удаляет пыль с любых напольных покрытий, а вращающиеся диски протирают поверхность для безупречного результата. Электрический насос автоматически подает оптимальное количество воды из резервуара, сохраняя накладки влажными. Можно регулировать интенсивность подачи воды или полностью ее отключить.



В комплект поставки пылесоса входят дополнительные насадки: комбинированная 2 в 1, совмещающая мягкую щетину и твердую насадку; щелевая для труднодоступных мест, универсальная с электроприводом для ковров и твердых поверхностей, а также Power Drive Mini для чистки мягкой мебели от шерсти домашних животных27.



Пылесос LG Objet A9T-ULTRA2 легко интегрируется в экосистему умного дома после подключения к приложению LG ThinQ™. С его помощью можно получать полезные уведомления на смартфон, например, о необходимости очистки фильтра или зарядки аккумулятора, а также вести журнал уборки и проводить дистанционную диагностику.



Весь модельный ряд линейки LG Objet Collection впечатляет своим минималистическим стилем и сдержанной эстетикой. Приобретая такое устройство, вы получаете отличный шанс приобщиться к новейшим тенденциям в области планирования современной жилой среды.