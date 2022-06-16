Встречайте дизайнерскую линейку персонализированных холодильников LG Objet Collection со сменными цветовыми панелями! Линейка представлена холодильными и морозильными камерами LG Objet премиального класса с высококачественной отделкой сменными панелями со стеклянным покрытием разных оттенков, которые оснащены самыми инновационными технологическими разработками LG в области охлаждения и заморозки продуктов.

Основой дизайнерской концепции LG Objet Collection стала идея отказа от традиционных стереотипов восприятия бытовой техники как чего-то неизменного и сложно интегрируемого в современный интерьер, в пользу минималистического оформления, которое можно адаптировать под уже существующий декор с помощью комбинации сменных панелей разных цветов, подчеркивая тем самым собственную индивидуальность и тонкий вкус.

Доступные для заказа холодильники и морозильные камеры LG Objet Collection представлены версиями со стеклянными панелями бежевого или серебристого цвета, не оставляющими отпечатков пальцев. Эти цвета можно комбинировать между собой или дополнить цветовой ансамбль дополнительными оттенками, включая мятный цвет. Заказать декоративную сменную панель можно через сервисный центр LG, воспользовавшись бесплатной услугой ее установки.

В Казахстане уже доступна для заказа комбинация из холодильной и морозильной камер LG Objet Collection, а также многодверный холодильник LG Objet InstaView™, однако в перспективе в планах LG есть дальнейшее расширение линейки для более гармоничного преобразования кухонного пространства.

Холодильники и морозильные камеры LG Objet оснащены современным инверторным линейным компрессором LG Smart Inverter Compressor™, а в флагманской модели LG Objet InstaView™ используется линейный инверторный компрессор Linear Inverter Compressor™. С их помощью регулируется скорость работы поршня, снижая тем самым ненужное трение. Создание холодного воздуха с помощью линейного двигателя обеспечивает экономию расхода энергии и увеличивает долговечность всей системы, что подкрепляется 10-летней гарантией LG на LG Smart Inverter Compressor™.



За длительное сохранение свежести хранящихся продуктов отвечает система охлаждения LG LINEARCooling™, поддерживающая внутри камеры точную равномерную температуру с отклонениями не более 0,5 градуса Цельсия от заданного уровня. Еще одна инновационная идея, реализованная в холодильниках LG Objet Collection – это технология DoorCoooling+™. В сочетании с изысканной охлаждающей металлической панелью Metal Fresh на задней стенке, она обеспечивает более равномерное и быстрое охлаждение всей внутренней камеры, включая дверные корзины, сохраняя продукты свежими гораздо дольше.



Флагманский холодильник семейства LG Objet Collection – многодверная модель LG Objet InstaView™ GR-X24FQEKM , оснащен полюбившейся многим пользователям технологией InstaView™, которая позволяет увидеть содержимое холодильника без открытия дверцы. Просто легонько постучите по тонированному стеклу: включившаяся мягкая светодиодная подсветка осветит содержимое холодильной камеры.



В холодильнике LG Objet InstaView™ предусмотрена функция LG Hygiene Fresh+™ с применением 5 фильтрующих слоев, позволяющая удалить из воздуха до 99,9% бактерий и микробов1, а также избежать появления неприятных запахов, продлевая срок хранения продуктов. Комфортное пользование холодильником дополняет специальный отсек с технологией Fresh Balancer™, обеспечивающий оптимальную влажность в соответствии с типами продуктов.



В серию также входят холодильники LG Objet GC-B401FAPM и LG Objet GC-B401FEPM , с серебристым и бежевым оформлением, соответственно. Строгий дизайн холодильников с плоской дверцей выдержан в подобающем премиальной серии виде.

Внутри холодильники выполнены таким образом, чтобы добиться максимальной емкости холодильной камеры – до 386 литров. Помимо новейших холодильных технологий LG, таких как LinearCooling™ и DoorCooling+™, эти модели также поддерживают функцию экспресс-охлаждения Express Cool с помощью быстрого потока холодного воздуха.



С этими холодильниками полностью совместимы морозильные камеры LG Objet GC-B404FAQM и LG Objet GC-B404FEQM серебристой и бежевой расцветки, соответственно. Как и для холодильников LG Objet, для этих морозильных камер доступны сменные панели мятного, бежевого и серебристого цвета, которые позволяют комбинировать нескольких моделей серии LG Objet в единый кухонный ансамбль с персонально подобранной цветовой комбинацией.



Морозильные камеры LG Objet обеспечивают увеличенное до 324 литров внутреннее пространство, которого вполне достаточно для заморозки продуктов для большой семьи. Оптимальное охлаждение продуктов для сохранения их свежести обеспечивает технология Multi Air Flow, а для быстрой заморозки ледяным воздухом – например, свежих морепродуктов, предусмотрена функция Express Freeze. В жаркий день пригодится льдогенератор с простой рукояткой для получения льда, который можно легко снять, когда требуется освободить дополнительное пространство для продуктов.



Все холодильные и морозильные камеры линейки LG Objet Collection являются неотъемлемыми компонентами экосистемы умного дома LG ThinQ™. Это означает, что вы можете дистанционно – с помощью смартфона, планшета или даже телевизора, изменять температуру, режим экспресс-заморозки или работы фильтра Hygiene Fresh+™, а также диагностировать холодильник и получать от него различные полезные уведомления. Например, о том, что дверца случайно осталась открытой.

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1 Подтверждено Intertek по всем процессам и результатам, протокол испытания на соответствие ISO 27447. Количество бактерий было посчитано до и после четырехчасовой реакции после впрыска 0,2 мл бактериального раствора в антибактериальный фильтр. Эффективность удаления бактерий в результатах лабораторных испытаний, в ходе которых производился подсчет бактерий, впрыскиваемых непосредственно в фильтр. Результаты могут отличаться при использовании в реальных бытовых условиях.