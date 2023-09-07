[Обзор рынка мобильности] Использование преимуществ облачных технологий в автомобильной промышленности

Многие из нас уже давно знакомы с термином «облако» и ежедневно пользуются его услугами. Под «облаком» обычно подразумевается программное обеспечение и услуги, предоставляемые через Интернет. Облако позволяет сохранять файлы на сервере, доступ к которому можно получить откуда угодно. В отличие от информации, сохраненной прямо на компьютере или смартфоне, в облаке можно просматривать, загружать и изменять на любом устройстве, имеющем интернет-подключение.

Современные облачные решения применяются в самых разных отраслях. Давайте разберемся, как облачные технологии помогают улучшить автомобильную индустрию.



Беспилотные автомобили и «облако»

Поскольку автомобили с автономным управлением завтрашнего дня вполне будут обходиться без человека за рулем, им будет необходимо мгновенно понимать большое количество информации, включая местонахождение, дорожные полосы, сигналы светофора и дороги - новые или на стадии строительства. Во избежание дорожно-транспортных происшествий и для обеспечения безопасности пассажиров эти данные должны постоянно обновляться и быть доступной в режиме реального времени.



Беспилотные автомобили также должны получать контент информационно-развлекательных услуг с учетом их расположения для максимально удобного вождения, например, данные о местонахождении ближайших парковок, недорогих бензоколонок, станций подзарядки электромобилей и ресторанов.

Откуда же автономный транспорт будет получать всю эту информацию? Ответом на этот вопрос является трехмерная цифровая дорожная карта высокой точности, предоставляемая через облако.

Чтобы обеспечить возможность автономного вождения, постоянно меняющиеся дорожные условия должны передаваться в режиме реального времени. В результате информация обновляется в высокоточной дорожной карте, а она в свою очередь, передается автомобилю - и все это через облако. Все три этапа должны выполняться максимально быстро, корректно и непрерывно, чтобы автомобили с автономным управлением действительно стали приемлемым вариантом, а облако должно быть достаточно стабильным, чтобы обрабатывать нескончаемый поток данных высокого качества.

Умный город и «облако»

Умные города, как и автомобили с автономным управлением, также зависят от облака для связи с другими регионами страны и мира. Как правило, чем больше расстояние между устройством и центром обработки данных, тем медленнее его отклик и скорость обработки данных. Однако, если размещать больше устройств в непосредственной близости к облаку, скорость и точность связи можно значительно повысить. Эта технология известна как пограничные (периферийные) вычисления (Edge Computing). Она позволяет разместить вычислительные ресурсы ближе к источникам данных для ускорения процесса обработки информации и сокращения времени отклика при одновременном увеличении пропускной способности каналов связи.

Рассмотрим для примера автомобили с автономным управлением в умном городе. Они должны уметь разгоняться, тормозить и принимать интеллектуальные решения за доли секунды. Если данные, которые собираются каждую минуту, отправляются на удаленный облачный сервер, автомобилю может потребоваться слишком много времени для получения информации, что ведет к неэффективности процесса и увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций. Для решения этой проблемы с помощью пограничных вычислений, данные распределяются между несколькими небольшими пограничными облаками, что позволяет лучше справляться с обработкой огромных объемов данных.

Технология пограничных вычислений для транспортных средств с автономным управлением использует датчики автомобиля для сбора данных, необходимых для измерения расстояния между другими транспортными средствами, что позволяет соответствующим образом корректировать расстояние, менять полосы движения и распознавать сигналы светофора. И в этой ситуации, чем больше автономных автомобилей на дороге, тем лучше для организации трафика, более насыщенный облачный обмен информацией о дорожной обстановке в режиме реального времени позволит избежать возникновения пробок и аварий.



LG и «облако»

Если говорить об автономных машинах, облако всегда будет играть важную роль в их функционировании - будь то легковой транспорт, роботы, беспилотники или летающие автомобили будущего. Когда речь идет об автономном движении, точная картографическая и навигационная информация, хранящаяся в облаке, может оказаться намного важнее даже человеческого зрения.

LG в настоящее время использует облачные технологии в своих компонентах для автономных автомобилей, роботов и интеллектуальных развлекательных устройств для дома. Чтобы создавать высококачественные компонентные решения для электромобилей (Electric Vehicle, EV), в том числе компоненты автомобилей с автономным управлением, телематику, водительские панели, а также аудио-, видео- и навигационные (Audio, Video и Navigation, AVN) системы, LG совмещает свои облачные, коммуникационные и навигационные технологии. Благодаря данным, которые компания получает от автомобилей без водителя, бытовой электроники и устройств Интернета вещей (Internet of Things, IoT), LG сможет улучшить свои продукты и услуги на базе облачных технологий.

В не столь отдаленном будущем каждый продукт и услуга во всем мире будут иметь интерфейс Wi-Fi и возможность подключения к облаку. Облачные вычисления уже здесь, и они обязательно станут незаменимой технологией для таких компаний, как LG, чтобы они могли создавать непрерывно совершенствующиеся продукты и услуги.