Согласно опросу, проведенному сайтом по трудоустройству Indeed, 73% респондентов не хватает общения с коллегами во время удаленной работы. Учитывая, что некоторые аспекты дистанционной работы могут сохраниться еще на какой-то период, LG и Gen.G Esports. придумали творческий способ объединить удаленных сотрудников LG, а также их друзей и членов семьи, чтобы способствовать командной работе в духе здоровой конкуренции.

Турнир LG UltraGear LoL Cup пригласил сотрудников LG Electronics и членов их семей сразиться в популярной во всем мире многопользовательской онлайн-игре League of Legends. Это событие позволило работникам LG всех возрастов пообщаться друг с другом и познакомиться с культурой киберспорта. Мероприятие включало бесплатные занятия с тренерами от Gen.G Global Academy и дало всем геймерам возможность испытать новые игровые продукты UltraGear от LG.

Турнир проходил с августа по октябрь и собрал в общей сложности 68 команд, состоящих из 340 участников. Победители получили игровые призы, включая ноутбуки, мониторы и колонки UltraGear. В рамках мероприятия был организован «семейный лагерь» с целью создания прочных воспоминаний на фоне гейминга. Игроки и не участвовавшие в игре могли принять участие в различных активностях, таких как уроки по League of Legends для детей, живые ток-шоу и прямые трансляции с привлечением легенд киберспорта.

Будучи давним сторонником киберспорта, турнир стал для LG еще одним творческим способом познакомить больше людей с захватывающим миром игр. Благодаря партнерству с Gen.G, одной из самых влиятельных киберспортивных организаций в мире, LG смогла пообщаться с ведущими геймерами мира, чтобы получить ценный опыт в разработке новых игровых продуктов UltraGear.



Теперь киберспорт является увлечением не только для серьезных геймеров, миллениалов и поколения Z. Ожидается, что к 2024 году растущая аудитория киберспорта достигнет примерно 580 миллионов. человек по всему миру. Благодаря специальным телеканалам и платформам, таким как Twitch, Periscope и Smashcast, игровой контент уже превзошел по популярности многие традиционные виды спорта.

«Благодаря киберспорту мы можем объединять сотрудников и более творчески работать в команде», – сказал Ким Чон-чжин, член команды-победителя. «У нас появились новые возможности встретиться с коллегами из разных отделов всех подразделений компании. Укрепление чувства единства крайне важно для благополучия каждого».



«Мне особенно понравились образовательные занятия, где мы с сыном изучали основы игры League of Legends», – сказал Ву Чон-хо, еще один участник. «Турнир действительно пробудил мой интерес к играм и изменил восприятие игровой культуры. Раньше я думал, что игры предназначены только для молодого поколения. Мне кажется, что другие организации могли бы извлечь пользу из подобных нестандартных мероприятий».

Турнир LG UltraGear LoL Cup для сотрудников показал, что технологии полезны не только для удаленной работы, а также для семейного досуга. Благодаря этому опыту LG убедилась, что в нынешние трансформационные времена существует еще множество неосвоенных возможностей для создания прочных воспоминаний.