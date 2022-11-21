Отмечаем Всемирный день телевидения: LG OLED evo как технологическая вершина эволюции телевизоров

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Каждый год 21 ноября жители Земли отмечают Всемирный день телевидения (World Television Day). Именно этот день был выбран Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году для этого праздника «в знак признания растущего влияния телевидения…» и в ознаменование даты проведения первого Всемирного телевизионного форума.
На фоне повсеместной цифровизации нашей жизни и вездесущего Интернета, роль традиционных эфирных, кабельных и даже спутниковых телепередач стала значительно скромнее, уступив трендам потокового вещания, социальных площадок и прочих онлайн-источников видео.
В то же время телевизоры как отдельный класс бытовой электроники только выиграли от этого тренда. Пройдя весь путь от небольшого ящика «телеприемника» с черно-белым кинескопом до универсального «окна в мир» размером во всю стену с реалистичной передачей всей цветовой палитры, сегодня они как никогда ранее оправдывают этимологию слова «телевидение», которое происходит от древнегреческого τῆλε (теле – расстояние) и латинского visio (зрение, видение), еще и с добавленной интерактивностью.
Хотя телевидение обрело собственный праздничный день относительно недавно, история этой технологии началась почти век назад, и уже совсем скоро мы будем праздновать столетие первых успешных экспериментов с использованием электронных лучей для передачи изображения на расстояние, которые в итоге привели к появлению первых телевизоров.
За эти без малого сто лет телевизионные технологии претерпели множество эволюционных этапов и революционных скачков в своем развитии. К сегодняшнему дню изменилось все – размеры экранов, способы создания, трансляции и потребления контента на разных платформах.
Так или иначе, популярность телевизоров в качестве одного из наиболее распространенных источников информации и развлекательного контента с каждым годом только увеличивается, и сегодня мы расскажем о том, какой вклад в развитие телевизионных технологий делает LG Electronics, и каких высот ей удалось достичь. Но сначала – несколько интересных фактов из истории развития компании.
Как LG стала лидером мирового рынка телевизионных технологий
С самого своего основания LG Electronics была, есть и остается брендом-первопроходцем в области технологий. Основанная в 1958 году под названием Goldstar Co., Ltd, она стала первой компанией, представившей многие из первых корейских потребительских товаров, включая автоматические телефоны, вентиляторы, транзисторные радиоприемники и телевизоры.
Первый на корейском рынке телевизор отечественного производства – VD-191 с 19-дюймовым черно-белым кинескопом, был представлен Goldstar в 1966 году. По итогам того года компания выпустила 9 050 телеприемников, но уже к середине 1970-х годов впервые отчиталась о производстве более 1 миллиона единиц. В 1980-х годах Goldstar первой начала поставки на внутренний корейский рынок цветных видеокамер, домашних мини-компьютеров и других «продуктов будущего».
Будучи к тому времени международным брендом, Goldstar в 1982 году построила завод по производству цветных телевизоров в США. После того, как бренд Goldstar был в 1995 году трансформирован в LG Electronics, компания постоянно продолжала оказывать влияние на будущие технологические тенденции, создавая невиданные ранее продукты – такие как первый в мире 60-дюймовый плазменный (PDP) телевизор.
С выпуском 55-дюймового Full HD ЖК-телевизора LG 55LP10D в 2004 году компания первой преодолела барьер в 50 дюймов и в том же году представила 71-дюймовый Full HD плазменный телевизор. В 2011 году компания выпустила 84-дюймовый телевизор Ultra HD, а в начале 2016 года – 98-дюймовую модель с качеством изображения 8K и HDR (98UH98).
Вклад LG в развитие технологий OLED
Впервые технология дисплеев на основе органических светодиодов (OLED) была представлена в 1987 году в качестве решения для цифровых фотокамер. Однако технология быстро совершенствовалась, и уже в 2004 был представлен первый OLED-телевизор.
На первых этапах разработки OLED-технологии дисплеи демонстрировали ряд существенных проблем, включая достаточно короткий срок службы при очень высокой цене. Одной из тех, кто поверил в будущее OLED и вовремя сделал серьезные инвестиции в разработку этой технологии, стала LG. В итоге в 2010 году компания выпускает 15-дюймовый OLED-телевизор LG 15EL9500, завоевавший популярность благодаря плоскому экрану и эстетичному дизайну.
В 2012 году свет увидел OLED-телевизор с 55-дюймовым экраном – самым большим в мире на тот момент. Уже в 2013 году LG представила OLED-телевизор, который быстро стал хитом рынка, а в 2017 году многие известные производители техники, такие как Sony, Panasonic, Toshiba, Philips и Loewe, начинали покупать матрицы LG OLED для своих телевизоров.
В 2019 году LG в очередной раз сломала границы, серийно выпустив первый в мире сворачивающийся телевизор на основе технологии OLED.
Вершина ТВ-эволюции: LG OLED evo™
В матрицах OLED миллионы микроскопических самосветящихся светодиодов загораются и гаснут независимо друг от друга, составляя изображение. И если в ЖК-панелях используется подсветка всего экрана или его части, то дисплей OLED включает только отдельные пиксели, а выключенные при этом демонстрируют истинный черный цвет.
OLED-технология, которую LG совершенствовала на протяжении многих лет, предлагает высочайшее качество отображения визуальной информации, обеспечивая потрясающую контрастность, идеальные оттенки черного и реалистичные цвета.
Казалось бы – вот она, вершина, достигнута. Однако в 2021 году LG Electronics представила OLED панель нового поколения – evo, что является сокращением от Evolution («эволюция»), на основе инновационных светящихся элементов, которые улучшили цветопередачу и вывели яркость на совершенно новый уровень.
Для достижения максимальной реалистичности цветов в панелях LG OLED evo™ используются новые материалы матрицы, спектр излучения которых стал более узким, что, в свою очередь, позволило отображать более стабильные и точные базовые цвета – красный, синий и зеленый. Таким образом, панели LG OLED evo™ получили сертификацию 100% соответствия цветов исходному источнику1.
Вторым непременным компонентом технологии LG OLED evo является новейший процессор LG α (Alpha) 92 пятого поколения с искусственным интеллектом, использующий глубокое обучение и технологию Brightness Booster MAXTM3 для формирования более реалистичного изображения с высокой яркостью, отличной четкостью и высокой детализацией.
Так, например, 65-дюймовый телевизор новой серии C2, LG Smart OLED evo OLED65C2RLA, обеспечивает до 20%4 больше яркости, а 65-дюймовая модель LG Smart OLED evo OLED65G2RLA – до 30%5 прирост яркости, благодаря чему изображение выглядит более выразительным, передавая все нюансы цветовых тональных переходов в наиболее светлых и затемненных участках.
Надеемся, что наша сегодняшняя историко-техническая справка поможет вам узнать больше о передовом крае новейших технологий и ближе познакомиться с современными революционными разработками LG в области OLED дисплеев.И, конечно же, поздравляем всех с наступающим Международным днем телевидения!
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1 Панели LG OLED сертифицированы международным агентством по тестированию продуктов Intertek Intertek на 100% точность цветопередачи по стандарту CIE DE2000 с 125 цветовыми шаблонами. Телевизоры LG OLED, сертифицированные Intertek, могут передавать 100% спектр DCI-P3 в трехмерном цветовом пространстве, которое охватывает полный диапазон яркости телевизоров, в соответствии с IDMS 1.03C (п. 5.31).
2 Процессор α (Альфа) 9 5 поколения с искусственным интеллектом доступен в следующих моделях: OLED Z2, OLED G2, OLED C2, QNED Mini LED QNED99, QNED Mini LED QNED95
3 Усилитель яркости Brightness Booster™ доступен только в серии LG OLED G2
4 Сравнение основано на внутренних тестах полностью белого света на OLED-телевизорах LG, кроме серии OLED evo. Улучшенная технология Brightness Booster не применяется в моделях 48/42C2.
5 По сравнению с моделями без дисплеев evo OLED, на основе измерения Full White.