Отмечаем Всемирный день телевидения: LG OLED evo как технологическая вершина эволюции телевизоров

Каждый год 21 ноября жители Земли отмечают Всемирный день телевидения (World Television Day). Именно этот день был выбран Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году для этого праздника «в знак признания растущего влияния телевидения…» и в ознаменование даты проведения первого Всемирного телевизионного форума.



На фоне повсеместной цифровизации нашей жизни и вездесущего Интернета, роль традиционных эфирных, кабельных и даже спутниковых телепередач стала значительно скромнее, уступив трендам потокового вещания, социальных площадок и прочих онлайн-источников видео.



В то же время телевизоры как отдельный класс бытовой электроники только выиграли от этого тренда. Пройдя весь путь от небольшого ящика «телеприемника» с черно-белым кинескопом до универсального «окна в мир» размером во всю стену с реалистичной передачей всей цветовой палитры, сегодня они как никогда ранее оправдывают этимологию слова «телевидение», которое происходит от древнегреческого τῆλε (теле – расстояние) и латинского visio (зрение, видение), еще и с добавленной интерактивностью.



Хотя телевидение обрело собственный праздничный день относительно недавно, история этой технологии началась почти век назад, и уже совсем скоро мы будем праздновать столетие первых успешных экспериментов с использованием электронных лучей для передачи изображения на расстояние, которые в итоге привели к появлению первых телевизоров.



За эти без малого сто лет телевизионные технологии претерпели множество эволюционных этапов и революционных скачков в своем развитии. К сегодняшнему дню изменилось все – размеры экранов, способы создания, трансляции и потребления контента на разных платформах.



Так или иначе, популярность телевизоров в качестве одного из наиболее распространенных источников информации и развлекательного контента с каждым годом только увеличивается, и сегодня мы расскажем о том, какой вклад в развитие телевизионных технологий делает LG Electronics, и каких высот ей удалось достичь. Но сначала – несколько интересных фактов из истории развития компании.

Как LG стала лидером мирового рынка телевизионных технологий



С самого своего основания LG Electronics была, есть и остается брендом-первопроходцем в области технологий. Основанная в 1958 году под названием Goldstar Co., Ltd, она стала первой компанией, представившей многие из первых корейских потребительских товаров, включая автоматические телефоны, вентиляторы, транзисторные радиоприемники и телевизоры.



Первый на корейском рынке телевизор отечественного производства – VD-191 с 19-дюймовым черно-белым кинескопом, был представлен Goldstar в 1966 году. По итогам того года компания выпустила 9 050 телеприемников, но уже к середине 1970-х годов впервые отчиталась о производстве более 1 миллиона единиц. В 1980-х годах Goldstar первой начала поставки на внутренний корейский рынок цветных видеокамер, домашних мини-компьютеров и других «продуктов будущего».



Будучи к тому времени международным брендом, Goldstar в 1982 году построила завод по производству цветных телевизоров в США. После того, как бренд Goldstar был в 1995 году трансформирован в LG Electronics, компания постоянно продолжала оказывать влияние на будущие технологические тенденции, создавая невиданные ранее продукты – такие как первый в мире 60-дюймовый плазменный (PDP) телевизор.



С выпуском 55-дюймового Full HD ЖК-телевизора LG 55LP10D в 2004 году компания первой преодолела барьер в 50 дюймов и в том же году представила 71-дюймовый Full HD плазменный телевизор. В 2011 году компания выпустила 84-дюймовый телевизор Ultra HD, а в начале 2016 года – 98-дюймовую модель с качеством изображения 8K и HDR (98UH98).



Вклад LG в развитие технологий OLED



Впервые технология дисплеев на основе органических светодиодов (OLED) была представлена в 1987 году в качестве решения для цифровых фотокамер. Однако технология быстро совершенствовалась, и уже в 2004 был представлен первый OLED-телевизор.



На первых этапах разработки OLED-технологии дисплеи демонстрировали ряд существенных проблем, включая достаточно короткий срок службы при очень высокой цене. Одной из тех, кто поверил в будущее OLED и вовремя сделал серьезные инвестиции в разработку этой технологии, стала LG. В итоге в 2010 году компания выпускает 15-дюймовый OLED-телевизор LG 15EL9500, завоевавший популярность благодаря плоскому экрану и эстетичному дизайну.



В 2012 году свет увидел OLED-телевизор с 55-дюймовым экраном – самым большим в мире на тот момент. Уже в 2013 году LG представила OLED-телевизор, который быстро стал хитом рынка, а в 2017 году многие известные производители техники, такие как Sony, Panasonic, Toshiba, Philips и Loewe, начинали покупать матрицы LG OLED для своих телевизоров.



В 2019 году LG в очередной раз сломала границы, серийно выпустив первый в мире сворачивающийся телевизор на основе технологии OLED .